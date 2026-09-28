Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng

Những con số và việc làm này cho thấy một lượng nguồn lực rất lớn đang được đưa trở lại quỹ đạo phát triển sau quá trình rà soát, nhận diện và tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Điều đáng nói là, trong bối cảnh Thanh Hóa đặt mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng “hai con số”, việc đưa những nguồn lực đang bị ách tắc vào vận hành càng có ý nghĩa. Một dự án được tháo gỡ không chỉ đơn thuần là hoàn thành thêm một thủ tục hành chính. Đằng sau đó là vốn đầu tư được đưa vào nền kinh tế, sản phẩm được làm ra và nguồn thu ngân sách được mở rộng dư địa.

Nhìn vào những kết quả đạt được trong 9 tháng năm 2026, có thể thấy nền kinh tế của tỉnh đang duy trì đà tăng trưởng khá tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,1%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 17,8%; xuất khẩu tăng 11,4%; nhập khẩu tăng 28%; doanh thu vận tải tăng 19,8%. Đặc biệt, tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 49.836 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2025.

Những con số này được tạo nên từ nhiều yếu tố, nhưng trong đó, việc thúc đẩy đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và tạo điều kiện để các dự án sớm đi vào hoạt động có vai trò quan trọng. Bởi tăng trưởng suy cho cùng phải được tạo ra từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, những đồng vốn được luân chuyển, sử dụng hiệu quả.

Từ góc nhìn đó cho thấy, việc tỉnh, các sở, ngành tập trung tháo gỡ các dự án còn vướng mắc trong thời gian gần đây không chỉ mang ý nghĩa giải quyết công việc tồn đọng. Mà đây là quá trình giải phóng sức sản xuất, khơi thông nguồn lực đang bị đóng băng. Vốn không nằm yên, đất đai không bị bỏ hoang, dự án không kéo dài, doanh nghiệp có thêm điều kiện đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh, người dân cũng có thêm việc làm. Khi từng nguồn lực được đưa vào vận hành đúng mức, giá trị tạo ra sẽ lan tỏa sang nhiều lĩnh vực khác của nền kinh tế.

Tuy nhiên, khơi thông nguồn lực không phải là công việc chỉ làm một lần. Những con số đạt được rất đáng ghi nhận, nhưng không chủ quan. Thực tế cho thấy, nếu những khó khăn phát sinh không được phát hiện, xử lý kịp thời, điểm nghẽn nhỏ có thể trở thành vướng mắc lớn, làm chậm tiến độ dự án, tăng chi phí của doanh nghiệp và lãng phí cơ hội phát triển. Vì vậy, bên cạnh quyết liệt xử lý những tồn đọng trong thời gian qua, yêu cầu đặt ra là các cấp, các ngành, doanh nghiệp phải chủ động hơn trong nhận diện và ngăn ngừa những điểm nghẽn mới. Yêu cầu này phải trở thành việc làm thường xuyên trong điều hành, để những “cục máu đông” không xuất hiện trở lại, mạch máu nền kinh tế đảm bảo sự tuần hoàn, tạo xung lực thúc đẩy tăng trưởng cho cả nhiệm kỳ.