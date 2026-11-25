Hội nghị được tổ chức nhằm nhận diện những điểm nghẽn trong huy động, phân bổ và tiếp cận vốn, đồng thời đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách, tạo điều kiện để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Hội thảo có sự tham gia của các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia kinh tế, tài chính, đại diện cơ quan quản lý, tổ chức nghiên cứu, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp. Đây là diễn đàn trao đổi giữa các nhà quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp về những khó khăn trong tiếp cận nguồn lực tài chính, cũng như các giải pháp nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng vốn trong nền kinh tế.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, cạnh tranh quốc tế gia tăng, yêu cầu chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững ngày càng rõ nét, nhu cầu vốn của doanh nghiệp Việt Nam không ngừng tăng lên. Nguồn lực tài chính đóng vai trò quan trọng trong mở rộng sản xuất, kinh doanh, đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh.

Tuy nhiên, khả năng tiếp cận nguồn vốn, đặc biệt là vốn trung và dài hạn với chi phí hợp lý, vẫn là thách thức đối với nhiều doanh nghiệp. Những hạn chế về năng lực tài chính, tài sản bảo đảm, chất lượng quản trị, tính minh bạch thông tin và sự thiếu đa dạng của các kênh huy động vốn đang đặt ra yêu cầu cần có giải pháp đồng bộ từ Nhà nước, các tổ chức tài chính và chính bản thân doanh nghiệp.

Toàn cảnh Hội thảo “Khơi thông nguồn vốn - Động lực thúc đẩy đầu tư bền vững cho doanh nghiệp”

Đáng chú ý, quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Do đó, khơi thông dòng vốn không chỉ giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trước mắt mà còn tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn và phát triển kinh tế bền vững.

Hội thảo do PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn, nguyên Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam; PGS.TS. Bùi Quang Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam; và bà Phạm Thị Hồng Yến, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, chủ trì.

Chương trình gồm phiên tham luận chuyên đề và phiên thảo luận mở, tập trung vào 5 nhóm vấn đề trọng tâm. Trong đó, các chuyên gia phân tích mối quan hệ giữa chất lượng thể chế, môi trường đầu tư, kinh doanh với khả năng tiếp cận nguồn lực tài chính; đề xuất giải pháp đa dạng hóa các kênh dẫn vốn, nâng cao hiệu quả phân bổ vốn và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bà Phạm Thị Hồng Yến, Ủy viên chuyên trách, Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình bày tham luận

Một nội dung đáng chú ý là giải pháp tài chính hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đầu tư đổi mới công nghệ. Các chuyên gia cũng tập trung nhận diện những khó khăn, hạn chế trong quá trình đổi mới công nghệ, chuyển đổi mô hình sản xuất, kinh doanh, từ đó đề xuất các hàm ý chính sách phù hợp với nhu cầu thực tiễn.

Bên cạnh đó, vai trò của hệ thống ngân hàng trong khơi thông nguồn vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng được đưa ra thảo luận, đặc biệt là việc tăng cường khả năng tiếp cận tín dụng, đáp ứng nhu cầu đầu tư và mở rộng hoạt động của khu vực doanh nghiệp này.

Tại phiên thảo luận mở, các chuyên gia kinh tế, nhà khoa học gồm PGS.TS. Lê Xuân Bá, PGS.TS. Lê Bộ Lĩnh, PGS.TS. Nguyễn Văn Thạo, TS. Phạm Sĩ An, TS. Vũ Quốc Huy và TS. Bùi Ngọc Sơn cùng trao đổi, phân tích những vấn đề đặt ra từ thực tiễn.

Các ý kiến tập trung vào việc hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách nhằm nâng cao khả năng tiếp cận tài chính của doanh nghiệp; phát triển đồng bộ thị trường tài chính, đa dạng hóa các kênh huy động vốn, nhất là nguồn vốn trung và dài hạn; tăng cường kết nối giữa ngân hàng, các định chế tài chính với cộng đồng doanh nghiệp.

Đồng thời, hội thảo đề cập đến việc thúc đẩy tài chính xanh, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng lực quản trị, minh bạch tài chính, cải thiện khả năng tiếp cận tín dụng; tăng cường nguồn lực đầu tư cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thông qua các tham luận và trao đổi chuyên sâu, hội thảo kỳ vọng đóng góp thêm những luận cứ khoa học và thực tiễn phục vụ nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện chính sách phát triển doanh nghiệp. Đây cũng là cơ hội tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức tài chính, giới chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp.

Theo định hướng của hội thảo, việc khơi thông nguồn lực tài chính cần gắn liền với nâng cao chất lượng đầu tư, đổi mới mô hình quản trị, ứng dụng khoa học công nghệ và thực hiện trách nhiệm đối với môi trường, xã hội.

Những đề xuất, kiến nghị tại hội thảo được kỳ vọng góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn trong huy động và phân bổ vốn, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, khuyến khích doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư dài hạn, đổi mới sáng tạo và chủ động thích ứng với yêu cầu phát triển mới. Qua đó, phát huy vai trò của cộng đồng doanh nghiệp trong kiến tạo các động lực tăng trưởng mới, góp phần thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững.