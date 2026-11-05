Khơi thông nguồn lực, thêm dư địa tăng trưởng cho xã Ô Diên, Đan Phượng, Liên Minh

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu phát triển

Ngay từ đầu năm 2026, bám sát Nghị quyết số 01/NQ-CP và kịch bản tăng trưởng của thành phố Hà Nội, Đảng uỷ - UBND 3 xã: Ô Diên, Đan Phượng và Liên Minh đã ban hành đồng bộ các đề án, kế hoạch phát triển.

Đặc biệt, ngay sau khi thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23-7-2026, UBND các xã đã khẩn trương quán triệt, xác định mục tiêu tăng trưởng hai con số là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt.

Với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, đổi mới phương thức, cá thể hoá trách nhiệm theo nguyên tắc “6 rõ, 1 xuyên suốt” gắn với tư duy “chính quyền phục vụ và kiến tạo”, 3 xã đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong 10 tháng qua của năm 2026.

Chủ tịch UBND xã Ô Diên Đỗ Chí Hưng báo cáo tại cuộc làm việc. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Chủ tịch UBND xã Ô Diên Đỗ Chí Hưng cho biết, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn xã đạt 695,5 tỷ đồng, bằng 75,5% dự toán thành phố giao. Xã đã giải ngân hơn 1.200 tỷ đồng, bằng 83,8% kế hoạch thành phố giao. Qua đánh giá, xã đã đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu và đang tiếp tục thực hiện bảo đảm tiến độ 1 chỉ tiêu khác.

Chủ tịch UBND xã Đan Phượng Nguyễn Viết Đạt cho biết, tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn xã đạt 10,6%, ước cả năm tăng 10,8%. Thu ngân sách Nhà nước hơn 1.771 tỷ đồng, bằng 207,3% dự toán thành phố giao. Xã cũng đã đạt và vượt 10/17 chỉ tiêu; phấn đấu cuối năm sẽ hoàn thành toàn bộ 17/17 chỉ tiêu.

Đối với xã Liên Minh, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Quý Mạnh cho biết, thu ngân sách Nhà nước đạt hơn 352,5 tỷ đồng, bằng 108% dự toán được giao. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đạt 377 tỷ đồng, bằng gần 92% kế hoạch. Xã đã hoàn thành cập nhật, làm sạch dữ liệu các thửa đất. Tỷ lệ số hoá hồ sơ đạt 100% với gần 99% số hồ sơ được giải quyết đúng hạn…

Cùng với những kết quả đạt được, tại hội nghị, đại diện Đảng uỷ - UBND các xã cũng kiến nghị các sở ngành tiếp tục phối hợp, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách, nhất là các khu đô thị, nhà ở thương mại. Đề xuất UBND thành phố xem xét, chấp thuận giao các xã lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và bổ sung kế hoạch vốn cho một số dự án…

Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội báo cáo tại cuộc làm việc. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tại cuộc làm việc với 3 xã: Ô Diên, Đan Phượng và Liên Minh, lãnh đạo các sở ngành đã trao đổi, làm rõ một số vấn đề được đại diện các xã nêu. Đối với một số vướng mắc, nhất là liên quan đến quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, vốn đầu tư..., đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính cho biết sẽ tổ chức đoàn xuống làm việc cụ thể để tập trung tháo gỡ cho các địa phương.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường ghi nhận và đánh giá cao tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực và kết quả phát triển kinh tế - xã hội mà 3 xã đã đạt được trong 10 tháng qua của năm 2026. Đồng thời, đề nghị các địa phương tiếp tục tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành 100% chỉ tiêu, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng chung của thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường nhìn nhận, hạ tầng giao thông của khu vực 3 xã đang được đầu tư tương đối đồng bộ. Trên cơ sở tiềm năng, lợi thế riêng có, mỗi địa phương cần xây dựng kế hoạch và định hướng giải pháp cụ thể nhằm tạo thêm dư địa cho tăng trưởng năm 2027 và những năm tiếp theo.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường đề nghị 3 xã tập trung phối hợp với các sở ngành để rà soát, sớm hoàn thiện quy hoạch chung. Trong đó, lưu ý kết nối với định hướng quy hoạch toàn khu vực huyện Đan Phượng cũ, cũng như bảo đảm tiến độ, chất lượng và tính khá thi của quy hoạch.

Về phát triển kinh tế, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường yêu cầu, trên cơ sở quy hoạch được phê duyệt, UBND các xã bám sát, phối hợp chặt chẽ với các sở ngành để đề ra các định hướng phát triển cho năm 2027 trên cơ sở phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế riêng có, nhất là về thương mại, dịch vụ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường cho biết, vừa qua Hà Nội đã cơ bản hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Thời gian tới, các xã tập trung quản lý, vận hành bảo đảm hiệu quả, thông suốt phục vụ người dân, doanh nghiệp và đáp ứng các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhằm tạo nguồn lực tại chỗ cho địa phương.

Riêng đối với quỹ đất nông nghiệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường đề nghị cần nghiên cứu kỹ lưỡng, tổng thể, toàn diện để có định hướng đầu tư phù hợp quy hoạch trong trung và dài hạn, bảo đảm hiệu quả và tránh lãng phí, nhưng vẫn tạo điều kiện để người dân phát triển sinh kế.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường giao Sở Xây dựng, Sở Tài chính tập trung rà soát, giải quyết bài toán nước sạch cho người dân 3 xã; phấn đấu đến giữa năm 2027, 100% người dân các địa phương được tiếp cận hệ thống cấp nước sạch tập trung của thành phố. Song song với đó, các xã đẩy mạnh tuyên truyền để người dân sử dụng, nâng cao hiệu quả đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường đề nghị các sở ngành lắng nghe, tiếp thu toàn bộ những kiến nghị, đề xuất của đại diện lãnh đạo 3 xã: Ô Diên, Đan Phượng, Liên Minh. Trong thời gian sớm nhất, tổ chức các tổ công tác xuống cơ sở, trực tiếp làm việc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để các địa phương khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển, hướng đến mục tiêu tăng trưởng hai con số.