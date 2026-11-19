Đồng chí Lê Tiến Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị (Ảnh: baophapluat)

Sáng 19/11, đồng chí Lê Tiến Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tham vấn hoàn thiện dự thảo báo cáo của Chính phủ về kết quả tổng rà soát và giải pháp xử lý tổng thể hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (QPPL). Đồng chí Hoàng Thanh Tùng - Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo và lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương cùng dự. Phó Giám đốc Sở Tư pháp Trần Thị Kiều Oanh điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Trần Thị Kiều Oanh điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả tổng rà soát và giải pháp xử lý tổng thể hệ thống văn bản QPPL. Theo đó, đối tượng, phạm vi tổng rà soát là toàn bộ các văn bản QPPL do các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền ở Trung ương và địa phương ban hành còn hiệu lực (trừ Hiến pháp) và các văn bản QPPL đã được ban hành nhưng chưa có hiệu lực tính đến hết ngày 31/10/2026.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Các cơ quan ở Trung ương và địa phương đã xác định, tổng hợp 43.702 văn bản QPPL còn hiệu lực hoặc chưa có hiệu lực thuộc đối tượng, phạm vi tổng rà soát. Trong đó, có 9.918 văn bản do cơ quan, người có thẩm quyền ở Trung ương ban hành; 19.543 văn bản do chính quyền địa phương cấp tỉnh ban hành; 7.566 văn bản do chính quyền địa phương cấp huyện (trước khi sắp xếp ĐVHC) ban hành; 6.675 văn bản do chính quyền địa phương cấp xã ban hành.

Bên cạnh đó, các cơ quan ở Trung ương và địa phương rà soát, đánh giá hệ thống văn bản QPPL theo các tiêu chí như: phù hợp của văn bản QPPL với chủ trương, đường lối của Đảng; tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật; tính tương thích của văn bản QPPL với các điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam là thành viên... Phần lớn các cơ quan ở Trung ương và địa phương xác định lộ trình xử lý các văn bản QPPL trong giai đoạn 2026 - 2027; một số văn bản được xác định có lộ trình xử lý đến năm 2030 hoặc chưa xác định được cụ thể thời hạn xử lý.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Quá trình triển khai thực hiện kế hoạch tổng rà soát, các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung cao độ, khẩn trương, nghiêm túc tổ chức rà soát toàn bộ VBQPPL do HĐND, UBND các cấp, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành. Phạm vi rà soát được thực hiện trên quy mô lớn, bao quát toàn bộ hệ thống văn bản QPPL của tỉnh được ban hành từ khi tái lập tỉnh (năm 1991) đến ngày 30/10/2026. Đối với cấp tỉnh, trong tổng số 390 văn bản QPPL còn hiệu lực, chưa có hiệu lực đưa vào rà soát, xác định có 279 văn bản QPPL không đề xuất xử lý và 111 văn bản QPPL đề xuất xử lý bằng các hình thức phù hợp. Ngoài ra, có 11 văn bản QPPL đề xuất ban hành mới. Đối với cấp xã, trong tổng số 159 văn bản QPPL còn hiệu lực, chưa có hiệu lực đưa vào rà soát, xác định có 73 văn bản QPPL không đề xuất xử lý và 86 văn bản QPPL đề xuất xử lý bằng các hình thức phù hợp. Ngoài ra, có 13 quyết định của UBND cấp xã đề xuất ban hành mới.

Toàn cảnh điểm cầu Hà Tĩnh.

Tại hội nghị, đại biểu các bộ, ngành, địa phương đã tham gia thảo luận và đề xuất giải pháp xử lý kết quả tổng rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Tiến Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, biểu dương các bộ, ngành, địa phương, các hiệp hội, doanh nghiệp trong thực hiện tổng rà soát hệ thống văn bản QPPL. Qua đó, kịp thời phát hiện những bất cập, điểm nghẽn để đề xuất sửa đổi.

Để hoàn thiện báo cáo của Chính phủ về kết quả tổng rà soát và giải pháp xử lý tổng thể hệ thống văn bản QPPL, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các địa phương rà soát, đối chiếu, thống nhất số liệu; thống kê đầy đủ văn bản QPPL còn hiệu lực và nghiên cứu giải pháp tinh gọn hệ thống pháp luật; hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương bãi bỏ, hợp nhất các văn bản QPPL của đơn vị mình.

Từ kết quả tổng rà soát hệ thống văn bản QPPL phải đề xuất, định hướng các giải pháp mang tính chiến lược để hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật; xác định việc đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật góp phần khơi thông điểm nghẽn, tạo điều kiện huy động mọi nguồn lực để phát triển. Tổ chức tổng rà soát hệ thống văn bản QPPL phải gắn với trách nhiệm của người đứng đầu; xác định đây là việc làm thường xuyên, liên tục, chuyển mạnh từ thụ động tiếp nhận sang chủ động rà soát, phát hiện sớm điểm nghẽn pháp lý, không làm cản trở sự phát triển...