Tại phiên họp thường kỳ tháng 11/2026, UBND tỉnh Thanh Hóa đánh giá, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 20/11 mới đạt 71,25% kế hoạch; những vướng mắc về đất đai, vật liệu xây dựng, nguồn cung cát cho các công trình trọng điểm vẫn chưa được tháo gỡ căn cơ. Những con số này không chỉ phản ánh tiến độ thực hiện nhiệm vụ, mà còn đặt ra yêu cầu nhìn nhận nghiêm túc về trách nhiệm về năng lực tham mưu, phối hợp và tinh thần hành động của đội ngũ cán bộ.

Điểm nghẽn đôi khi không nằm ở chỗ thiếu văn bản hướng dẫn, mà ở chỗ thiếu người chủ động tìm lời giải; không hẳn thiếu sự phối hợp, mà thiếu một đầu mối đủ trách nhiệm theo đuổi công việc đến cùng. Đáng ngại hơn là tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm, chọn sự an toàn bằng cách trì hoãn.

Đặc biệt, thời điểm cuối năm, khi các cấp, các ngành tiến hành tổng kết, kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức và cá nhân, càng cần phát huy tinh thần phê bình và tự phê bình trong sáng, thẳng thắn, cầu thị. Kiểm điểm không phải để hoàn tất một thủ tục hành chính hay tạo ra những bản nhận xét tròn trịa, mà phải là dịp nhìn thẳng vào những việc chưa làm được, nhận diện đúng nguyên nhân và xác định rõ trách nhiệm. Nhận diện đúng hạn chế cũng chính là điều kiện để tập trung tháo gỡ những nhiệm vụ còn dang dở trong những ngày cuối năm, không để điểm nghẽn của năm cũ tiếp tục kéo dài sang năm mới.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội, muốn cải thiện đời sống thì chúng ta càng phải cần, phải kiệm, phải chống lười biếng, lãng phí. Phương thuốc chữa bệnh lười biếng được Người nêu trong cuốn “Sửa đổi lối làm việc” đó là: Các cơ quan chỉ đạo phải có cách lãnh đạo cho đúng. Mỗi việc gì đều phải chỉ bảo cách làm. Cấp trên phải hiểu rõ tình hình cấp dưới và tình hình quần chúng, để chỉ đạo cho đúng. Khi nghị quyết việc gì, phải cẩn thận, rõ ràng. Khi đã nghị quyết phải kiên quyết thi hành.

Khơi thông trách nhiệm thực thi công vụ, vì thế, không chỉ là yêu cầu chấn chỉnh kỷ luật hành chính, mà còn là điều kiện để giải phóng nguồn lực, nâng cao năng lực quản trị và hiện thực hóa khát vọng phát triển của Thanh Hóa.

Thanh Hóa đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao trong năm 2027. Khát vọng ấy không chỉ cần những dự án lớn, nguồn vốn lớn hay cơ chế mới, mà trước hết rất cần những người cán bộ cách mạng có năng lực biến chủ trương thành hành động, biến nguồn lực thành kết quả phát triển. Suy cho cùng, sức mạnh của nền hành chính không nằm ở những gì đã ban hành, mà ở những vấn đề đã được giải quyết, những cam kết đã được thực hiện và giá trị thực chất mang lại cho người dân, doanh nghiệp.