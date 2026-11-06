Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng 3 xã ngoại thành Hà Nội

Ngày 5/11, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường chủ trì buổi làm việc với 3 xã Ô Diên, Đan Phượng và Liên Minh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành đã trao đổi, làm rõ những kiến nghị của địa phương, tập trung vào các vấn đề liên quan đến quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, bố trí vốn đầu tư...

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính cho biết sẽ thành lập các đoàn công tác xuống cơ sở, trực tiếp làm việc để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Duy Cường ghi nhận, đánh giá cao tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực và những kết quả phát triển kinh tế - xã hội mà 3 xã đạt được trong 10 tháng năm 2026.

Lãnh đạo thành phố đề nghị các địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng chung của Thủ đô.

Theo ông Bùi Duy Cường, hạ tầng giao thông tại khu vực 3 xã đang được đầu tư tương đối đồng bộ. Trên cơ sở tiềm năng, lợi thế riêng, mỗi địa phương cần xây dựng kế hoạch, xác định định hướng phát triển cụ thể, tạo thêm dư địa tăng trưởng trong năm 2027 và những năm tiếp theo.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường (Ảnh: Tùng Nguyễn).

Đối với công tác quy hoạch, Phó Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu 3 xã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành rà soát, sớm hoàn thiện quy hoạch chung. Trong đó, cần bảo đảm sự kết nối với định hướng quy hoạch tổng thể khu vực huyện Đan Phượng trước đây, đồng thời chú trọng tiến độ, chất lượng và tính khả thi của các đồ án.

Về phát triển kinh tế, các địa phương cần căn cứ quy hoạch được phê duyệt, phối hợp với các sở, ngành xây dựng định hướng phát triển năm 2027, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, nhất là trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ.

Liên quan đến quản lý đất đai, ông Bùi Duy Cường cho biết Hà Nội đã cơ bản hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Thời gian tới, các xã cần tập trung quản lý, vận hành hệ thống bảo đảm hiệu quả, thông suốt, phục vụ người dân, doanh nghiệp và công tác quản lý nhà nước, qua đó khai thác nguồn lực đất đai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với quỹ đất nông nghiệp, lãnh đạo thành phố yêu cầu nghiên cứu kỹ lưỡng, toàn diện để có định hướng đầu tư phù hợp với quy hoạch trong trung và dài hạn. Việc khai thác quỹ đất phải bảo đảm hiệu quả, tránh lãng phí, đồng thời tạo điều kiện để người dân duy trì và phát triển sinh kế.

Một trong những nhiệm vụ được lãnh đạo thành phố đặc biệt lưu ý là giải quyết vấn đề nước sạch. Sở Xây dựng và Sở Tài chính được giao tập trung rà soát, đề xuất giải pháp, phấn đấu đến giữa năm 2027, 100% người dân tại 3 xã được tiếp cận hệ thống cấp nước sạch tập trung của thành phố. Cùng với đầu tư hạ tầng, các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân sử dụng nước sạch, nâng cao hiệu quả công trình.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Duy Cường cũng yêu cầu các sở, ngành tiếp thu đầy đủ kiến nghị của 3 xã Ô Diên, Đan Phượng và Liên Minh; sớm thành lập các tổ công tác xuống địa bàn, trực tiếp phối hợp giải quyết từng khó khăn, vướng mắc.

Việc tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực tại chỗ được xác định là giải pháp quan trọng để tạo động lực phát triển cho các địa phương, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của Thủ đô.