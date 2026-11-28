Một góc Cù Lao Chàm.

Khai mở không gian phát triển du lịch sinh thái

UBND TP Đà Nẵng vừa phê duyệt Đề án tổng thể phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đề án, thành phố định hướng tổ chức không gian du lịch sinh thái tại 18 điểm với tổng diện tích 509,75ha, gồm hai hợp phần rừng và biển có mối quan hệ chặt chẽ về mặt sinh thái. Trong đó, hợp phần rừng có diện tích 257,38ha, phân bổ tại 12 điểm trải nghiệm du lịch sinh thái; hợp phần biển rộng 252,37ha, gồm 6 điểm, vùng du lịch sinh thái. Cùng với đó, 12 tuyến du lịch sinh thái với tổng chiều dài 39,8km sẽ được hình thành, góp phần kết nối các không gian trải nghiệm, khai thác những giá trị đặc trưng về cảnh quan, hệ sinh thái và đa dạng sinh học của quần đảo.

Đối với hợp phần rừng, các điểm du lịch được xác định tại những khu vực có tiềm năng về cảnh quan và giá trị sinh thái như Eo Gió, Bãi Bìm, Bãi Bắc, Cây Ngô Đồng, đảo Hòn Tai, đảo Hòn Dài, Hục Đá Trắng, Hải đăng, Mũi Dứa - Hang Yến, Núi Cấm, Cây đa di sản và khu vực Cù Lao Chàm. Trong tổng diện tích 257,38ha, có 225,7ha thuộc Phân khu Phục hồi sinh thái và 31,68ha thuộc Phân khu Dịch vụ - Hành chính.

Ở hợp phần biển, 6 khu vực được định hướng tổ chức hoạt động du lịch gồm vùng biển quanh đảo Hòn Dài, Hòn Tai; vùng biển ven bờ Bãi Xếp - Bãi Chồng - Bãi Bìm - Bãi Hương; vùng biển Rạn Mè - Bãi Ông - Hòn Lao; khu vực biển Rạn Mành và Bãi Nần. Đây là những không gian có tiềm năng phát triển các hoạt động tham quan, trải nghiệm thiên nhiên và du lịch sinh thái biển, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng giá trị kinh tế từ tài nguyên bản địa.

Đáng chú ý, đề án định hướng thu hút từ 3-5 nhà đầu tư, đối tác tham gia triển khai các hoạt động du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí. Việc huy động nguồn lực xã hội được kỳ vọng sẽ bổ sung vốn, kinh nghiệm quản lý và năng lực tổ chức dịch vụ, từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch tại Cù Lao Chàm.

Tạo động lực kinh tế, nâng cao sinh kế cộng đồng

Không chỉ hướng đến mở rộng không gian và sản phẩm du lịch, đề án còn đặt ra những mục tiêu cụ thể về quy mô phục vụ, doanh thu và việc làm. Đến năm 2030, Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm phấn đấu đạt năng lực phục vụ khoảng 350.000 lượt khách mỗi năm, trong đó có 140.000 lượt khách quốc tế và 210.000 lượt khách nội địa; khoảng 35.000 lượt khách lưu trú qua đêm. Tổng thu từ du lịch dự kiến đạt 350 tỷ đồng/năm, riêng nguồn thu từ hợp tác, liên kết và cho thuê môi trường rừng đạt khoảng 5 tỷ đồng/năm.

Một trong những mục tiêu có ý nghĩa thiết thực là giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho khoảng 400 lao động địa phương. Đây là hướng tiếp cận phù hợp với yêu cầu phát triển du lịch bền vững, bởi cộng đồng dân cư không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn là chủ thể tham gia vào quá trình khai thác, quản lý và bảo vệ tài nguyên. Việc tạo sinh kế ổn định, minh bạch trong phân chia lợi ích sẽ góp phần nâng cao trách nhiệm của người dân đối với công tác bảo tồn, hạn chế áp lực khai thác tài nguyên tự phát và tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai đề án.

Tầm nhìn đến năm 2050, thành phố đặt mục tiêu nâng năng lực phục vụ và quản lý của hệ thống du lịch sinh thái Cù Lao Chàm lên khoảng 400.000 lượt khách/năm, gồm 180.000 lượt khách quốc tế và 220.000 lượt khách nội địa; tổng thu dự kiến đạt khoảng 600 tỷ đồng/năm. Mô hình phát triển được định hướng theo hướng du lịch sinh thái rừng - biển phát thải thấp, thích ứng với biến đổi khí hậu, từng bước hoàn thiện các tiêu chí để định hướng Cù Lao Chàm trở thành khu du lịch quốc gia.

Cù Lao Chàm không đơn thuần là một điểm đến du lịch biển đảo mà còn là khu vực có giá trị đặc biệt về đa dạng sinh học, cảnh quan và môi trường tự nhiên. Vì vậy, việc mở rộng các hoạt động du lịch trong khu bảo tồn phải được đặt dưới yêu cầu kiểm soát chặt chẽ tác động đến hệ sinh thái, bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu phát triển kinh tế và nhiệm vụ bảo tồn thiên nhiên. Đề án đã xác lập nguyên tắc không bố trí điểm du lịch, không tổ chức hoạt động nghỉ dưỡng, giải trí và không cho thuê môi trường rừng trong Phân khu Bảo vệ nghiêm ngặt. Đây là giới hạn quan trọng nhằm bảo vệ những khu vực có giá trị sinh thái cao, tránh nguy cơ xâm lấn, chia cắt sinh cảnh và làm suy giảm các hệ sinh thái tự nhiên.

Đặc biệt, một yêu cầu xuyên suốt của đề án là gắn hoạt động khai thác du lịch với tái đầu tư cho công tác bảo tồn. Nguồn thu từ cho thuê môi trường rừng, hợp tác, liên kết và dịch vụ du lịch được quản lý, sử dụng theo quy định, trong đó ưu tiên kinh phí phục vụ tuần tra, bảo vệ rừng, phục hồi rạn san hô, bảo tồn rùa biển và các hoạt động bảo vệ hệ sinh thái.