Như Thanh quyết tâm xây dựng xã đến năm 2030 đạt chuẩn NTM theo định hướng phát triển đô thị.

Tạo nền tảng từ những kết quả thực chất

Trong bối cảnh còn không ít khó khăn sau sắp xếp tổ chức bộ máy, cấp ủy, chính quyền xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, bức tranh kinh tế - xã hội của Như Thanh ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực.

Trong sản xuất nông nghiệp, tính đến hết tháng 10, tổng diện tích gieo trồng đạt 1.792ha, bằng 98,7% kế hoạch, tăng 3,2% so với cùng kỳ; sản lượng lương thực có hạt đạt 4.135 tấn, bằng 100,5% kế hoạch. Giá trị sản phẩm trên một ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 91 triệu đồng. Công tác tích tụ, tập trung đất đai được quan tâm với 10,4ha; chăn nuôi tiếp tục phát triển theo hướng an toàn sinh học. Đây là những kết quả quan trọng, tạo nền tảng để địa phương tiếp tục cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, nâng cao giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích.

Cùng với nông nghiệp, lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ tiếp tục duy trì ổn định. Hoạt động sản xuất giày da xuất khẩu, vật liệu xây dựng và các ngành nghề có thế mạnh góp phần tạo việc làm, thu nhập cho người lao động. Đáng chú ý, xã đang phối hợp với chủ đầu tư và các sở, ngành cấp tỉnh đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hải Long - Xuân Khang. Đây được xác định là một trong những động lực quan trọng để mở rộng không gian sản xuất, thu hút doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và giải quyết việc làm tại chỗ.

Hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch cũng có những tín hiệu tích cực. 10 tháng năm 2026, các di tích lịch sử, văn hóa và Vườn quốc gia Bến En đã đón gần 43 nghìn lượt khách, doanh thu hơn 3 tỷ đồng. Kết quả này cho thấy tiềm năng phát triển du lịch của địa phương vẫn còn nhiều dư địa, nhất là khi Bến En có lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, hệ sinh thái và giá trị văn hóa bản địa. Để những tiềm năng ấy trở thành động lực tăng trưởng, Như Thanh cần tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, cải thiện hạ tầng kết nối, đa dạng hóa các dịch vụ trải nghiệm, đồng thời tăng cường quảng bá hình ảnh địa phương. Việc khai thác lợi thế du lịch phải gắn với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, gìn giữ cảnh quan và phát huy bản sắc văn hóa, tránh phát triển nóng, thiếu bền vững.

Khơi thông điểm nghẽn, tăng tốc đầu tư phát triển

Một trong những nhiệm vụ có ý nghĩa quyết định đối với mục tiêu phát triển của Như Thanh là tập trung huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, nhất là đầu tư kết cấu hạ tầng và giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm.

Xã Như Thanh triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Thời gian qua, xã đã tập trung đôn đốc tiến độ thi công 18 dự án, hoàn thành nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng 3 dự án; đồng thời chuẩn bị khởi công 6 dự án. Công tác giải phóng mặt bằng đạt kết quả tích cực với tổng diện tích thực hiện 18,13ha. Trong đó, diện tích giải phóng mặt bằng theo Kế hoạch số 41/KH-UBND của UBND tỉnh đạt 7,28ha/9,03ha, bằng 80,62% kế hoạch. Tuy nhiên, tiến độ giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án vẫn chậm so với yêu cầu. Đây là điểm nghẽn cần được tập trung tháo gỡ, bởi mặt bằng không được bàn giao đúng tiến độ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình triển khai dự án, giải ngân vốn đầu tư công và hiệu quả sử dụng nguồn lực xã hội.

Nhận diện rõ vấn đề này, trong quý IV, xã xác định tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các dự án Cụm công nghiệp Hải Long - Xuân Khang, đường Bến En đi trung tâm thị trấn Bến Sung, đường vào nghĩa trang và Khu đô thị mới Hải Vân. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành giải phóng mặt bằng 1,7ha đối với các dự án thuộc Kế hoạch số 41/KH-UBND; phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng 2,41ha đối với các dự án ngoài kế hoạch.

Cùng với đó, xã phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026; tăng cường phối hợp với các cơ quan chuyên môn, chủ đầu tư và nhà thầu để tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai. Việc đẩy nhanh tiến độ các dự án không chỉ nhằm hoàn thành kế hoạch đầu tư công mà quan trọng hơn là sớm đưa các công trình vào khai thác, tạo thêm không gian phát triển và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân. Nguồn lực ngân sách cũng được địa phương quan tâm khai thác. Tổng thu ngân sách nhà nước 10 tháng đạt 84,39 tỷ đồng, đạt 117% kế hoạch tỉnh giao. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra là phải quản lý chặt chẽ các nguồn thu, điều hành chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển và các nhiệm vụ cấp thiết.

Phát triển kinh tế gắn với nâng cao chất lượng đời sống

Mục tiêu xây dựng Như Thanh đến năm 2030 đạt chuẩn NTM theo định hướng phát triển đô thị không đơn thuần là hoàn thành các tiêu chí về hạ tầng, mà còn hướng tới xây dựng không gian sống văn minh, môi trường trong lành, kinh tế phát triển và đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Trong 10 tháng, tổng nguồn lực huy động XDNTM của xã ước đạt 61,7 tỷ đồng; công tác chỉnh trang hạ tầng khu dân cư được quan tâm. Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đạt 94,5%; 100% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh. Đây là những kết quả quan trọng, song cũng đặt ra yêu cầu phải tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí, nhất là vệ sinh môi trường, cảnh quan và hạ tầng dân sinh.

Bên cạnh đó, công tác giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội được triển khai đồng bộ. 10 tháng năm 2026, địa phương giải quyết việc làm cho 848 lao động, trong đó có 539 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Những kết quả này góp phần cải thiện thu nhập, tạo điều kiện để người dân tham gia tích cực hơn vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

Với mục tiêu trong quý IV thành lập thêm 6 doanh nghiệp, Như Thanh tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến khởi nghiệp, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình hoạt động, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nhà đầu tư. Đây là hướng đi cần thiết để mở rộng khu vực kinh tế tư nhân, tạo thêm việc làm và tăng nguồn thu bền vững cho ngân sách địa phương.

Từ những kết quả đạt được, có thể thấy Như Thanh đang từng bước hình thành những nền tảng quan trọng cho giai đoạn phát triển mới. Khơi thông nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, phát triển đồng bộ hạ tầng và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân chính là những nhiệm vụ có ý nghĩa then chốt để Như Thanh hiện thực hóa mục tiêu phát triển đến năm 2030, tạo diện mạo mới cho vùng đất giàu tiềm năng này.