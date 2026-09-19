Khơi thông nguồn lực từ doanh nghiệp

Ông Vũ Đức Quyết, nguyên Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 20/9/2026, Nghị quyết số 39/2026/QH16 của Quốc hội chính thức có hiệu lực, ghi dấu mốc lịch sử: Thành lập thành phố Bắc Ninh.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, thành phố Bắc Ninh đặt ra những yêu cầu cao hơn về chất lượng tăng trưởng, môi trường đầu tư, hệ thống hạ tầng và chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Vì vậy, mỗi doanh nghiệp cần chủ động đổi mới tư duy, nâng cao năng lực quản trị, năng suất lao động và sức cạnh tranh.

Trước hết, cần ứng dụng khoa học - công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số phù hợp với quy mô và đặc thù hoạt động; chuẩn hóa quy trình sản xuất, tiết giảm chi phí, nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm, dịch vụ. Xây dựng chiến lược phát triển ổn định, sử dụng hiệu quả vốn và nhân lực.

Song song với phát huy nội lực, doanh nghiệp nhỏ và vừa phải tăng cường liên kết chiến lược với các doanh nghiệp trong nước, khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các cơ sở đào tạo, nghiên cứu. Đây là cầu nối giúp doanh nghiệp tiếp cận công nghệ tiên tiến, học hỏi kinh nghiệm quản trị hiện đại và chuẩn mực để từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Phát triển kinh tế phải gắn với thượng tôn pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước và trách nhiệm với cộng đồng. Doanh nghiệp cần chú trọng bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm năng lượng, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người lao động.

Bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, cộng đồng doanh nghiệp cần tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội, lan tỏa tinh thần nhân ái tại địa phương; xây dựng văn hóa doanh nghiệp, giữ vững kỷ cương, đoàn kết.

Ngày 4/9/2026, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 2475/QĐ-UBND sáp nhập Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa vào Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh. Sau khi kiện toàn tổ chức, tôi tin tưởng Hiệp hội tiếp tục đổi mới, phát huy tốt vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với cấp ủy, chính quyền địa phương; sâu sát nắm bắt và kịp thời tháo gỡ khó khăn; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng lực quản trị, tiếp cận chính sách và mở rộng thị trường, góp phần xây dựng thành phố Bắc Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.