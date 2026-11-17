Cơ sở hạ tầng phường Quảng Phú được đầu tư, tạo động lực phát triển đô thị.

Xác định công tác quy hoạch, quản lý đất đai và giải phóng mặt bằng (GPMB) có ý nghĩa quyết định đối với việc triển khai các dự án, tạo không gian phát triển mới, Đảng ủy phường đã chỉ đạo UBND phường tăng cường rà soát quỹ đất, đẩy nhanh tiến độ GPMB, chủ động phối hợp với các sở, ngành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Theo báo cáo của UBND phường, đến giữa tháng 9/2026, tổng diện tích GPMB theo kế hoạch của UBND tỉnh đạt 18ha, bằng 75,3% kế hoạch; riêng Dự án Khu đô thị mới Nam thành phố đã hoàn thành GPMB 4,3ha, vượt 1,3ha so với kế hoạch.

Cùng với đó, phường chú trọng nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, coi đây là cơ sở quan trọng để quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Đến nay, phường đã phê duyệt 10 đồ án quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch và tổng mặt bằng; tổ chức công khai, lấy ý kiến Nhân dân đối với hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Việc rà soát, điều chỉnh các đồ án quy hoạch được thực hiện gắn với yêu cầu phát triển thực tiễn, bảo đảm sự phù hợp giữa định hướng không gian đô thị với nhu cầu đầu tư hạ tầng, phát triển sản xuất, kinh doanh và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.

Thực tế cho thấy, quy hoạch chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được cụ thể hóa bằng các dự án và công trình có tính kết nối. Vì vậy, bên cạnh khơi thông nguồn lực đất đai, Quảng Phú đang tập trung huy động các nguồn lực đầu tư, nhất là tháo gỡ khó khăn đối với những dự án tồn đọng, kéo dài. Từ đầu năm đến nay, phường đã phê duyệt mới 26 dự án, điều chỉnh chủ trương đầu tư 4 dự án; đồng thời đưa 20/20 dự án đầu tư công trên địa bàn ra khỏi danh mục dự án tồn đọng, kéo dài theo Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 17/3/2026 của UBND tỉnh. Trong đó, 8 dự án thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường, 12 dự án cần phối hợp với các sở, ngành cấp tỉnh để tiếp tục triển khai.

Việc rà soát, phân loại và đưa các dự án ra khỏi danh mục tồn đọng thể hiện sự chuyển biến trong phương thức quản lý, điều hành, từ tập trung xử lý từng khó khăn riêng lẻ sang chủ động xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền và hướng giải quyết đối với từng dự án. Qua đó, góp phần hạn chế tình trạng lãng phí nguồn lực đầu tư, từng bước đưa các công trình trở lại quỹ đạo triển khai, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Đối với đầu tư công, phường xác định tiến độ thực hiện và giải ngân vốn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, phường tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công, chủ động tháo gỡ khó khăn trong công tác GPMB, hoàn thiện các thủ tục đầu tư, thanh quyết toán theo quy định. Mục tiêu đặt ra là giải ngân 100% vốn đầu tư công theo số thu thực tế, dự kiến khoảng 139 tỷ đồng trong năm 2026. Đây là nguồn lực quan trọng để từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng, nâng cao năng lực kết nối và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Một lợi thế đáng chú ý của phường Quảng Phú là trên địa bàn có Khu công nghiệp Lễ Môn với quy mô hoạt động sản xuất, kinh doanh tương đối lớn. Hiện khu công nghiệp có 27 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó có 7 doanh nghiệp FDI, tạo việc làm ổn định cho khoảng 29.000 lao động. Đây là nền tảng quan trọng để phường phát triển các ngành thương mại, dịch vụ, nhà ở và những loại hình dịch vụ thiết yếu phục vụ hoạt động sản xuất cũng như đời sống công nhân, người lao động.

Để những lợi thế đang có phát huy được hiệu quả chuyển hóa thành động lực tăng trưởng lâu dài, cấp ủy, chính quyền phường Quảng Phú đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ công tác về quy hoạch, hạ tầng, quản lý đô thị và cải cách hành chính. Trong đó, việc nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Cùng với đó, công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường cần được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm quá trình phát triển đô thị gắn với yêu cầu sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực, từng bước tạo dựng những động lực phát triển mới, hướng tới nâng cao chất lượng đô thị, cải thiện đời sống Nhân dân và đóng góp vào mục tiêu phát triển chung của tỉnh Thanh Hóa.