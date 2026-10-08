Khơi thông những động lực mới cho tăng trưởng hai con số

Trong 5 năm qua, Điện Biên cùng các địa phương trên cả nước đã nỗ lực thực hiện các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới. Tuy nhiên, bất bình đẳng giới vẫn là một trong những nguyên nhân dẫn đến bạo lực trên cơ sở giới và gây ra nhiều hệ lụy trong đời sống. Trước thực tế đó, ngay từ đầu năm 2026 UBND tỉnh Điện Biên và các cơ quan chuyên môn, tổ chức chính trị - xã hội chủ động đẩy mạnh hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong hệ thống chính trị và cộng đồng.