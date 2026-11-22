Nuôi dưỡng doanh nghiệp, tạo nguồn thu bền vững cho địa phương

Chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính, ĐBQH Nguyễn Ngọc Việt cho rằng, trong bối cảnh nguồn thu từ đất có giới hạn, việc các địa phương cùng tập trung thu hút một số tập đoàn, nhà đầu tư lớn chưa chắc tạo thêm nguồn lực cho nền kinh tế. Trong khi đó, khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh với số lượng lớn vẫn cần được hỗ trợ để tích luỹ vốn, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Từ thực tế này, đại biểu đề nghị làm rõ cơ chế tài chính khuyến khích địa phương cùng với thu hút dự án lớn, chú trọng nuôi dưỡng, phát triển doanh nghiệp, tạo nguồn thu bền vững. Đồng thời, cần nghiên cứu cơ chế để địa phương được hưởng lợi từ phần tăng thu ngân sách do doanh nghiệp hoạt động hiệu quả mang lại; đánh giá hiệu quả thu hút đầu tư trên cơ sở giá trị gia tăng và đóng góp thực chất cho ngân sách, thay vì chủ yếu dựa vào vốn đăng ký và số lượng dự án.

ĐBQH Nguyễn Ngọc Việt (Hà Nội) đặt câu hỏi chất vấn tới thành viên của Chính phủ. Ảnh Hồ Long

Trả lời chất vấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, các giải pháp được triển khai từ đầu nhiệm kỳ mới đến nay đều hướng tới cải thiện môi trường đầu tư, khuyến khích doanh nghiệp phát triển, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các chính sách hỗ trợ tập trung vào giảm thuế, giãn thuế, cắt giảm thủ tục hành chính. Khi Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa được ban hành, sẽ có thêm bước tiến trong hỗ trợ khu vực doanh nghiệp này.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, năm 2026, tổng số tiền giảm thuế khoảng 240.000 tỷ đồng, giãn thuế khoảng 120.000 tỷ đồng, tổng cộng khoảng 360.000 tỷ đồng. Một số chính sách hỗ trợ đặc thù cũng được triển khai như miễn thuế 3 năm đối với hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp; nâng ngưỡng doanh thu được miễn thuế lên 1 tỷ đồng; doanh nghiệp có doanh thu dưới 10 tỷ đồng được giảm 30%; giảm tối thiểu 30% tiền thuê đất trong 5 năm đầu và giao địa phương quyết định.

Về cơ chế khuyến khích địa phương, Bộ trưởng cho biết Luật Ngân sách nhà nước đã quy định rõ việc phân chia nguồn thu và nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp. Hiện có 18 nguồn thu là nguồn thu 100% của ngân sách địa phương, bên cạnh hơn 20 nguồn thu khác thuộc ngân sách địa phương. Trong đó, nguồn thu 100% của ngân sách địa phương chủ yếu đến từ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Vì vậy, khuyến khích khu vực này phát triển cũng chính là tăng nguồn thu, bổ sung nguồn lực tài chính cho địa phương. Trên cơ sở quy định về phân cấp, phân quyền, các địa phương có thể xây dựng chính sách cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp, qua đó bồi dưỡng nguồn thu ngân sách.

Tháo gỡ vướng mắc trong định giá tài sản trí tuệ

Chất vấn Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, ĐBQH Nguyễn Thị Lan đặt vấn đề về những vướng mắc trong định giá tài sản trí tuệ và hướng dẫn áp dụng cơ chế chấp nhận rủi ro, được nêu trong Báo cáo số 324 ngày 2/11/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Đại biểu đề nghị Bộ trưởng cho biết giải pháp căn cơ tháo gỡ đồng bộ các điểm nghẽn, tạo điều kiện cho trường đại học, viện nghiên cứu đẩy mạnh thương mại hóa sản phẩm khoa học, công nghệ.

Trả lời chất vấn, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết đã tham mưu Đảng ủy Chính phủ trình Bộ Chính trị ban hành thông báo kết luận về vấn đề sở hữu trí tuệ, làm căn cứ chính trị để triển khai các chương trình, dự án liên quan. Trong đó, có nội dung bổ sung bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Đối với việc định giá tài sản trí tuệ, Bộ trưởng nêu 5 khó khăn, thách thức: kết quả thương mại khó dự báo, giá trị mang lại từ một số dự án khoa học, công nghệ có thể lớn hơn rất nhiều lần vốn đầu tư ban đầu; dữ liệu tham chiếu chưa nhiều; hồ sơ tài sản chưa đầy đủ; thiếu đội ngũ chuyên môn phù hợp; nhiều quyết định còn băn khoăn về chất lượng.

Bộ trưởng nhấn mạnh, vấn đề này càng đáng lưu ý khi Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Luật Sở hữu trí tuệ đã giao thẩm quyền định giá tài sản cho cơ quan chủ trì, chẳng hạn bệnh viện hoặc trường đại học. Tuy nhiên, những khó khăn về dự báo kết quả thương mại, dữ liệu tham chiếu, hồ sơ tài sản và đội ngũ chuyên môn khiến người có thẩm quyền vẫn gặp nhiều trở ngại khi đưa ra quyết định định giá.

Đề cập việc triển khai Nghị quyết số 57, ĐBQH Nguyễn Thị Thu Dung cho biết, dù ngân sách dành cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã tăng hơn 7 lần, tỷ lệ giải ngân vẫn ở mức thấp. Đại biểu đề nghị Bộ trưởng làm rõ những điểm nghẽn chủ yếu trong quá trình giải ngân, đồng thời xác định giải pháp đột phá trong năm 2027 để sử dụng hiệu quả nguồn lực, tránh chạy theo chỉ tiêu, gây thất thoát, lãng phí.

Trả lời chất vấn, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân chỉ ra 4 nguyên nhân chính. Một là, quy mô ngân sách tăng đột biến, từ mức giải ngân bình quân khoảng 12.000 tỷ đồng mỗi năm của toàn ngành lên gấp 7 lần, đồng thời mở rộng từ chi thường xuyên sang cả chi đầu tư. Hai là, thể chế pháp luật có độ trễ so với yêu cầu triển khai Nghị quyết số 57, khi các quy định mới chỉ bắt đầu có hiệu lực từ cuối năm 2025 và trong năm 2026. Ba là, phương thức xác định nhiệm vụ thay đổi, chuyển từ đề xuất chủ yếu theo nhu cầu của nhà khoa học sang xuất phát từ bài toán thực tiễn, có doanh nghiệp đặt hàng và sự tham gia của viện nghiên cứu, trường đại học. Bốn là, năng lực tổ chức thực hiện còn hạn chế, một số địa phương, ngành vẫn có tâm lý e ngại, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai và giải ngân nguồn vốn.