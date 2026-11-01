Khơi thông nguồn lực, tạo động lực tăng trưởng mới

Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng theo đánh giá của các đại biểu Quốc hội, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước; sự đồng hành của Quốc hội; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt và hết sức linh hoạt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, năm 2026 kinh tế - xã hội nước ta đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế vướng mắc cần giải quyết, trong đó có điểm nghẽn về thực thi.

Dành phần lớn thời gian phát biểu tại hội trường sáng qua, ĐBQH Trần Thị Vân (TP. Bắc Ninh) nêu lên những vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Đó là biển báo hạn chế tốc độ trên đường cao tốc vẫn tồn tại dù việc sửa chữa đã hoàn thành, điều kiện lưu thông trở lại bình thường; dự án đầu tư công có vốn, có nhà thầu nhưng giá vật liệu xây dựng công bố thấp hơn nhiều so với giá thị trường, khiến nhà thầu khó triển khai, dự án chậm tiến độ; và câu chuyện từ trụ sở công dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính có thể chuyển đổi thành trường học nhưng việc sử dụng đất vẫn vướng quy hoạch, dù Quốc hội đã có cơ chế tháo gỡ…

Những vấn đề mà đại biểu Nguyễn Thị Vân chia sẻ chỉ là một trong rất nhiều tình huống đã phát sinh trong thực tiễn. Độ trễ thực hiện chính sách này không chỉ gây phiền hà cho người dân, làm tăng chi phí cho doanh nghiệp hay khiến một dự án chậm tiến độ mà sâu xa hơn, làm suy giảm hiệu quả phân bổ nguồn lực, bỏ lỡ cơ hội đầu tư, kinh doanh và làm giảm sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Câu hỏi đặt ra là, vì sao có những vấn đề hoàn toàn có thể giải quyết nhanh hơn, nguồn lực đã hiện hữu nhưng vẫn chưa được đưa vào khai thác hiệu quả? Vì sao có chính sách đã được ban hành nhưng thực tế vẫn chưa được thực hiện?

Với mục tiêu tăng trưởng 2 con số, thời gian qua nhiều chủ trương, chính sách đã được ban hành nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển. Tuy vậy, dù đã có chính sách nhưng triển khai vẫn chậm, có phân cấp nhưng thiếu nhân lực, kinh phí và dữ liệu; có dự án nhưng vướng mắc về thủ tục đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng kéo dài… Đây cũng là một trong những bất cập mà các đại biểu Quốc hội đã chỉ ra và đề nghị Chính phủ có giải pháp tháo gỡ.

Để tăng trưởng kinh tế, việc hoàn thiện khung khổ pháp lý, bảo đảm nguồn lực là cần thiết. Nhưng tăng trưởng hai con số không chỉ được tạo nên từ những dự án lớn hay những con số trong kế hoạch, mà còn bắt đầu từ việc giải quyết nhanh một vướng mắc cụ thể, sử dụng hiệu quả một tài sản công, điều chỉnh kịp thời một quy định không còn phù hợp và không để một cơ hội kinh doanh bị bỏ lỡ vì sự chậm trễ của bộ máy. Do đó, cần phải khắc phục cho được điểm nghẽn về thực thi. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ, không thể để tình trạng đùn đẩy, né tránh kéo dài.

Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng cao, có những phát biểu của đại biểu xuất phát từ thực tiễn địa phương, có những phát biểu thể hiện tầm nhìn vĩ mô, cùng với đó là các kiến nghị giải pháp cụ thể. Mong rằng, trên cơ sở những đóng góp, hiến kế tâm huyết của các đại biểu, sẽ được chuyển hóa thành hành động cụ thể, những vướng mắc được tháo gỡ, các dự án sớm được khơi thông, người dân sẽ được thụ hưởng từ những thành quả chuyển biến tích cực trong quá trình vận hành của bộ máy.

Muốn tăng trưởng nhanh, trước hết phải hành động nhanh. Muốn khơi thông nguồn lực, trước hết phải khơi thông trách nhiệm. Muốn tăng trưởng hai con số thành hiện thực, không thể để độ trễ trong thực thi tiếp tục trở thành lực cản của phát triển. Đó là điều mà cử tri, Nhân dân kỳ vọng rất lớn vào chuyển biến hành động từ kỳ họp này.