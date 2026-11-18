Làm việc với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị chúng tôi được biết, đơn vị này đã công bố thông tin tìm kiếm nhà đầu tư quan tâm các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp và các khu đất sau thu hồi trên địa bàn các phường Đồng Hới, Đồng Thuận, Đông Hà và Nam Đông Hà.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đã kiểm tra thực tế và có hướng chỉ đạo xử lý các trụ sở dôi dư sau sáp nhập.

Theo quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Quảng Trị, tỉnh giao các sở, ngành kêu gọi, các xã, phường vận động nhà đầu tư tiếp tục quan tâm, tìm hiểu, chuyển đổi mục đích sử dụng các cơ sở nhà đất dôi dư sang các lĩnh vực y tế, giáo dục, nhà ở xã hội, văn phòng đại diện của doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Quảng Trị...

Các sở ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh để xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp sắp tới; trong đó ưu tiên các chính sách hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư như giảm thuế, giảm giá thuê đất; trên cơ sở tính toán giá trị tài sản còn lại của các trụ sở công dôi dư để xây dựng chính sách cho thuê ngắn hạn theo từng năm, hoặc lâu dài phù hợp với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Trụ sở Tỉnh uỷ tỉnh Quảng Trị (cũ) ở phường Đông Hà sẽ được bàn giao cho nhà đầu tư phù hợp.

Hiện tại, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị đã công bố thông tin tìm kiếm nhà đầu tư quan tâm các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp và các khu đất sau thu hồi trên địa bàn các phường Đồng Hới, Đồng Thuận, Đông Hà và Nam Đông Hà. Theo danh mục công bố, riêng nhóm trụ sở làm việc dôi dư sau sắp xếp có 41 cơ sở nhà, đất.

Đáng chú ý, tại phường Đông Hà, trụ sở Tỉnh ủy Quảng Trị cũ ở số 30 đường Hùng Vương có diện tích hơn 12.086m². Cách đó không xa, trụ sở UBND tỉnh cũ tại số 45 đường Hùng Vương rộng hơn 6.475m². Một số cơ sở khác cũng có diện tích tương đối lớn như trụ sở Sở Tài chính tại số 128 đường Hoàng Diệu rộng hơn 7.161m²; cơ sở của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị tại khu phố 7, khu vực Khe Mây rộng gần 5.850m².

Trụ sở UBND tỉnh Quảng Trị cũ, số 45 Hùng Vương, phường Đông Hà đang được thông báo cho thuê.

Đặc biệt, tại phường Nam Đông Hà, cơ sở Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Dịch vụ - Hội nghị tỉnh Quảng Trị cũ) ở số 252 đường Hùng Vương có diện tích đất hơn 60.212m², hơn 6ha. Đây là cơ sở có diện tích lớn nhất trong danh mục 41 địa điểm được công khai. Tại phường Đồng Hới, danh mục có nhà công vụ Tỉnh ủy Quảng Bình (cũ) ở số 51 đường Hai Bà Trưng, diện tích gần 1.188m²; trụ sở UBND xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới (cũ) tại tổ dân phố Trung Bính, rộng gần 2.678m²…

Đối với giá cho thuê dự kiến theo Nghị quyết số 31/2026/NQ-CP, một số cơ sở cho thuê trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã có mức giá cụ thể. Trong đó, trụ sở Tỉnh ủy Quảng Trị (cũ) tại số 30 Hùng Vương được xác định giá cho thuê dự kiến hơn 2 tỷ đồng; trụ sở UBND tỉnh Quảng Trị (cũ) tại số 45 Hùng Vương hơn 5 tỷ đồng. Các mức giá trong danh mục là giá cho thuê dự kiến với thời hạn khoảng 10 năm, áp dụng đối với toàn bộ 41 cơ sở nhà, đất.

Các trụ sở công dôi dư sau hợp nhất tỉnh ở Quảng Trị được cho thuê để khơi thông nguồn lực, tránh lãng phí.

Sau khi tỉnh Quảng Trị công bố việc cho thuê các các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp, đến nay nhiều tổ chức, đơn vị, cá nhân đã đến tìm hiểu, thuê đưa vào sử dụng như trụ sở bảo hiểm xã hội cơ sở Đông Hà, diện tích đất 1.750m², diện tích sàn sử dụng 2.775m² được nhà đầu tư thuê 5 năm, mục đích thương mại, dịch vụ, với đơn giá 176.302 đồng/m²/năm, tổng số tiền thuê 489 triệu đồng/năm.

Trung tâm dân số kế hoạch hoá gia đình, ở phường Đồng Hới diện tích 190m², đã cho thuê 5 năm với hơn 270 triệu đồng; nhà đất của sở Y tế ở 32 và 33 Trần Hưng Đạo, phường Đông Hà đã cho thuê 5 năm hơn 530 triệu đồng; trụ sở sở Tư pháp ở phường Đông Hà cho thuê gần 200 triệu đồng trong 5 năm…

Nhiều trụ sở dôi dư ở Quảng Trị đang thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư.

Hiện tỉnh Quảng Trị đang tìm kiếm nhà đầu tư quan tâm các cơ sở nhà, đất dôi dư ở phường Đông Hà như: Nhà, đất của Hội Nông dân Quảng Trị ở số 15 Hai Bà Trưng (980m²); trụ sở Tỉnh đoàn Quảng Trị, số 17 Hai Bà Trưng (871m²); Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, số 11 Hai Bà Trưng (1.056m²); Hội Văn học nghệ thuật, số 8 Khóa Bảo (1.826m²); Bảo tàng tỉnh, số 180 Trần Hưng Đạo (984,5m²); Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, số 65 Hùng Vương (753,9m²)…

Ở phường Nam Đông Hà có 10 cơ sở đang thông báo cho thuê gồm: Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng phía Nam tỉnh Quảng Trị, số 71 Ngô Quyền (366m²); Sở Nội vụ, số 2 Đoàn Thị Điểm (642m²); Đoàn Nghệ thuật truyền thống tỉnh, số 32 Phạm Đình Hổ (1.440m²); Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Dịch vụ - Hội nghị tỉnh Quảng Trị cũ), số 252 Hùng Vương (60.212m²); Ban Quản lý Khu kinh tế, số 91 Lê Duẩn (1.316m²)…

Đối với các trụ sở ở xã, phường dôi dư do sáp nhập địa giới hành chính, tỉnh Quảng Trị xây dựng chủ trương bố trí, chuyển đổi công năng thành nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng; trung tâm chăm sóc sức khỏe nhân dân gắn với chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; hỗ trợ các trường học xây dựng thư viện...

Hơn 40 trụ sở nhà đất ở phường Đông Hà và phường Nam Đông Hà dôi dư sau sáp nhập tỉnh, đang được tỉnh Quảng Trị công bố cho thuê.

Chẳng hạn như ở phường Nam Đông Hà, trụ sở Sở Nông nghiệp và Môi trường cũ tại số 270 Hùng Vương, phường Nam Đông Hà được chuyển giao cho Trường THCS Phan Đình Phùng làm phân hiệu. Những phòng làm việc của sở trước đây được bố trí để đáp ứng nhu cầu trường lớp của địa phương. Trụ sở UBND Phường 2 cũ tại số 14 Đặng Dung được điều chuyển cho Trường mầm non Sen Hồng; trụ sở Trạm Y tế phường 5 cũ tại kiệt 131 Hàm Nghi bố trí cho Trường mầm non Sao Mai…