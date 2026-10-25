Khơi thông thị trường Halal (kỳ 2): Địa phương vào cuộc, doanh nghiệp tiên phong

Điểm hẹn mới của du lịch Halal

Tại Hội nghị Du lịch Halal Việt Nam năm 2026 với chủ đề "Việt Nam: Điểm hẹn mới của du lịch Halal" do Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức tháng 7/2026, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong cho hay, để cạnh tranh với các nước trong khu vực, Việt Nam cần sớm xây dựng hệ sinh thái du lịch Halal hoàn chỉnh; phát triển các sản phẩm mang bản sắc riêng, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuẩn hóa dữ liệu và tăng cường kết nối hàng không với các thị trường Hồi giáo trọng điểm.

Giảng viên khóa đào tạo chứng chỉ Halal trao đổi với các học viên tại lớp đào tạo ở Khánh Hòa vào tháng 10/2026.

Theo các chuyên gia du lịch, để khai thác hiệu quả thị trường du khách Hồi giáo, Việt Nam cần chuyển từ việc "có một số nhà hàng/khách sạn Halal" sang xây dựng hệ sinh thái du lịch Muslim-friendly đồng bộ, theo 4 trụ cột: Tiếp cận điểm đến, truyền thông, môi trường thân thiện và sản phẩm–dịch vụ Halal đạt chuẩn. Đồng thời, thay vì cố sao chép mô hình Halal toàn diện của Malaysia hay Indonesia, Việt Nam nên theo đuổi định hướng "Muslim-friendly, chất lượng cao, khác biệt hóa theo trải nghiệm Việt"; gắn với Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam, lấy doanh nghiệp làm trung tâm, thị trường làm định hướng và tiêu chuẩn quốc tế làm nền tảng.

Cùng với nhiều địa phương cả nước, Đà Nẵng, Gia Lai, Khánh Hòa, Phú Quốc… là những điểm đến đang được khách Hồi giáo chú trọng nơi có hạ tầng du lịch, sân bay quốc tế và khả năng tập trung dịch vụ. Tại Đà Nẵng, hiện có hơn 800 địa điểm phục vụ ẩm thực thân thiện với người Hồi giáo, bao gồm gần 40 nhà hàng Halal/Ấn Độ chuyên dành cho khách Hồi giáo với hơn 10 địa điểm đã có chứng nhận ẩm thực Halal; 100 địa điểm, nhà hàng ẩm thực chay và hơn 500 nhà hàng, quán hải sản có thực đơn, phong cách phục vụ phù hợp khách Hồi giáo, nhiều khách sạn, nhà hàng đã điều chỉnh thực đơn phù hợp khách Trung Đông và khu vực CIS, gồm Halal, món Âu-Á, BBQ.

Theo Phó Chủ tịch UBND Tp.Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi, Thành phố sẵn sàng bảo đảm cung ứng, phục vụ du khách Hồi giáo, phát triển hệ sinh thái du lịch Halal theo định hướng Đà Nẵng - Điểm đến du lịch thân thiện với du khách Hồi giáo.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên cho biết, tỉnh đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá tại các thị trường Halal trọng điểm như: Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapore, Trung Đông và Nam Á.

"Sản phẩm du lịch Halal được xây dựng theo chuyên đề và các gói sản phẩm nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, golf, MICE, du lịch văn hóa Chăm, du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái dành cho khách Halal. Khánh Hòa xác định phát triển du lịch Halal là một định hướng quan trọng nhằm đa dạng hóa thị trường khách quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến và mở rộng không gian phát triển ngành du lịch", ông Biên nói.

Những lớp tập huấn, đào tạo về thị trường Halal đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp du lịch Việt Nam hiện nay.

Tận dụng ưu thế về biển đảo, thắng cảnh thiên nhiên, nhiều địa phương đang khuyến khích doanh nghiệp đầu tư phát triển hệ thống nhà hàng, khách sạn và khu nghỉ dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn Halal; xây dựng các khu vực cầu nguyện tại sân bay, cơ sở lưu trú và các điểm du lịch; nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách Hồi giáo.

Doanh nghiệp chung tay

Theo Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong, phát triển thị trường Halal không chỉ là nhiệm vụ riêng của ngành du lịch, mà cần sự chung tay của các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế…

Thực tế, những lớp tập huấn, đào tạo, cấp chứng chỉ Halal của các đơn vị chức năng, địa phương thời gian qua thu hút đông đảo người tham gia, cho thấy sự quan tâm và ngày càng chú trọng của các tổ chức, cá nhân. Tham gia khóa đào tạo nhận thức về tiêu chuẩn, chứng nhận Halal tổ chức Khánh Hòa trung tuần tháng 10/2026 mới đây, ông Võ Anh Kiệt, cán bộ Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa (Khánh Hòa), cho biết doanh nghiệp đã có hơn 10 năm xuất khẩu nên các tiêu chuẩn Halal không quá xa lạ. Tuy nhiên, việc cập nhật thêm kiến thức về văn hóa Hồi giáo, đặc biệt là những điều cấm kỵ cần lưu ý trong quá trình sản xuất, đóng gói sản phẩm để đáp ứng yêu cầu của thị trường Halal rất thiết thực.

Bà Lê Nguyễn Sa Ly, Quản lý điều hành Công ty TNHH Kinh doanh vận tải Sơn Tùng (Quy Nhơn, Gia Lai) trao đổi ý kiến tại lớp tập huấn thị trường Halal ở Khánh Hòa.

Bà Nguyễn Thị Huyền Trang, đại diện Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Đại Lợi, cho biết doanh nghiệp hiện chủ yếu xuất khẩu tôm hùm và ốc hương trên địa bàn, tuy nhiên khi nhận thấy nhu cầu thị trường Halal lớn, đơn vị cử cán bộ đi tập huấn, đào tạo để có thể tìm kiếm cơ hội mở rộng xuất khẩu sang thị trường Halal, giảm sự phụ thuộc vào một thị trường như trước đây.

Thị trường Halal tiềm năng, song để đón được dòng khách này, doanh nghiệp phải chủ động cập nhật các thông tin liên quan.

Ông Lê Hoàng Sơn, chuyên gia, điều hành Công ty TNHH Halal Việt Nam, đánh giá, các khóa đào tạo luôn nhận sự quan tâm của các doanh nghiệp du lịch, kinh doanh và địa phương. Việc tỉnh và các sở, ngành tổ chức chương trình tập huấn có ý nghĩa quan trọng, giúp doanh nghiệp từng bước tháo gỡ những bỡ ngỡ ban đầu, tiếp cận thông tin một cách hệ thống và định hướng khả năng áp dụng vào hoạt động thực tế.

"Mỗi khóa học cung cấp cho doanh nghiệp bức tranh tổng thể về thị trường Halal; từ văn hóa, các quy định cần tuân thủ, lộ trình đưa sản phẩm vào thị trường đến phương thức tiếp cận khách hàng và tổ chức bán hàng. Đây là những nội dung nền tảng mà doanh nghiệp cần nắm vững nếu muốn khai thác thị trường này", ông Sơn nói.

Là đơn vị tiên phong trên địa bàn Gia Lai có các nhân sự được cấp chứng chỉ Halal, bà Lê Nguyễn Sa Ly, Quản lý điều hành Công ty TNHH Kinh doanh vận tải Sơn Tùng (Quy Nhơn, Gia Lai) cho biết, đơn vị là đối tác trọng điểm của các công ty du lịch, vận tải biển ở Phú Quốc chuyên khai thác và phục vụ khách Ấn Độ và thị trường Halal. Khi nhận thấy thị trường này tiềm năng và có nhu cầu cao ở Gia Lai, công ty đã cử 2 cán bộ tham gia tập huấn, đào tạo để được cấp chứng nhận. Đồng thời công ty có kế hoạch để đóng mới các du thuyền, cano chuyên phục vụ khách Halal với yêu cầu riêng về khu bếp, thực phẩm… "Thị trường Halal có yêu cầu nghiêm ngặt, đặc thù khiến nhiều đơn vị e dè, nhưng đây cũng là cơ hội để công ty chúng tôi chứng tỏ sự nhiệt tâm, khai phá những tiềm năng mới, góp phần phát triển du lịch Gia Lai nói riêng và khu vực nói chung", bà Ly nói. Được biết, Công ty Sơn Tùng là đơn vị lữ hành du lịch duy nhất tham gia khóa đào tạo chứng chỉ Halal ở Khánh Hòa mới đây, và là đơn vị tiên phong trên địa bàn Gia Lai, đặt những nền tảng góp phần khơi thông thị trường Halal bằng những cách làm cụ thể, đồng bộ.