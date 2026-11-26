Di sản dân tộc là nền tảng để phát triển văn hóa thành ngành kinh tế có đóng góp thiết thực trong sự phát triển của đất nước. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Để Ngày Văn hóa Việt Nam thực sự đi vào đời sống và tạo ra hiệu quả lâu bền, điều quan trọng không chỉ là tổ chức những hoạt động sôi nổi, mà còn phải tạo ra những chuyển biến thiết thực trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, địa phương và mỗi người dân.

Đây cũng là dịp để khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng, quê hương, đất nước; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự gắn bó của người Việt Nam ở trong và ngoài nước với cội nguồn, truyền thống và bản sắc văn hóa dân tộc, từ đó tạo cơ sở để phát triển văn hóa thành ngành kinh tế có đóng góp thiết thực trong sự phát triển của đất nước.

Tăng cơ hội hưởng thụ văn hóa cho nhân dân

Trong một sự kiện về đổi mới chính sách văn hóa, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng cho rằng trong 40 năm đổi mới, văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực phát triển đất nước. Từ Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII, Nghị quyết số 33-NQ/TW đến Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, tư duy về văn hóa ngày càng phát triển, đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ quản lý sang kiến tạo phát triển.

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Đề cập những con số cụ thể, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng cho biết cả nước có hơn 40.000 di tích, gần 70.000 di sản văn hóa phi vật thể được kiểm kê; các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GDP. Những bộ phim Việt Nam đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng cho thấy tiềm năng chuyển hóa giá trị văn hóa thành sức mạnh kinh tế và sức mạnh mềm quốc gia.

Tuy nhiên, ông cũng chỉ rõ 4 vấn đề cần nhìn nhận: Nguồn lực đầu tư chưa tương xứng; chính sách liên ngành thiếu đồng bộ; cơ hội thụ hưởng văn hóa còn chênh lệch; trí tuệ nhân tạo và các nền tảng xuyên biên giới đặt ra thách thức mới về bản sắc, chủ quyền văn hóa và quyền tác giả.

Giai đoạn phát triển mới đặt ra yêu cầu đổi mới chính sách văn hóa. Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng đặt vấn đề rằng chính sách phải bắt đầu từ con người và hướng tới con người. Thành công của chính sách được thể hiện ở việc mỗi người dân có thêm cơ hội hưởng thụ văn hóa, mỗi người sáng tạo được khích lệ cống hiến, mỗi giá trị văn hóa được gìn giữ và lan tỏa.

Tiến sỹ Bùi Quốc Liêm, giảng viên ngành Truyền thông chuyên nghiệp, Đại học RMIT. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bàn về vấn đề này, Tiến sỹ Bùi Quốc Liêm, giảng viên ngành Truyền thông chuyên nghiệp, Đại học RMIT Việt Nam, cho rằng Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức là cơ hội đưa văn hóa đến gần hơn với đời sống người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Để nối dài hiệu ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, Tiến sỹ Bùi Quốc Liêm cho rằng sự kiện sẽ phát huy giá trị bền vững khi được kết nối với các hoạt động giáo dục văn hóa thường xuyên và lâu dài. Giá trị của trải nghiệm cần được nối tiếp bằng hoạt động học tập, thảo luận, thực hành và sự tham gia thường xuyên của cộng đồng.

Tiến sỹ Bùi Quốc Liêm nhìn nhận Ngày Văn hóa Việt Nam có thể là một môi trường học tập mở. Một người trẻ có thể hiểu thêm về nghề thủ công truyền thống khi tự tay làm thử một sản phẩm; cảm nhận đời sống văn hóa vùng miền qua một buổi trình diễn nghệ thuật; hoặc khám phá lịch sử địa phương qua một chuyến tham quan di tích.

Ngày Văn hóa Việt Nam có thể là một môi trường học tập mở. Một người trẻ có thể hiểu thêm về nghề thủ công truyền thống khi tự tay làm thử một sản phẩm; cảm nhận đời sống văn hóa vùng miền qua một buổi trình diễn nghệ thuật; hoặc khám phá lịch sử địa phương qua một chuyến tham quan di tích. Tiến sỹ Bùi Quốc Liêm

“Ngày 24/11 sẽ thực sự lan tỏa khi những trải nghiệm văn hóa tiếp tục được nuôi dưỡng trong đời sống cộng đồng, từ trường học, gia đình đến các không gian sinh hoạt thường ngày. Khi một người trẻ tiếp tục tìm hiểu nghề truyền thống sau chuyến tham quan, một gia đình đưa con đến bảo tàng, một cộng đồng chủ động gìn giữ và giới thiệu di sản của mình, đó mới là kết quả ý nghĩa của sự lan tỏa,” Tiến sỹ Bùi Quốc Liêm nói.

Đặt văn hóa vào trung tâm của chiến lược phát triển

Bên cạnh việc lựa chọn Ngày Văn hóa Việt Nam, Nghị quyết số 80-NQ/TW còn đặt mục tiêu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP vào năm 2030 và công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo phấn đấu đóng góp 9% GDP vào năm 2045.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng đây là mục tiêu kinh tế, nhưng không nên chỉ đo bằng doanh thu. Một bộ phim hay một sản phẩm âm nhạc được đón nhận ở nước ngoài có thể khiến bạn bè quốc tế tò mò về đất nước, muốn học tiếng Việt, khám phá di sản, thưởng thức ẩm thực và đến Việt Nam. Đó là lúc giá trị kinh tế kết nối với sức mạnh mềm.

Phó Giáo sư-Tiến sỹ Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Vì vậy, phải gắn phát triển sản phẩm với chiến lược thương hiệu quốc gia, hoạt động đối ngoại văn hóa, thị trường xuất khẩu, các sự kiện quốc tế và năng lực kể câu chuyện Việt Nam bằng ngôn ngữ toàn cầu. Điều quan trọng là thay đổi tư duy từ khai thác những gì sẵn có sang kiến tạo giá trị mới trên nền tảng bản sắc.

Để làm được điều đó, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Hoài Sơn cho rằng cần xây dựng hệ sinh thái đủ mạnh cho người làm sáng tạo, tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, quyền sở hữu trí tuệ, vốn đầu tư, không gian sáng tạo, nhân lực quản trị và cơ chế hợp tác công-tư. Nhà nước giữ vai trò kiến tạo môi trường pháp lý minh bạch, đầu tư hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ những lĩnh vực có tính dẫn dắt và bảo đảm cạnh tranh lành mạnh. Đặc biệt, nghệ nhân và cộng đồng sở hữu, thực hành di sản cần được nhìn nhận là những đối tác thực sự, được ghi nhận đóng góp và hưởng lợi công bằng từ quá trình khai thác, phát huy giá trị văn hóa.

Du khách trong và ngoài nước tìm hiểu về sản phẩm thủ công của Việt Nam. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Bàn về vấn đề này, Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Quang Thanh, Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam cho rằng để thực hiện mục tiêu phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn 2045, Việt Nam cần khắc phục những hạn chế, tiêu cực, những ngáng trở bước tiến của đất nước từ giác độ xây dựng và bảo vệ môi trường văn hóa.

Ông Bùi Quang Thanh chỉ ra rằng cần xây dựng cơ chế, chính sách gắn kết với quá trình bảo vệ môi trường văn hóa, phù hợp với điều kiện thực tiễn của các địa phương.

Để quán triệt và triển khai một cách có hiệu quả chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước về vấn đề xây dựng môi trường văn hóa, các cơ quan xây dựng chính sách về nguồn nhân sự cần nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm về vấn đề đào tạo nhân lực có tư cách đạo đức và năng lực chuyên môn phù hợp.

Về cách thức quản lý, ngành Văn hóa phải xây dựng bộ công cụ quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị môi trường văn hóa đối với con người, an ninh xã hội và phát triển kinh tế. Bộ công cụ đó phải xuất phát từ những đặc trưng văn hóa vùng cụ thể, gắn với những nhóm nhiệm vụ cụ thể để làm căn cứ vận dụng cho đội ngũ quản lý văn hóa giải quyết nhiệm vụ.

Từ ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam đến yêu cầu đổi mới, xây dựng, phát triển công nghiệp văn hóa, có thể thấy văn hóa cần được đặt ở vị trí xuyên suốt trong chiến lược phát triển đất nước.

Khi các giá trị văn hóa thực sự thấm sâu vào đời sống, trở thành nguồn lực sáng tạo và được chuyển hóa thành những sản phẩm có sức cạnh tranh, văn hóa sẽ đóng góp thiết thực hơn cho mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và nâng cao vị thế Việt Nam trong kỷ nguyên mới./.

Chương trình nghệ thuật tôn vinh đạo học và truyền thống trọng dụng nhân tài tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: Trịnh Ngọc/Vietnam+)

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