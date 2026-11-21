Cùng chủ trì cuộc làm việc có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đăng Định.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Hồng Thái

Tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng

Theo báo cáo tổng hợp của Văn phòng UBND thành phố Hà Nội, trong 10 tháng năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội tại 3 xã Đông Anh, Thiên Lộc và Vĩnh Thanh cơ bản ổn định, đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, các địa phương vẫn gặp khó khăn trong thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng và bố trí nguồn lực thực hiện nhiệm vụ.

Trong 10 tháng năm 2026, các xã Đông Anh, Thiên Lộc và Vĩnh Thanh tập trung phát triển đô thị, đầu tư hạ tầng, giải phóng mặt bằng, cải cách hành chính và chuyển đổi số. Đông Anh và Thiên Lộc ước tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn cả năm khoảng 11%; Vĩnh Thanh ước đạt 10,2%.

Tại xã Đông Anh, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp - xây dựng chiếm 67,75%, thương mại - dịch vụ chiếm 29,6%, nông nghiệp chiếm 2,65%. Thu nhập bình quân ước đạt 108,8 triệu đồng/người/năm. Trong năm, xã thành lập mới 342 doanh nghiệp, 1.262 hộ kinh doanh và 1 hợp tác xã. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 6.162,1 tỷ đồng, bằng 111% dự toán.

Xã Thiên Lộc có tổng giá trị sản phẩm 10 tháng tăng khoảng 10%, ước cả năm đạt 11%; thu nhập bình quân đạt 9,07 triệu đồng/người/tháng. Thu ngân sách đạt 1.042 tỷ đồng, bằng 83% kế hoạch. Đáng chú ý, địa phương duy trì kết quả không có hộ nghèo; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt 100%; chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý đạt 100%.

Tại xã Vĩnh Thanh, tăng trưởng kinh tế ước đạt 10,2%, thu nhập bình quân đạt 8,8 triệu đồng/người/tháng. Địa phương chú trọng thúc đẩy kinh tế số, đưa 41 sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, tổ chức 17 phiên livestream quảng bá sản phẩm và dịch vụ.

Đại diện xã Vĩnh Thanh phát biểu ý kiến tại cuộc làm việc. Ảnh: Hồng Thái

Công tác đầu tư hạ tầng, giải phóng mặt bằng được các địa phương quan tâm. Đông Anh triển khai giải phóng mặt bằng 76 dự án, phê duyệt 6.212 phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với kinh phí hơn 4.065 tỷ đồng, thu hồi khoảng 569ha. Vĩnh Thanh triển khai giải phóng mặt bằng 16 dự án, đạt 74,74% diện tích cần thu hồi. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh; trong đó, Đông Anh xếp thứ 5/126 xã, phường trong đợt cao điểm 100 ngày chuyển đổi số.

Bên cạnh kết quả đạt được, các xã vẫn đối mặt với nhiều khó khăn. Tiến độ thu ngân sách, nhất là các khoản thu từ đất, chưa đạt yêu cầu tại một số xã. Đến ngày 10-11-2026, Vĩnh Thanh mới đạt 25,7% dự toán thu ngân sách sau điều chỉnh; Thiên Lộc đạt 83% kế hoạch.

Giải ngân vốn đầu tư công cũng cần được đẩy nhanh. Đến ngày 30-10-2026, Đông Anh giải ngân đạt 55,2% kế hoạch; Vĩnh Thanh đạt 54,32% đến ngày 31-10-2026. Bên cạnh đó, công tác giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, giải quyết đơn thư còn tồn tại; việc sắp xếp mạng lưới trường học ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện chỉ tiêu trường công lập đạt chuẩn quốc gia.

Qua tổng hợp, 3 xã có 22 kiến nghị, đề xuất tập trung vào 5 nhóm vấn đề: tài chính, ngân sách; đầu tư xây dựng và quy hoạch; đất đai, giải phóng mặt bằng và tái định cư; hạ tầng xã hội, dịch vụ công ích và môi trường; tổ chức thực hiện.

Trong đó, xã Thiên Lộc đề xuất bổ sung 53 dự án với tổng vốn trung hạn khoảng 2.256 tỷ đồng, đầu tư 4 tuyến đường giao thông khung; xã Đông Anh đề nghị bổ sung 20 căn hộ tái định cư và giải quyết phương án cho 7 hộ dân. Các địa phương cũng kiến nghị tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ, tháo gỡ vướng mắc về chính sách đất đai, nguồn thu ngân sách và cơ chế phân bổ nguồn lực.

Việc rà soát, thống nhất số liệu, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm và thời hạn giải quyết từng kiến nghị được xác định là yêu cầu quan trọng, góp phần tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong những tháng cuối năm 2026 và năm 2027.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu ý kiến tại cuộc làm việc. Ảnh: Hồng Thái

Phát biểu tại cuộc làm việc, đại diện xã Thư Lâm kiến nghị điều chỉnh chỉ tiêu thu từ quỹ đất công ích sát thực tế; đồng thời tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng các dự án. Đại diện xã Phúc Thịnh kiến nghị thành phố chỉ đạo các nhà đầu tư đẩy nhanh triển khai các khu nhà ở trên địa bàn, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, đề nghị sớm hoàn thiện quy hoạch phân khu, tháo gỡ vướng mắc trong triển khai các dự án nhà ở xã hội.

Đại diện Sở Tài chính cho biết, nhiều xã còn khó khăn về chỉ tiêu thu ngân sách và trường đạt chuẩn quốc gia. Thành phố đang rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu trường chuẩn phù hợp việc sắp xếp mạng lưới trường học. Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường khẳng định sẽ chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp, hướng dẫn địa phương tháo gỡ vướng mắc về đất đai, môi trường và chăn nuôi.

Trong khi đó, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất bổ sung đầu tư thêm trường THPT; đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, sẽ phối hợp với các địa phương hoàn thiện hồ sơ xếp hạng di tích…

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đăng Định phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Hồng Thái

Chuyển chỉ đạo thành đầu việc cụ thể, rõ trách nhiệm, thời hạn

Phát biểu tại cuộc làm việc, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đăng Định nhấn mạnh, khu vực Đông Anh có nhiều tiềm năng, lợi thế và dư địa phát triển lớn, nhất là về văn hóa, lịch sử, đô thị, du lịch và các dự án phát triển đô thị. Các xã cần phát huy lợi thế riêng, chủ động nghiên cứu, đề xuất những định hướng phát triển có tính chiến lược, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, tạo động lực tăng trưởng mới.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu cho hay, mục đích của cuộc làm việc không chỉ là đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 10 tháng mà quan trọng hơn là nhận diện rõ những điểm nghẽn, xác định trách nhiệm và tìm giải pháp tháo gỡ để các xã hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Xuân Lưu cho rằng, một trong những trở ngại lớn đối với sự phát triển nhanh của thành phố thời gian qua là tình trạng phối hợp, xử lý công việc chưa thực chất; có những vấn đề đã được chỉ đạo nhiều lần nhưng vẫn chậm chuyển biến. Một số sở, ngành còn thiên về yêu cầu địa phương báo cáo, xin ý kiến mà chưa chủ động nghiên cứu chính sách, quy hoạch, khảo sát thực tiễn để hướng dẫn và giải quyết công việc ngay từ đầu.

Vì vậy, các sở, ngành cần thay đổi phương thức làm việc, nâng cao trách nhiệm tham mưu; không chỉ dừng ở việc trả lời văn bản hay hướng dẫn chung chung mà phải đưa ra phương án cụ thể, bảo đảm địa phương có thể thực hiện. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, cần chủ động đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Cán bộ các sở, ngành cần trực tiếp xuống cơ sở, nắm tình hình, lắng nghe khó khăn để cùng địa phương tìm cách giải quyết.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu đề nghị chuyển hóa các kết luận, chỉ đạo của lãnh đạo thành phố thành những đầu việc cụ thể, có cơ quan chịu trách nhiệm, thời hạn hoàn thành và cơ chế theo dõi. Văn phòng UBND thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp, thống kê các nhiệm vụ, phân loại rõ nội dung đã hoàn thành, đang thực hiện và còn tồn đọng, qua đó giúp việc kiểm tra, đôn đốc đạt hiệu quả thực chất.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu phát biểu kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Hồng Thái

Đối với các kiến nghị của địa phương, đồng chí Nguyễn Xuân Lưu lưu ý cần rà soát kỹ cơ chế phân cấp nguồn thu, tỷ lệ điều tiết ngân sách và khả năng thực hiện các chỉ tiêu thu từ đất. Việc giao chỉ tiêu phải căn cứ vào điều kiện thực tế, đặc điểm từng địa bàn, tránh bình quân cơ học giữa các xã có nguồn lực và tiềm năng rất khác nhau.

Về đầu tư công, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu yêu cầu các xã và sở, ngành rà soát danh mục dự án, xác định rõ dự án nào thực sự cần thiết, có khả năng triển khai và phát huy hiệu quả. Những dự án chậm thực hiện, không còn phù hợp cần được xem xét điều chỉnh, chuyển nguồn lực sang các công trình có tính khả thi cao. Việc bố trí ngân sách phải bảo đảm tinh thần tiết kiệm chi thường xuyên, ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển và hài hòa trong tổng thể ngân sách thành phố.

Đặc biệt, công tác quy hoạch cần có tầm nhìn dài hạn, đồng bộ giữa phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ, du lịch và hạ tầng xã hội. Các khu đô thị không thể chỉ tập trung xây dựng nhà ở, mà phải đồng thời bố trí đầy đủ trường học, cơ sở y tế, chợ, vườn hoa, không gian công cộng và các thiết chế phục vụ đời sống nhân dân. Trong quá trình triển khai, cần quy định rõ tiến độ thực hiện từng hạng mục, yêu cầu nhà đầu tư hoàn thiện hạ tầng xã hội theo cam kết, tránh tình trạng chỉ tập trung xây dựng nhà ở để kinh doanh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Lưu cũng đề nghị các sở, ngành đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, nhất là những nội dung có thể giao địa phương chủ động quyết định. Những vấn đề còn vướng về cơ chế, chính sách cần được tổng hợp, báo cáo thành phố xem xét tháo gỡ, tạo điều kiện để cơ sở phát huy tính chủ động, sáng tạo và chịu trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ.

Đối với định hướng phát triển kinh tế, các xã cần chủ động nghiên cứu lợi thế, xác định rõ những lĩnh vực có thể tạo sinh kế, thu hút đầu tư và trở thành động lực tăng trưởng. Việc xây dựng danh mục dự án phải gắn với nhu cầu thực tế, khả năng huy động nguồn lực và thứ tự ưu tiên. Các sở, ngành cần lồng ghép nhiệm vụ, chương trình, đề án của ngành mình với yêu cầu phát triển của khu vực, bảo đảm nguồn lực được phân bổ có trọng tâm, trọng điểm.

Về nhiệm vụ năm 2027, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu yêu cầu các địa phương khẩn trương xây dựng phương án, xác định rõ các dự án trọng điểm, nhu cầu vốn, nguồn lực thực hiện và lộ trình triển khai. Thành phố sẽ tiếp tục theo dõi, kiểm tra tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, phấn đấu tạo chuyển biến rõ nét ngay từ những tháng đầu năm 2027.