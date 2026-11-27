Tháo gỡ “điểm nghẽn” từ cơ sở

Sau sáp nhập xã Nam Gianh gặp nhiều khó khăn do hệ thống hạ tầng chưa đồng bộ, nhu cầu đầu tư lớn trong khi nguồn lực địa phương còn hạn chế. Trước thực tế đó, nhằm bảo đảm chương trình xây dựng NTM được triển khai hiệu quả, thực chất, chính quyền địa phương đã tập trung rà soát từng tiêu chí, xác định những chỉ tiêu cần ưu tiên để có giải pháp thực hiện phù hợp. Đặc biệt, những tồn tại kéo dài ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh và những “điểm nghẽn” về giao thông hạ tầng được chính quyền địa phương tập trung chỉ đạo, ưu tiên tháo gỡ.

Một trong những kết quả nổi bật trong quá trình xây dựng NTM là việc giải quyết dứt điểm những vướng mắc về giải phóng mặt bằng tại khu vực phía Nam đầu cầu mới thôn Hợp Hòa. Đây là “điểm nghẽn” tồn tại qua nhiều năm do một số hộ dân chưa đồng thuận với phương án giải phóng mặt bằng phục vụ dự án “Hạ tầng đường từ cầu Quảng Hải kết nối các tuyến đường trục chính đi các xã vùng Nam TX. Ba Đồn (cũ)”.

Diện mạo nông thôn mới xã Nam Gianh nhìn từ trên cao - Ảnh:T.T

Trước thực trạng đó, cấp ủy, chính quyền địa phương đã kiên trì tuyên truyền, vận động giải thích để người dân hiểu rõ về ý nghĩa và tầm quan trọng của dự án. Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cùng sự đồng thuận của các hộ dân, đầu tháng 11/2026 những vướng mắc tại khu vực này đã được khơi thông. Việc giải quyết dứt điểm “điểm nghẽn" không chỉ góp phần thông tuyến cho dự án mà còn thể hiện quyết tâm của xã Nam Gianh trong việc giải quyết những vấn đề khó, phức tạp, tồn đọng ngay từ cơ sở.

Ông Đinh Xuân Uyến, thôn Hợp Hòa, xã Nam Gianh cho biết, khu vực này trước đây là một trong những vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông do đường dốc, tầm nhìn bị hạn chế. Việc chính quyền giải tỏa thành công những vướng mắc nơi đây làm người dân rất phấn khởi và mong dự án sớm hoàn thành để việc đi lại của bà con được an toàn và thuận lợi hơn.

Không chỉ tập trung tháo gỡ những tồn tại về mặt bằng, xã Nam Gianh còn chủ động rà soát, xử lý các vấn đề tồn đọng về môi trường ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân. Trong đó, địa phương ưu tiên bố trí 1,4 tỉ đồng từ ngân sách để xử lý tình trạng bèo tây phát triển dày đặc tại hói Trường gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và sinh hoạt của người dân. Qua đó, cải thiện cảnh quan môi trường, góp phần hoàn thành các yêu cầu về tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM.

Tập trung nguồn lực, bám sát lộ trình

Cùng với sự nỗ lực của chính quyền địa phương, quá trình xây dựng NTM ở Nam Gianh còn ghi nhận sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân. Với tinh thần, trách nhiệm cao, nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến đất, tháo dỡ hàng rào, đóng góp kinh phí và ngày công để mở rộng đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu. Sự đóng góp thiết thực này không chỉ bổ sung nguồn lực đầu tư mà còn khẳng định vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM. Từ đó tạo sức lan tỏa, thúc đẩy phong trào chung tay xây dựng quê hương ngày càng khang trang, khởi sắc.

Người dân thôn Vĩnh Phước hiến đất làm đường giao thông nông thôn - Ảnh: T.T

Tính đến ngày 18/11/2026, xã Nam Gianh đã hoàn thành 6/10 tiêu chí của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM với 42/47 chỉ tiêu thành phần. Đối với hồ sơ minh chứng, UBND xã đã trình các sở phụ trách thẩm định hồ sơ của 21 chỉ tiêu. Hiện, địa phương có 4 tiêu chí chưa đạt, bao gồm: Văn hóa, giáo dục, y tế; giảm nghèo và an sinh xã hội; môi trường và cảnh quan nông thôn; tiếp cận pháp luật và an ninh, quốc phòng.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Nam Gianh Trần Thanh Tâm, để hiện thực hóa mục tiêu đạt chuẩn NTM trong năm 2026, địa phương sẽ tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; phân công nhiệm vụ gắn với trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị, cá nhân; xác định rõ tiến độ và thời gian hoàn thành, ưu tiên bố trí, lồng ghép các nguồn lực cho những nội dung có khả năng đạt trong năm 2026. Cùng với đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và khu dân cư trong tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận và huy động sự tham gia tích cực của Nhân dân quyết tâm hoàn thành mục tiêu đưa Nam Gianh đạt chuẩn NTM theo kế hoạch.