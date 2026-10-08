Khơi thông những động lực mới cho tăng trưởng hai con số
Tăng trưởng hai con số không chỉ là câu chuyện huy động thêm vốn, mà trước hết là nâng hiệu quả sử dụng những nguồn lực đã có. Khi sức mua được khơi thông, doanh nghiệp có thêm niềm tin đầu tư, các dự án được tháo gỡ nhanh hơn và những lĩnh vực mới như kinh tế số, kinh tế xanh thực sự tạo ra giá trị, dư địa tăng trưởng sẽ được chuyển hóa thành sản phẩm, việc làm và năng suất.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/khoi-thong-nhung-dong-luc-moi-cho-tang-truong-hai-con-so-421355.htm