Ngày 28/11, tại TP Đà Nẵng, Lễ tái khởi động Tổ hợp đô thị, du lịch biển DAP, DAP1 và DAP2 đã diễn ra, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong quá trình tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc kéo dài, đưa nguồn lực đất đai và đầu tư trở lại phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Sự kiện cũng cho thấy quyết tâm của TP Đà Nẵng trong thực hiện các chủ trương, chính sách đặc thù của Trung ương, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp ổn định hoạt động, tiếp tục triển khai các dự án trọng điểm.

Tổ hợp dự án DAP, DAP1 và DAP2 là một trong số 2.035 dự án, cơ sở nhà đất thuộc diện rà soát, xử lý vướng mắc trên địa bàn TP Đà Nẵng tính đến tháng 11/2026. Đây là những dự án có quá trình triển khai kéo dài, phát sinh nhiều vấn đề pháp lý phức tạp, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các cấp, ngành và cơ quan chức năng.

Bám sát chỉ đạo của Trung ương, đặc biệt là Kết luận số 77-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 170/2024/QH15 và Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội, TP Đà Nẵng đã chủ động vận dụng các cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng. Trên cơ sở Kết luận thanh tra số 2700/KL-TTTP, cả ba dự án DAP, DAP1 và DAP2 đã được xác định đủ điều kiện áp dụng cơ chế tháo gỡ theo quy định.

Dự án tọa lạc trên trục ven biển Ngũ Hành Sơn, gắn với cảnh quan bãi biển Non Nước và không gian sông Cổ Cò, với quy mô khoảng 39ha. Khi đi vào hoạt động, dự án được kỳ vọng góp phần thúc đẩy các dịch vụ phụ trợ như vận tải, bán lẻ, ẩm thực, tạo thêm việc làm và đóng góp nguồn thu ngân sách cho địa phương.

Trong quá trình tháo gỡ vướng mắc cho Tổ hợp DAP, UBND TP Đà Nẵng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ rà soát, khớp nối quy hoạch phân khu, bảo đảm phù hợp chức năng sử dụng đất đến bổ sung hạng mục công viên công cộng trong chủ trương đầu tư điều chỉnh. Thành phố cũng thống nhất phương án xử lý nghĩa vụ tài chính, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương xác định giá thuê đất theo quy định, từng bước giải quyết những tồn tại kéo dài về pháp lý và tài chính.

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu tại Lễ tái khởi động.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh, thành phố đang tập trung mở rộng các động lực tăng trưởng mới, trong đó có Khu thương mại tự do, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trong bối cảnh đó, du lịch và dịch vụ vẫn giữ vai trò quan trọng, đòi hỏi Đà Nẵng phải phát triển thêm những sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách, nhà đầu tư và đội ngũ chuyên gia đến làm việc tại thành phố.

Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng cùng chủ đầu tư thực hiện nghi thức Tái khởi động dự án Tổ hợp đô thị, Du lịch biển.

Theo ông Trần Nam Hưng, với vị trí trên trục ven biển Ngũ Hành Sơn, lợi thế cảnh quan biển Non Nước và kết nối với không gian sông Cổ Cò, Tổ hợp DAP có nhiều điều kiện để phát triển các sản phẩm lưu trú, nghỉ dưỡng và dịch vụ chất lượng cao, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến Đà Nẵng.

Toàn cảnh dự án.

Lãnh đạo thành phố đề nghị chủ đầu tư chủ động bố trí nguồn lực, phối hợp với các đơn vị tư vấn, nhà thầu chuẩn bị hồ sơ, thiết kế và phương án triển khai phù hợp với tiến độ hoàn thiện thủ tục. Khi đủ điều kiện khởi công, quá trình thi công phải tuân thủ quy hoạch được phê duyệt, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và bảo vệ môi trường. UBND thành phố khẳng định tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết hồ sơ đúng thẩm quyền, đúng quy định.

Đại diện chủ đầu tư bày tỏ sự trân trọng đối với các chủ trương, chính sách của Trung ương nhằm tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng kéo dài, đặc biệt là Kết luận số 77-KL/TW, Nghị quyết số 170/2024/QH15, Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội và Nghị định số 147/2026/NĐ-CP của Chính phủ. "Những cơ chế này đã tạo hành lang quan trọng để xử lý các điểm nghẽn pháp lý, khơi thông nguồn lực đất đai và đầu tư, tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế - xã hội", chủ đầu tư nhấn mạnh.

Đại diện chủ đầu tư trao bảng tượng trưng số tiền 1 tỷ đồng ủng hộ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thành phố.

Thực tế này cho thấy, việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng không chỉ giải quyết quyền lợi của doanh nghiệp mà còn góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai, chống lãng phí nguồn lực và cải thiện môi trường đầu tư. Quan trọng hơn, đây là minh chứng cho tinh thần chủ động, đồng hành cùng doanh nghiệp của chính quyền TP Đà Nẵng trong cụ thể hóa chủ trương của Trung ương về xử lý các dự án tồn đọng kéo dài, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và xã hội.

Dịp này, đại diện chủ đầu tư trao tặng 1 tỷ đồng ủng hộ Quỹ xóa nhà tạm, nhà dột nát của thành phố Đà Nẵng.