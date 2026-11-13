Khơi thông thị trường bất động sản

Ngày 13/11, tại phường Mũi Né, Hiệp hội Bất động sản tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh tổ chức chương trình Cà phê Doanh nhân với chủ đề “Tháo gỡ điểm nghẽn - Khơi thông nguồn lực phát triển bất động sản”.

Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh, đại diện các sở, ngành, địa phương cùng đông đảo doanh nghiệp, hội viên hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.

Quang cảnh chương trình Cà phê Doanh nhân với chủ đề “Tháo gỡ điểm nghẽn - Khơi thông nguồn lực phát triển bất động sản".

Chương trình là dịp để cộng đồng doanh nghiệp trực tiếp trao đổi với lãnh đạo tỉnh và các cơ quan chuyên môn về những khó khăn trong quá trình tìm kiếm cơ hội đầu tư, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, tiếp cận vốn, triển khai dự án và đưa sản phẩm bất động sản ra thị trường.

Tại chương trình, ông Bùi Trường Sơn - Phó Giám đốc Sở Xây dựng đã cung cấp thông tin, trao đổi về các quy định và những vấn đề doanh nghiệp quan tâm trong quá trình triển khai dự án, hoạt động kinh doanh bất động sản.

Các doanh nghiệp cũng tham gia tọa đàm, nêu kiến nghị và đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc với cơ quan quản lý nhà nước.

Theo ông Trần Văn Tuyên, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản tỉnh, sau sáp nhập, Lâm Đồng có không gian phát triển rộng lớn hơn, với nhiều tiềm năng về du lịch, nghỉ dưỡng, công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển và dịch vụ. Sự kết nối giữa các khu vực mở ra cơ hội thu hút đầu tư, hình thành các đô thị, khu dân cư và trung tâm kinh tế mới.

Ông Trần Văn Tuyên - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản tỉnh Lâm Đồng.

Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả những lợi thế này, địa phương cần tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn liên quan đến quy hoạch, đất đai, thủ tục pháp lý, giải phóng mặt bằng và phát triển hạ tầng.

Hiệp hội Bất động sản tỉnh cho biết sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa chính quyền và doanh nghiệp; tổng hợp khó khăn, kiến nghị của hội viên, phối hợp với các cơ quan chức năng đề xuất giải pháp và theo dõi quá trình giải quyết.

Đồng thời, tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin, nguồn lực và cơ hội đầu tư giữa các doanh nghiệp, hướng đến thị trường bất động sản minh bạch, lành mạnh và bền vững.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh nhấn mạnh, Lâm Đồng có nhiều lợi thế về nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch và kinh tế biển để thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, cộng đồng doanh nghiệp là lực lượng quan trọng, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh chia sẻ tại chương trình.

Tỉnh luôn chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chất lượng phục vụ và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hoạt động ổn định, bền vững.

Chương trình Cà phê Doanh nhân cũng là kênh đối thoại để các cơ quan chuyên môn phổ biến quy định pháp luật mới, tiếp nhận phản ánh và giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn doanh nghiệp chủ động nghiên cứu các quy định về quy hoạch, xây dựng, tích cực phản ánh khó khăn và đề xuất giải pháp thiết thực để các cơ quan chức năng xem xét, xử lý. Qua đó, nâng cao chất lượng quản lý nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư và khơi thông nguồn lực phát triển.

Kết thúc chương trình, ông Huỳnh Ngọc Tú - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh cho biết, đơn vị sẽ tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp, phối hợp với sở, ngành và địa phương liên quan theo dõi, hỗ trợ, chuyển những nội dung cần giải quyết đến cơ quan có thẩm quyền.

Qua đó, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.