Khơi thông tiềm năng, tạo động lực tăng trưởng mới cho khu vực Phù Mỹ

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Trọng Lợi

Sáng 16-11, Đoàn công tác của UBND tỉnh Gia Lai do đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với 7 xã: Phù Mỹ, An Lương, Bình Dương, Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Tây, Phù Mỹ Nam và Phù Mỹ Bắc về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và xây dựng kế hoạch, phương án, kịch bản tăng trưởng năm 2027.

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành của tỉnh và 15 doanh nghiệp lớn đang đầu tư tại các địa phương.

Theo báo cáo của các xã, ước thực hiện cả năm 2026, kinh tế - xã hội cơ bản phát triển ổn định, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đáng chú ý, một số địa phương duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế 2 con số; thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả tích cực.

Cụ thể, xã Phù Mỹ Đông ước đạt tổng giá trị sản phẩm 5.787 tỷ đồng, tăng 11,03% so với năm 2025, hoàn thành kế hoạch đề ra. Xã Phù Mỹ ước đạt 4.389 tỷ đồng, tăng 10,12%; tổng thu ngân sách của xã ước đạt gần 148 tỷ đồng, bằng 103% dự toán; giải ngân vốn đầu tư công đạt 100,07% kế hoạch.

Chủ tịch UBND xã An Lương Võ Thanh Hoàng báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 của địa phương. Ảnh: Trọng Lợi

Xã Phù Mỹ Tây ước đạt tổng giá trị sản phẩm hơn 2.315 tỷ đồng, tăng 9,16% so với năm 2025. Địa phương dự kiến hoàn thành 15/16 chỉ tiêu được UBND tỉnh giao.

Các địa phương còn lại cũng duy trì tăng trưởng và đạt kết quả khá trong thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Xã Phù Mỹ Nam ước đạt tổng giá trị sản phẩm 2.504 tỷ đồng, tăng 7,8%, vượt mục tiêu tăng trưởng 7,69% được giao; thu ngân sách nhà nước ước đạt 54,3 tỷ đồng, bằng 111% kế hoạch.

Xã Phù Mỹ Bắc ước đạt 2.298 tỷ đồng, tăng 7,61%, hoàn thành kế hoạch; thu ngân sách đạt gần 31,7 tỷ đồng, vượt 61,57% dự toán tỉnh giao. Giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 100% kế hoạch.

Xã An Lương ước đạt tổng giá trị sản phẩm 4.383 tỷ đồng, tăng 6,32%; thu ngân sách trên địa bàn đạt khoảng 55 tỷ đồng. Trong khi đó, xã Bình Dương ước thu ngân sách nhà nước hơn 57,3 tỷ đồng, bằng 112,8% dự toán tỉnh giao.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Văn Châu báo cáo kết quả thu ngân sách dự kiến đạt của các địa phương trong năm 2026. Ảnh: Trọng Lợi

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các xã tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, phân tích những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch, phương án và kịch bản tăng trưởng năm 2027; xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và nguồn lực của từng địa phương.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các địa phương rà soát toàn diện tiềm năng, lợi thế, xác định lĩnh vực có thể tạo đột phá; từ đó xây dựng kịch bản tăng trưởng cụ thể, khả thi, có tính liên kết.

Khu vực Phù Mỹ có nhiều tiềm năng về công nghiệp, cảng biển, logistics, thương mại, dịch vụ và du lịch. Cảng Phù Mỹ cùng các dự án liên quan đã và đang triển khai tạo động lực tăng trưởng cho khu vực và toàn tỉnh. Cùng với các khu công nghiệp, logistics, thương mại, du lịch biển, Phù Mỹ có điều kiện trở thành một cực tăng trưởng quan trọng.

Các xã cần xác định rõ lợi thế riêng, liên kết, bổ trợ lẫn nhau trong một không gian phát triển chung.

Chủ tịch cho rằng, kết quả của khu vực Phù Mỹ chưa đạt kỳ vọng, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ chủ quan. Do đó, các địa phương cần thay đổi tư duy, cách làm, không trông chờ, né tránh trách nhiệm, thay đổi cách điều hành để tạo bước phát triển đột phá.

Chủ tịch UBND xã Bình Dương Đinh Công Hoàng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trọng Lợi

Trước mắt, các xã tập trung hoàn thành chỉ tiêu năm 2026, nhất là thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công. Với dự án đã triển khai, tháo gỡ vướng mắc của nhà đầu tư, đẩy nhanh tiến độ; dự án đã có địa điểm, khẩn trương hoàn thiện thủ tục. Ưu tiên dự án năng lượng, công nghiệp, xây dựng có khả năng sớm triển khai, tạo nguồn lực tăng trưởng từ đầu năm 2027.

Nông nghiệp cần chuyển mạnh từ quy mô diện tích sang năng suất, chất lượng, giá trị; tập trung trồng trọt, thủy sản, chăn nuôi. Đẩy mạnh công nghệ cao, cơ giới hóa; nghiên cứu dùng thiết bị bay không người lái chăm sóc, phun thuốc, bón phân. Xây dựng mã số vùng trồng cho sản phẩm chủ lực, kể cả rau, ớt; thực hiện nghiêm tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Các xã Phù Mỹ Tây, Phù Mỹ Nam, Phù Mỹ Bắc nghiên cứu đề án nông nghiệp công nghệ cao, chọn mô hình hiệu quả làm điểm rồi nhân rộng, tránh dàn trải. Phát triển chế biến sâu; thủy sản mở rộng vùng nuôi, chú trọng mô hình sản lượng lớn, giá trị cao.

Đối với công nghiệp - xây dựng, rà soát toàn bộ dự án, xác định rõ dự án đang thực hiện, chưa khởi công, cần xúc tiến mới. Mỗi xã đề xuất dự án có quy mô; không ngại điều chỉnh quy hoạch nếu có lợi cho địa phương, người dân.

Các dự án năng lượng, nhất là điện mặt trời, cần chủ động chuẩn bị mặt bằng, hoàn thiện thủ tục. Từng dự án phải có tiến độ, người phụ trách, thời hạn cụ thể, được thống nhất trong hệ thống chính trị.

Bồi thường, giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm. Người đứng đầu phải trực tiếp xuống cơ sở, đối thoại với dân, không ngồi chờ hồ sơ, báo cáo.

Dự án Tuyến đường kết nối cao tốc Bắc - Nam với Khu công nghiệp Phù Mỹ và Bến cảng Phù Mỹ đang được thi công. Ảnh: Trọng Lợi

Đối với thương mại, dịch vụ và du lịch, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương khai thác tốt hơn tiềm năng sản vật, sản phẩm đặc trưng, làng nghề và các giá trị văn hóa bản địa. Đẩy mạnh hoạt động quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm; phát triển du lịch gắn với làng nghề, nông nghiệp, du lịch cộng đồng và các hoạt động trải nghiệm.

Các địa phương phải xác định rõ sản phẩm du lịch đặc trưng của mình, không làm theo phong trào. Chẳng hạn, có thể khai thác những điểm đến, sản phẩm nông nghiệp đặc sắc, làng nghề truyền thống và các hoạt động văn hóa như lễ hội cầu ngư, du lịch biển... để hình thành sản phẩm du lịch có sức hút.

Bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Đối với nguồn nhân lực, các xã phải phối hợp chặt chẽ với sở, ngành và doanh nghiệp để nắm bắt nhu cầu lao động, tổ chức đào tạo, kết nối cung - cầu lao động. Mục tiêu là chuẩn bị nguồn nhân lực tại chỗ, đáp ứng yêu cầu khi các dự án đầu tư đi vào hoạt động.

Về công tác điều hành, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải tạo chuyển biến căn bản, trước hết từ người đứng đầu. Cán bộ lãnh đạo phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Khi đã thống nhất chủ trương và định hướng giải quyết một vấn đề, người đứng đầu phải chỉ đạo rõ ràng, giao nhiệm vụ cụ thể để cán bộ, công chức triển khai. Không để tình trạng hồ sơ, công việc luân chuyển nhiều lần nhưng cấp dưới không nắm được hướng xử lý, không rõ trách nhiệm và thời hạn hoàn thành.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Trọng Lợi

Lãnh đạo các địa phương phải bám sát cơ sở, thường xuyên kiểm tra địa bàn, trực tiếp làm việc với người dân và doanh nghiệp để giải quyết khó khăn, vướng mắc. Tinh thần chung là phải làm hết việc, hướng đến kết quả cụ thể, không làm việc hình thức, không né tránh trách nhiệm.

Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính về đầu tư, đất đai, xây dựng. Việc có thể làm đồng thời phải tổ chức song song; không giải quyết tuần tự, kéo dài thời gian của doanh nghiệp. Từ tháng 12-2026, tỉnh tiếp tục chuẩn hóa, công khai thời gian, quy trình giải quyết từng nhóm công việc.

Cùng với đó, các xã phải rà soát, bố trí lại đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp với vị trí việc làm, năng lực và yêu cầu nhiệm vụ. Cán bộ được phân công phải đúng chuyên môn, sở trường; tránh tình trạng bố trí không phù hợp dẫn đến lúng túng, hạn chế hiệu quả công việc. Người đứng đầu phải chủ động đánh giá, sắp xếp, điều chỉnh để bộ máy hoạt động thông suốt.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng nhấn mạnh vai trò của bí thư cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, bí thư phải nắm chắc kịch bản tăng trưởng, trực tiếp chỉ đạo những công việc lớn, việc khó; tăng cường phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị, bảo đảm thống nhất trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện...

Khép lại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu 7 xã khẩn trương hoàn thiện kịch bản tăng trưởng năm 2027 theo hướng cụ thể, chi tiết, có chiều sâu; lượng hóa từng chỉ tiêu, xác định rõ dự án, tiến độ, nguồn lực và trách nhiệm thực hiện. Các địa phương phải tính toán lại khả năng đóng góp của từng ngành, từng lĩnh vực, bảo đảm chỉ tiêu tăng trưởng sát với tiềm năng, điều kiện thực tế, có tính khả thi và tạo được động lực phát triển mới.