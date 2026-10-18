Khơi thông nguồn lực, tạo đột phá tăng trưởng năm 2027

Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn của nền kinh tế

Phát biểu tại phiên thảo luận Tổ về tình hình kinh tế - xã hội sáng 18/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các đại biểu đánh giá toàn diện kết quả năm 2026, đồng thời đề xuất giải pháp đột phá để tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2027.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, kinh tế tăng trưởng 9,01%, cùng với những kết quả tích cực trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Tuy nhiên, nền tảng tăng trưởng vẫn chưa vững chắc, áp lực lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô còn lớn.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý cần kiểm soát giá các mặt hàng thiết yếu, chủ động ứng phó với biến động thị trường thế giới, hạn chế tác động đến đời sống người dân.

Một điểm nghẽn đáng chú ý là hiệu quả huy động và sử dụng nguồn lực còn hạn chế. Đầu tư tư nhân chiếm khoảng 53% tổng vốn đầu tư nhưng chỉ tăng khoảng 14%; giải ngân đầu tư công đạt khoảng 63%, trong khi vốn tạm ứng chưa thu hồi còn cao.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên thảo luận Tổ về tình hình kinh tế - xã hội sáng 18/10.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tăng cường giám sát việc tạm ứng, thanh toán vốn, bảo đảm giải ngân gắn với khối lượng thực tế. Những dự án chậm triển khai do vướng thủ tục cần được tháo gỡ, tránh tình trạng nguồn lực lớn nhưng chậm chuyển hóa thành năng lực sản xuất và động lực tăng trưởng mới.

Đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, khó khăn về vốn, lãi suất, đất đai, logistics và chi phí đầu vào tiếp tục gây sức ép. Vì vậy, cần nghiên cứu giải pháp giảm lãi suất cho vay, tạo điều kiện để doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất.

Bên cạnh đó, nền kinh tế vẫn đối mặt với những hạn chế về cơ cấu xuất nhập khẩu, chất lượng nguồn nhân lực, năng suất lao động, năng lực cạnh tranh và khả năng làm chủ công nghệ. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chưa tạo được bước đột phá rõ nét.

Chuyển từ chủ trương sang kết quả thực chất

Để tạo nền tảng cho tăng trưởng hai con số năm 2027, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực, đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu và ưu tiên phát triển hạ tầng chiến lược, bảo đảm an ninh năng lượng.

Cùng với đó, cần hoàn thiện thể chế, tháo gỡ vướng mắc về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản; cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.

Đối với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu chuyển trọng tâm sang những sản phẩm cụ thể, có thể đo lường và chứng minh hiệu quả. Việc ban hành chủ trương, chương trình, kế hoạch phải đi kèm kết quả ứng dụng thực tế, đóng góp trực tiếp cho phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, quản lý đầu tư công cần được đổi mới theo kết quả đầu ra. Vốn phải được điều chuyển linh hoạt từ những dự án, đơn vị giải ngân chậm sang nơi có khả năng triển khai tốt, sử dụng hiệu quả. Những trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ phải được kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị sớm đưa các trung tâm tài chính tại TP HCM và Đà Nẵng vào hoạt động thực chất, tránh để các chủ trương quan trọng chậm triển khai, làm mất cơ hội phát triển.

Một yêu cầu cấp thiết khác là đổi mới đánh giá cán bộ, công chức và người đứng đầu, gắn với kết quả công việc cụ thể, dự kiến đẩy mạnh áp dụng các chỉ số KPI từ năm 2027. Kỷ luật, kỷ cương hành chính phải được tăng cường; kiên quyết thay thế những cán bộ đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ.

Theo Chủ tịch Quốc hội, công tác cán bộ cần lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo, từ đào tạo, quy hoạch đến phân công và đánh giá. Cùng với đó, cần phát triển hệ sinh thái công nghiệp nội địa, nâng cao năng lực sản xuất trong nước và thúc đẩy các mô hình kinh tế mới, trong đó có kinh tế biển.

Về điều hành, các cơ quan chức năng cần xây dựng kịch bản kinh tế năm 2027, tính đến độ trễ và tác động của các cú sốc kinh tế trong năm 2026; phân định rõ nhiệm vụ cần hoàn thành trong năm nay và nhiệm vụ chuyển tiếp, đồng thời cân đối nguồn vốn, theo dõi sát thị trường tiền tệ, tỷ giá và thanh khoản ngân hàng.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu tập trung hiến kế những giải pháp thiết thực, khả thi, xác định rõ điểm nghẽn cần tháo gỡ và cơ chế, chính sách cần sửa đổi, bổ sung, qua đó hoàn thành cao nhất mục tiêu năm 2026 và tạo nền tảng cho tăng trưởng hai con số trong năm 2027.