Khơi thông nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Là xã miền núi có xuất phát điểm kinh tế-xã hội thấp, hạ tầng chưa đồng bộ, đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nên hành trình xây dựng NTM tại Kim Điền còn nhiều gian nan. Theo kết quả rà soát Bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2026-2030, Kim Điền mới đạt 16/47 nội dung tiêu chí. Trong đó, những tiêu chí liên quan đến hạ tầng thiết yếu, thu nhập, giảm nghèo và môi trường vẫn là những thách thức lớn đối với Kim Điền.

Địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều nên việc đầu tư các công trình giao thông, trường học và thiết chế văn hóa đòi hỏi nguồn kinh phí lớn. Trong khi đó, khả năng cân đối ngân sách địa phương hạn chế, đời sống người dân khó khăn nên việc huy động nguồn lực cũng gặp trở ngại.

Một góc xã Kim Điền - Ảnh: H.N

Ông Đinh Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Điền cho biết: “Khó khăn lớn nhất hiện nay là nguồn lực đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu, trong khi nhu cầu hoàn thiện hạ tầng và thực hiện các tiêu chí rất lớn. Chúng tôi xác định phải lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên các công trình thiết yếu để xây dựng, phấn đấu hoàn thành từng tiêu chí một”.

Không chỉ thiếu nguồn lực đầu tư hạ tầng, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân cũng là "bài toán" cần lời giải. Sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, liên kết tiêu thụ sản phẩm chưa đồng bộ. Vì vậy, để hoàn thành các tiêu chí NTM, cần có những giải pháp căn cơ, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

“Chúng tôi có tiềm năng về lâm nghiệp, phát triển kinh tế vườn và chăn nuôi. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn cần thêm điều kiện về vốn, kỹ thuật và đầu ra sản phẩm để mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế lâu dài”, ông Đinh Sỹ Điều, thôn Hóa Hợp chia sẻ.

Kim Điền đã triển khai kế hoạch xây dựng NTM giai đoạn 2026-2030, với những mục tiêu và giải pháp cụ thể. Địa phương phấn đấu hoàn thành quy hoạch chung xã, từng bước đầu tư hạ tầng thiết yếu, nâng cao thu nhập bình quân đầu người, giảm tỉ lệ hộ nghèo, cận nghèo xuống không quá 13% vào cuối năm 2030. Đồng thời, phấn đấu phát triển ít nhất 2 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên.

Để thực hiện các mục tiêu này, xã xác định huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực là nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, ngân sách Nhà nước giữ vai trò chủ đạo thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Cùng với đó là nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ, ngân sách xã và việc lồng ghép các chương trình, dự án đang triển khai trên địa bàn.

Địa phương cũng khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh; tạo điều kiện để người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi nhằm mở rộng các mô hình kinh tế. Đối với nguồn lực trong dân, xã tiếp tục thực hiện phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, vận động người dân đóng góp ngày công và các nguồn lực phù hợp để xây dựng hạ tầng, chỉnh trang khu dân cư.

Ông Đinh Hữu Tý, Trưởng thôn Đa Năng cho biết: “Muốn xây dựng NTM hiệu quả thì phải tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân. Những việc người dân có thể đảm nhận cần được triển khai thường xuyên. Chúng tôi cũng mong muốn Nhà nước quan tâm đầu tư các công trình thiết yếu để từng bước cải thiện điều kiện sinh hoạt và sản xuất”.

Cùng với huy động vốn, Kim Điền chú trọng phát triển sản xuất, xem đây là giải pháp căn cơ để nâng cao thu nhập và tạo nguồn lực xây dựng NTM. Địa phương định hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện miền núi; phát triển các loại cây trồng có lợi thế như lạc, đậu xanh, đậu đen, cây dược liệu và kinh tế vườn. Đồng thời, khuyến khích nhân rộng các mô hình trang trại, chăn nuôi, hình thành tổ hợp tác, hợp tác xã, tăng cường liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên thay đổi tư duy sản xuất, mạnh dạn phát triển những mô hình kinh tế phù hợp. Cùng với đó, chú trọng hỗ trợ người dân tiếp cận vốn vay, khoa học kỹ thuật, xây dựng các mô hình sản xuất hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững”, ông Đinh Ngọc Loan, Chủ tịch Hội Nông dân xã Kim Điền chia sẻ.

Với 31 nội dung tiêu chí chưa đạt, xây dựng NTM ở Kim Điền còn nhiều thách thức. Tuy nhiên, bằng việc xác định đúng trọng tâm, chủ động khơi thông nguồn lực, Kim Điền đang từng bước tháo gỡ những điểm nghẽn. Mục tiêu là vừa hoàn thành các tiêu chí, vừa tạo chuyển biến trong đời sống, để người dân có sinh kế ổn định, nâng cao thu nhập và quê hương ngày càng khởi sắc.