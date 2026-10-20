Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại buổi gặp mặt, đối thoại với thanh niên ngày 15/10 tại Hà Nội. Nguồn: chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh hỗ trợ chương trình, đề án về phát triển thanh niên

Một trong số những nội dung quan trọng trong Thông báo của Chính phủ số 535/TB-VPCP ngày 19/10/2026 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Chương trình đối thoại với thanh niên năm 2026 đó là các nội dung chỉ đạo hỗ trợ, khơi thông nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp.

Theo Thông báo, để tiếp tục phát huy vai trò, vị trí của thanh niên và tạo điều kiện cho thanh niên trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, đóng góp nhiều hơn nữa cho phát triển đất nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương tiếp tục tổ chức triển khai quyết liệt, hiệu quả Kết luận số 166-KL/TW ngày 10 tháng 6 năm 2025 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa" trong tình hình mới, các Nghị quyết chiến lược của Trung ương, Nghị quyết số 349/NQ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, các Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện các Nghị quyết chiến lược và các chương trình, đề án về phát triển thanh niên.

Nhiệm vụ của một số Bộ, ngành giúp khơi thông nguồn vốn, tạo đà cho thanh niên khởi nghiệp

Chính phủ giao Bộ Tài chính nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế, chính sách để khơi thông, đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp, doanh nghiệp trẻ và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; trong đó chú trọng huy động nguồn lực xã hội và lồng ghép, sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhà nước để thực hiện các chương trình, đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và tạo việc làm.

Tiếp thu hợp lý ý kiến của thanh niên do Trung ương Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổng hợp đối với dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa để hoàn thiện các cơ chế, chính sách khả thi, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và hỗ trợ được cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp trẻ, doanh nghiệp một người do thanh niên làm chủ. Tham mưu, ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện Luật này sau khi được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ hai.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, giảm mạnh chi phí thành lập và vận hành doanh nghiệp, tạo thuận lợi để doanh nghiệp trẻ, dự án khởi nghiệp tiếp cận vốn và các chương trình hỗ trợ.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Trung ương Đoàn tổng hợp các kiến nghị của doanh nghiệp trẻ, doanh nghiệp do thanh niên làm chủ trong báo cáo tổng hợp chung về xử lý các kiến nghị của doanh nghiệp để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo định kỳ hàng tháng.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22 tháng 8 năm 2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục - đào tạo, trong đó chú trọng phát triển năng lực tư duy, đổi mới sáng tạo, thực hành, ngoại ngữ, kỹ năng số và năng lực sử dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, có trách nhiệm; chuẩn bị cho người học khả năng thích ứng với các nghề nghiệp mới và sự thay đổi nhanh của thị trường lao động.

Tăng cường hướng nghiệp, phân luồng và gắn kết cơ sở giáo dục với doanh nghiệp, thị trường lao động; thúc đẩy đào tạo theo nhu cầu xã hội.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì rà soát, đề xuất tháo gỡ các khó khăn trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn để mở rộng cơ hội cho thanh niên khởi nghiệp, sản xuất, kinh doanh tại nông thôn; báo cáo cấp có thẩm quyền trong Quý I năm 2027.

Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trẻ, thanh niên tham gia triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là tại các vùng khó khăn.

Đẩy mạnh đào tạo nâng cao chất lượng lao động ngành nông nghiệp; chú trọng hỗ trợ và tạo cơ hội cho người học (nhất là thanh niên) được thực hiện, áp dụng kiến thức vào sản xuất, kinh doanh.

Bộ Công Thương tăng cường các chương trình đào tạo, tư vấn cho doanh nghiệp do thanh niên làm chủ về chiến lược vươn ra thị trường quốc tế, xây dựng thương hiệu, bảo hộ sở hữu trí tuệ; tăng cường phổ biến pháp luật, hỗ trợ thông tin cho doanh nghiệp trẻ về tiêu chuẩn, quy định, xu hướng thị trường; định kỳ cung cấp thông tin cho Trung ương Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và các doanh nghiệp trẻ.

Tăng cường xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu, phát triển thương mại điện tử; trong đó quan tâm các sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm đổi mới sáng tạo, sản phẩm OCOP và sản phẩm của các doanh nghiệp do thanh niên làm chủ.

Bộ Công Thương phối hợp với các Bộ: Công an, Ngoại giao và cơ quan liên quan kết nối hệ thống thông tin dữ liệu các bộ, ngành với hệ thống Thương vụ và Bộ Ngoại giao để nâng cao hiệu quả trong việc cung cấp thông tin, kết nối thị trường, hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi cho các doanh nghiệp trẻ, doanh nghiệp do thanh niên làm chủ.

Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế chính sách cho vay mua nhà, thuê nhà dài hạn, nhất là cho đối tượng thanh niên

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo, đôn đốc Ngân hàng Chính sách xã hội và các ngân hàng thương mại triển khai thực chất, hiệu quả Chương trình tín dụng hỗ trợ cho vay mua, thuê mua nhà ở xã hội đối với người trẻ dưới 35 tuổi theo Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11 tháng 03 năm 2023 của Chính phủ; tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế chính sách cho vay mua nhà, thuê nhà dài hạn, nhất là cho đối tượng thanh niên.

Đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh, doanh nghiệp khởi nghiệp và doanh nghiệp một người do thanh niên làm chủ tiếp cận nguồn vốn tín dụng; tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách.

Xây dựng môi trường thuận lợi để thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và tạo việc làm

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố xây dựng môi trường thuận lợi để thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và tạo việc làm. Chủ động lựa chọn các vấn đề phát triển của địa phương để đặt hàng thanh niên, trí thức trẻ, doanh nghiệp trẻ tham gia giải quyết.

Tăng cường hỗ trợ thanh niên nông thôn, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận đào tạo nghề, việc làm, vốn, công nghệ và thị trường; nhân rộng các mô hình hiệu quả, tạo sinh kế và việc làm bền vững tại địa phương. Tạo điều kiện cho thanh niên, các doanh nghiệp trẻ tham gia và triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Thủ tướng đề nghị Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát huy vai trò đại diện, đồng hành với thanh niên; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên; phối hợp với VCCI để tổng hợp, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, cơ quan Trung ương xử lý các kiến nghị của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp trẻ, doanh nghiệp do thanh niên làm chủ.

Tích cực tham gia đóng góp ý kiến với Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương trong việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách trên các lĩnh vực.

Kết nối thanh niên với các nhà khoa học, doanh nghiệp, nhà đầu tư, cơ sở đào tạo và thị trường; hỗ trợ hình thành mạng lưới thanh niên đổi mới sáng tạo, doanh nhân trẻ, trí thức trẻ và thanh niên nông thôn làm kinh tế giỏi.

Đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức các phong trào, chương trình để đoàn kết, tập hợp, khuyến khích thanh niên tiên phong trong học tập, khởi nghiệp, làm chủ khoa học - công nghệ, phát triển kinh tế tư nhân; tất cả các công việc, hoạt động đều phải xác định rõ mục tiêu, kết quả đầu ra, nhiệm vụ cụ thể, cơ quan chủ trì, tiến độ thực hiện, xác định rõ đóng góp của kết quả đầu ra cho quá trình phát triển của đất nước. Tăng cường tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, gương thanh niên tiêu biểu; đấu tranh với các thông tin xấu độc, nhất là trên không gian mạng...