Khơi thông tín dụng tiếp sức doanh nghiệp Đà Nẵng

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Gỡ điểm nghẽn để doanh nghiệp dễ tiếp cận vốn

Tại hội nghị, ông Phạm Đắc Bình, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Đà Nẵng cho biết, khó khăn lớn nhất của doanh nghiệp hiện nay không chỉ là thiếu vốn hay lãi suất cao, mà là khả năng tiếp cận khoản vay. Rất nhiều doanh nghiệp có phương án kinh doanh khả thi nhưng lại thiếu tài sản bảo đảm.

Do đó, Hiệp hội kiến nghị Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu, khuyến khích các tổ chức tín dụng chuyển từ cách tiếp cận “có tài sản mới cho vay” sang đánh giá dựa trên dòng tiền và hiệu quả hoạt động. Việc thí điểm này cần có tiêu chí lựa chọn, hạn mức và cơ chế kiểm soát rủi ro rõ ràng trước khi nhân rộng.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng Trần Quốc Bảo đề xuất tháo gỡ điều kiện tín dụng đối với các dự án đã hoàn tất xử lý pháp lý nhưng vẫn khó vay do không đáp ứng tiêu chí tài chính thông thường.

Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đoàn Thái Sơn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Hiệp hội đề xuất cơ chế cam kết 3 bên (chính quyền - ngân hàng - chủ đầu tư); kiến nghị thành phố hỗ trợ một phần lãi suất (dự kiến từ 1% đến 3%) tùy nhóm dự án. Đồng thời, cần tăng nguồn lực cho Quỹ Đầu tư phát triển thành phố để tạo thêm kênh vốn trung và dài hạn.

Nỗ lực đồng hành cùng doanh nghiệp

Về phía ngành ngân hàng, ông Lê Anh Xuân, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Khu vực 9, khẳng định sẽ tiếp tục giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu giảm lãi suất của tổ chức tín dụng trên địa bàn.

Đáng chú ý, đối với danh mục khoảng 350 dự án tồn đọng, vướng mắc sau thanh tra do thành phố xác định (trong đó 60% liên quan đến nghĩa vụ tài chính bổ sung), đơn vị đã đề nghị các ngân hàng chủ động làm việc với chủ đầu tư để nghiên cứu phương án tín dụng phù hợp.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đoàn Thái Sơn đề nghị các ngân hàng đơn giản hóa thủ tục vay vốn, tài sản bảo đảm nhưng vẫn phải kiểm soát chặt chẽ rủi ro, không để phát sinh nợ xấu.

Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố phát biểu ý kiến. Ảnh: NGỌC PHÚ

Nguồn vốn cần tập trung cho sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là các dự án trọng điểm, dự án xanh và phục hồi dựa trên thế mạnh địa phương.

Đối với Ngân hàng Nhà nước khu vực, Phó Thống đốc Thường trực đề nghị thường xuyên theo dõi các chỉ số hoạt động của ngân hàng trên địa bàn; chủ động xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền, kịp thời tổng hợp, báo cáo các nội dung vượt thẩm quyền để phối hợp giải quyết.

Đồng thời, yêu cầu các doanh nghiệp cần chủ động minh bạch hóa thông tin tài chính và đa dạng hóa các kênh huy động vốn, tránh phụ thuộc quá lớn vào ngân hàng.

Ghi nhận các ý kiến tâm huyết, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định tinh thần đồng hành với doanh nghiệp và ngân hàng bằng những việc làm cụ thể, không để doanh nghiệp phải chờ đợi.

Đại diện ngân hàng và doanh nghiệp ký kết hợp đồng tín dụng. Ảnh: NGỌC PHÚ

Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành tập trung giải quyết triệt để các vấn đề liên quan đến pháp lý, đất đai, thủ tục đầu tư và xây dựng làm ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp. Đồng thời, đóng vai trò cầu nối, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ dự án để các dự án đủ điều kiện sớm được giải ngân.

Lãnh đạo thành phố cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước khu vực và các tổ chức tín dụng thường xuyên rà soát nhu cầu vốn, tăng cường kết nối nhằm tạo sự phối hợp nhịp nhàng giữa 3 nhà: tổ chức tín dụng, doanh nghiệp và chính quyền địa phương.