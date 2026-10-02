Khơi thông nguồn vốn, tiếp sức doanh nghiệp mới tại Lào Cai

Với doanh nghiệp mới thành lập, vốn không chỉ là điều kiện để bắt đầu sản xuất, kinh doanh mà còn quyết định khả năng đầu tư công nghệ, mở rộng quy mô và tạo việc làm. Tại Lào Cai, các ngân hàng đang triển khai nhiều giải pháp đưa dòng vốn đến gần hơn với doanh nghiệp, qua đó góp phần tháo gỡ điểm nghẽn tài chính, tạo thêm dư địa để doanh nghiệp mới thành lập gia nhập thị trường và phát triển.

Thành lập từ tháng 1/2026 với vốn điều lệ 5 tỷ đồng, Công ty TNHH Vững Huyền HT, xã Mậu A hoạt động trong lĩnh vực chế biến, kinh doanh các sản phẩm từ cây quế. Thời gian đầu mới hoạt động, cùng với tìm kiếm thị trường, doanh nghiệp tập trung đầu tư, từng bước hoàn thiện năng lực sản xuất.

Nhờ nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, Công ty TNHH Vững Huyền HT có điều kiện đầu tư thêm máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất.

Hai khoản vay với tổng số tiền 70 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội đã giúp doanh nghiệp đầu tư thêm máy cắt sáo, máy cắt đơn, máy bào, máy rạch..., qua đó nâng cao năng lực sản xuất, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 20 lao động địa phương.

Ông Phùng Thế Vững - Giám đốc Công ty TNHH Vững Huyền HT cho biết: "Nguồn vốn vay từ ngân hàng đã được doanh nghiệp sử dụng để đầu tư máy móc sản xuất, nhờ đó hiệu quả công việc được nâng lên rõ rệt”.

Từ những khoản vay ưu đãi, doanh nghiệp có thêm điều kiện đầu tư và đưa nguồn vốn chuyển hóa thành năng lực sản xuất. Với doanh nghiệp mới, đó là giá trị quan trọng của dòng vốn: đến đúng thời điểm, tạo ra năng lực thực tế và mở đường cho những bước phát triển tiếp theo.

Tại Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Văn Yên, việc đẩy mạnh giải ngân luôn gắn với kiểm soát chất lượng và hiệu quả sử dụng vốn. Nguồn vốn ưu đãi được đưa đến đúng đối tượng, đúng mục đích, qua đó hỗ trợ người dân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh có thêm điều kiện đầu tư, tạo thêm việc làm cho người dân và phát triển sản xuất.

Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Văn Yên, cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung giải ngân các chương trình tín dụng, chính sách ưu đãi, nâng cao chất lượng tín dụng, đẩy mạnh huy động vốn và tăng cường kiểm tra, giám sát. Qua đó, nguồn vốn được đưa đến đúng đối tượng, đúng mục đích, phát huy hiệu quả, góp phần hỗ trợ người dân, doanh nghiệp có thêm điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh”.

Không chỉ doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, những doanh nghiệp có quy mô sản xuất và nhu cầu đầu tư lớn hơn cũng cần nguồn vốn đáng kể để đầu tư đồng thời cho máy móc, công nghệ và nhân lực.

Tại Công ty TNHH Xuất khẩu May Phú Sơn, khoản vay 20 tỷ đồng từ Agribank được sử dụng để đầu tư trang thiết bị hiện đại, tăng mức độ tự động hóa.

Thành lập cuối năm 2024, doanh nghiệp hiện có gần 400 lao động. Trong lĩnh vực may mặc vốn sử dụng nhiều nhân công, việc đầu tư công nghệ không chỉ nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm sức lao động mà còn góp phần khắc phục tình trạng thiếu nhân lực tại khu vực vùng cao.

Lãnh đạo Agribank Chi nhánh Lục Yên Bắc Yên Bái tham quan nhà xưởng của Công ty TNHH Xuất khẩu May Phú Sơn.

Ông Nguyễn Huy Ngọc - Giám đốc Công ty TNHH Xuất khẩu May Phú Sơn cho biết: “Nguồn vốn Agribank giúp công ty có thêm điều kiện đầu tư máy móc, trang thiết bị và đào tạo lao động, từng bước ổn định sản xuất”.

Đến hết tháng 9/2026, tổng dư nợ cho vay trên địa bàn ước đạt 134.650 tỷ đồng, tăng 3,9% so với cuối năm 2025. Trong khi dòng vốn tín dụng tiếp tục được mở rộng, việc đưa nguồn vốn đến đúng đối tượng, đúng nhu cầu sản xuất, kinh doanh trở thành yếu tố quan trọng, nhất là với doanh nghiệp mới có thời gian hoạt động ngắn, dòng tiền chưa ổn định và chưa có nhiều dữ liệu để chứng minh năng lực tài chính.

Hệ thống dây chuyền, máy móc hiện đại của Công ty TNHH Xuất khẩu may Phú Sơn được đầu tư nhờ nguồn vốn vay ngân hàng.

Ông Nguyễn Bình Dương - Giám đốc Ngân hàng Agribank Chi nhánh Lục Yên Bắc Yên Bái cho biết: “Chúng tôi xác định đồng hành với doanh nghiệp mới và doanh nghiệp nhỏ và vừa ngay từ những bước đầu. Cán bộ ngân hàng chủ động tìm hiểu phương án sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, chứng minh dòng tiền và lựa chọn sản phẩm tín dụng phù hợp, qua đó tạo thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp trong tiếp cận vốn”.

Khách hàng đến giao dịch tại trụ sở Agribank Chi nhánh Lục Yên Bắc Yên Bái, tỉnh Lào Cai.

Với doanh nghiệp mới, khả năng tiếp cận vốn không chỉ phụ thuộc vào hạn mức tín dụng mà còn ở phương án kinh doanh, dòng tiền và hiệu quả sử dụng vốn. Sự chủ động của ngân hàng trong tư vấn, hoàn thiện hồ sơ và lựa chọn sản phẩm tín dụng phù hợp cũng góp phần mở rộng khả năng tiếp cận vốn.

Đến hết tháng 9/2026, nguồn vốn huy động trên địa bàn ước đạt 108.200 tỷ đồng, tăng 8,9% so với cuối năm 2025, tạo thêm dư địa cho tín dụng và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trong bối cảnh đó, đến hết quý III, toàn tỉnh ghi nhận trên 1.250 doanh nghiệp và gần 1.060 đơn vị trực thuộc thành lập mới, với tổng vốn đăng ký gần 16.500 tỷ đồng. Những con số này cho thấy sức gia nhập thị trường của khu vực doanh nghiệp đang được duy trì; đồng thời đặt ra yêu cầu dòng vốn phải tiếp tục vận hành hiệu quả, hỗ trợ doanh nghiệp từ lúc hình thành đến khi mở rộng sản xuất.

Cùng với các chính sách hỗ trợ về dịch vụ, công nghệ và đổi mới sáng tạo, việc khơi thông dòng vốn đang tạo thêm dư địa cho doanh nghiệp mới gia nhập thị trường, mở rộng sản xuất. Khi được đưa đến đúng lúc, đúng đối tượng và sử dụng hiệu quả, nguồn vốn sẽ được chuyển hóa thành máy móc, công nghệ, việc làm và năng lực sản xuất, góp phần tạo động lực cho doanh nghiệp và tăng trưởng kinh tế địa phương.