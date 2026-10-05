Khơi thông nguồn lực, tạo sức bật cho doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Giày Phúc Yên điều chỉnh phương án sản xuất linh hoạt theo thị trường nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng, đảm bảo việc làm, thu nhập cho gần 1.000 lao động.

Năm 2026, tình hình kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều biến động, các doanh nghiệp đối diện không ít khó khăn, thách thức. Giá nguyên liệu không ổn định, nguồn cung ứng đứt gãy cục bộ, chi phí logistics leo thang, áp lực duy trì lực lượng lao động ổn định. Ông Trần Quang Khải - Phó Giám đốc Công ty cổ phần Giày Phúc Yên chia sẻ: Khó khăn lớn nhất hiện nay của doanh nghiệp là tình trạng thiếu hụt đơn hàng, áp lực từ giá nguyên liệu biến động và chi phí vận chuyển tăng cao. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng cũng như việc làm, thu nhập ổn định cho gần 1.000 lao động, công ty đã chủ động điều chỉnh phương án sản xuất linh hoạt theo thị trường. Cùng với việc tích cực tìm kiếm thị trường mới, công ty tập trung nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm để khẳng định uy tín với các đối tác truyền thống. Bà Nguyễn Thảo Quỳnh - Giám đốc Truyền thông Tập đoàn CNCTech cho biết, vượt qua những thách thức về chi phí vận hành và tính ổn định của hạ tầng công nghiệp, 8 tháng năm 2026, CNCTech vẫn ghi nhận kết quả khả quan với doanh thu hợp nhất đạt hơn 2.030 tỷ đồng, đạt 76% kế hoạch năm. Để doanh nghiệp bứt phá mạnh mẽ hơn trong chặng đường tới, chúng tôi rất cần các cấp chính quyền tiếp tục tháo gỡ “điểm nghẽn” thực chất. Đẩy mạnh hơn nữa cải cách thủ tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy; bảo đảm hạ tầng điện chất lượng cao và logistics đồng bộ; hỗ trợ xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu lao động kỹ thuật cao.

Đồng hành cùng doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đã quyết liệt tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh. Các giải pháp tập trung khơi thông rào cản vốn vay, cải thiện môi trường đầu tư và đẩy mạnh cải cách hành chính; nổi bật là việc thí điểm cơ chế “luồng xanh 24 giờ” và “luồng xanh 50%” nhằm tối ưu hóa thời gian giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp. Bà Trương Thu Hòa - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Khu vực 4 cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và NHNN Việt Nam, NHNN Chi nhánh Khu vực 4 đang tập trung triển khai các nhóm giải pháp đột phá, chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy quản lý sang đồng hành cùng doanh nghiệp nhằm khơi thông rào cản vốn vay cho doanh nghiệp. Trọng tâm là định hướng dòng vốn vào các lĩnh vực động lực và ngành mũi nhọn của tỉnh. Cụ thể, chỉ đạo các tổ chức tín dụng ưu tiên nguồn vốn cho doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, chế biến chế tạo, ứng dụng công nghệ cao và chuyển đổi số. Dựa trên khả năng hấp thụ vốn, hệ thống ngân hàng đã mở rộng tín dụng vào các ngành logistics, du lịch sinh thái, kinh tế lâm nghiệp; xây dựng các gói sản phẩm chuyên biệt gắn liền với chuỗi sản xuất và năng lực trả nợ thực tế của từng đơn vị".

Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh qua các hội nghị đối thoại chuyên đề tại các khu, cụm công nghiệp. NHNN giám sát chặt chẽ tăng trưởng tín dụng, chỉ đạo các tổ chức tín dụng chủ động cơ cấu lại thời hạn trả nợ, tiết giảm chi phí vận hành để tiếp tục hạ lãi suất, thiết lập kênh tiếp nhận, xử lý dứt điểm các vướng mắc phát sinh. Cùng với đó, chuyển đổi số là giải pháp đột phá để rút ngắn thời gian duyệt hồ sơ. Các tổ chức tín dụng đang đẩy mạnh chấm điểm tín dụng qua dữ liệu thuế, hóa đơn điện tử; đồng thời mở rộng cho vay trực tuyến dựa trên dòng tiền thay vì tài sản thế chấp, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, đưa dòng vốn “chảy” nhanh vào sản xuất dịp cuối năm. Triển khai đồng bộ các giải pháp, tính đến hết tháng 8/2026, hoạt động tín dụng trên địa bàn tỉnh đạt những kết quả tích cực. Tổng dư nợ nền kinh tế đạt trên 400 nghìn tỷ đồng, tăng 8,8% so với cuối năm 2025. Trong đó, dòng vốn “chảy” mạnh vào khối doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH và công ty cổ phần với dư nợ hơn 123 nghìn tỷ đồng, tăng 10%; khối doanh nghiệp nhà nước đạt 9,2 nghìn tỷ đồng, tăng 7,1%; khu vực doanh nghiệp FDI đạt 11,8 nghìn tỷ đồng, tăng 38,1% so với cuối năm 2025.

Sự cộng hưởng giữa các giải pháp tháo gỡ cơ chế của chính quyền, các ngành chức năng, dòng vốn ưu đãi của ngành Ngân hàng và nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp tăng tốc sản xuất - kinh doanh dịp cuối năm là cơ sở để doanh nghiệp hoàn thành mục tiêu đề ra, đáp ứng nhu cầu thị trường hàng hóa và giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, góp phần tích cực thúc đẩy kinh tế của tỉnh tiếp tục có những bứt phá mới.