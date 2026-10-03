Khơi thông nguồn vốn, mở rộng kết nối doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh

Kết nối doanh nghiệp, mở rộng thị trường

Chiều 3/10, tại TP. Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam (VEC) tổ chức sự kiện kết nối giao thương lần thứ 42 với chủ đề “Khơi thông nguồn vốn - kết nối doanh nghiệp với ngân hàng”. Chương trình tập trung vào nhu cầu vốn trong giai đoạn cuối năm, đồng thời tạo cơ hội tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường và hợp tác kinh doanh.

Đại biểu tham dự sự kiện.

Sự kiện có gần 100 doanh nghiệp, doanh nhân trong nước cùng doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc, Campuchia và Nhật Bản tham dự. Các đơn vị giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, tìm kiếm đối tác và trao đổi cơ hội hợp tác.

Ông Phan Liên, Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam (VEC) cho biết, việc kết nối trực tiếp doanh nghiệp với lãnh đạo ngân hàng nhằm hỗ trợ giải quyết các vấn đề về vốn, nhất là trong giai đoạn cuối năm, khi nhu cầu sản xuất, kinh doanh và thực hiện đơn hàng tăng.

Ông Phan Liên, Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam ký kết hợp tác với các đối tác tại sự kiện.

Theo ông Phan Liên, VEC hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối đầu tư. Câu lạc bộ cũng hỗ trợ doanh nghiệp trong sản xuất, pháp lý về xuất nhập khẩu và thanh toán quốc tế.

Trong khuôn khổ chương trình, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao và Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam - Singapore ký kết hợp tác toàn diện.

Một số doanh nghiệp cũng ký kết hợp tác nhằm đưa hàng hóa vào chuỗi hệ thống siêu thị xanh như: Công ty HAG ký kết với Siêu thị Xanh; Công ty Datafa ký kết với Công ty HOS Pheng Channy.

Ông Phạm Thành Danh - Chủ tịch Công ty Datafa ký kết hợp tác với bà Channy - Chủ tịch Công ty HOS Pheng Channy về việc đưa hàng Việt vào thị trường Campuchia tại sự kiện.

Trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Công Thương bên lề sự kiện, bà Channy, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Campuchia - Việt Nam, Chủ tịch Công ty HOS Pheng Channy cho biết, hoạt động kết nối giao thương của VEC tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước gặp gỡ trực tiếp, tìm hiểu nhu cầu và trao đổi hướng hợp tác.

Theo bà Channy, kết nối doanh nghiệp với ngân hàng là một trong những yếu tố quan trọng đối với hoạt động kinh doanh. Các nội dung hợp tác được ký kết tại sự kiện đã được chuẩn bị từ trước và sẽ sớm triển khai. Hai bên đã có đơn hàng, hướng tới đưa sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam phủ rộng hệ thống tại 25 tỉnh, thành của Campuchia.

Để đưa hàng Việt vào thị trường Campuchia, bà Channy cho rằng, doanh nghiệp cần xác định đúng nhu cầu và tập trung vào những sản phẩm người tiêu dùng đang cần. Chi phí logistics và thanh toán vẫn là những nội dung cần tháo gỡ.

Theo bà Channy, quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia cùng sự hỗ trợ của cộng đồng doanh nghiệp hai nước tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường Campuchia. Việc giải quyết các vấn đề về chất lượng hàng hóa, thanh toán và logistics sẽ tạo thêm điều kiện cho hoạt động giao thương.

Khơi thông vốn, tăng kết nối tài chính

Một nội dung đáng chú ý của chương trình là tọa đàm “Khơi thông nguồn vốn - kết nối doanh nghiệp với ngân hàng”. Đại diện MB Bank, Agribank, Vietcombank, VietinBank và Nam A Bank TP. Hồ Chí Minh trao đổi về nhu cầu vốn, tài trợ thương mại, thanh toán, bảo lãnh và quản lý dòng tiền.

Đại diện các ngân hàng đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp trong phiên tọa đàm tại sự kiện.

Nội dung tọa đàm tập trung vào khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp trong bối cảnh lãi suất và nhu cầu tín dụng được quan tâm trong những tháng cuối năm.

Theo các đại diện ngân hàng, khi phát sinh nhu cầu, vốn cần được đáp ứng đúng thời điểm. Bên cạnh khoản vay, ngân hàng cung cấp các giải pháp về bảo lãnh, thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại và quản lý dòng tiền.

Doanh nghiệp có thể trao đổi trực tiếp với ngân hàng để được tư vấn về điều kiện tiếp cận vốn và sản phẩm tài chính. Các dịch vụ trên nền tảng số cũng được các ngân hàng giới thiệu nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện giao dịch thuận tiện hơn.

Doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, dịch vụ với khách hàng tại sự kiện.

Bà Nguyễn Thị Thùy Vân, Giám đốc MB Bank - Chi nhánh Gia Định, TP. Hồ Chí Minh cho biết, MB đang triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận vốn, theo hướng đơn giản hóa thủ tục và đẩy mạnh giao dịch trên kênh số.

Theo bà Vân, trong tháng 9/2026, MB ban hành gói tài trợ 10.000 tỷ đồng dành cho doanh nghiệp quy mô SME tại Việt Nam. Ngân hàng đồng thời áp dụng luồng phê duyệt tự động đối với nhóm khách hàng này.

Doanh nghiệp có thể thực hiện quy trình trên ứng dụng của MB, từ phê duyệt hồ sơ, giải ngân, nhận nợ, thanh toán quốc tế đến phát hành bảo lãnh trực tuyến. Với doanh nghiệp xây dựng có nhu cầu tham gia đấu thầu, ngân hàng hỗ trợ phát hành bảo lãnh qua kênh trực tuyến.

Bà Thùy Vân cho biết, MB công khai yêu cầu hồ sơ và đầu mối xử lý để doanh nghiệp theo dõi tiến độ. Quy trình được thực hiện trên nền tảng số, giúp khách hàng cập nhật tình trạng hồ sơ mà không phải liên hệ trực tiếp với nhân viên ngân hàng.

Từ nhu cầu vốn đến mở rộng thị trường, các nội dung trao đổi tại sự kiện tập trung vào những vấn đề doanh nghiệp quan tâm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và giao thương những tháng cuối năm.