Khơi thông nguồn lực, tạo đà tăng trưởng - Kỳ 2: Biến quyết tâm thành kết quả, tạo nền tảng phát triển bền vững

Rõ việc, rõ người, rõ tiến độ

Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp duy trì, mở rộng sản xuất là một trong những giải pháp quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ảnh: Sản xuất giày da xuất khẩu tại Công ty TNHH Thiên Diệu, xã Đại Đồng.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm 11%, tỉnh đặt yêu cầu tăng trưởng quý IV ở mức 13,5%. Đây là mục tiêu cao, đòi hỏi không chỉ duy trì những động lực đang phát huy hiệu quả mà còn phải tạo chuyển biến rõ nét ở các lĩnh vực còn dư địa. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo, đầu tư công, tiêu dùng và dịch vụ tiếp tục giữ vai trò quan trọng.

Theo kịch bản, tăng trưởng công nghiệp trong quý IV được đặt mục tiêu 20,2%; riêng công nghiệp chế biến, chế tạo phấn đấu đạt 22,9% để hướng tới mức tăng trưởng công nghiệp cả năm 16%. Ngành dịch vụ được yêu cầu phấn đấu tăng 10% trong quý IV, trong khi nông, lâm nghiệp và thủy sản đặt mục tiêu tăng 3,8%. Những chỉ tiêu này cho thấy khối lượng công việc trong những tháng cuối năm rất lớn, không lĩnh vực nào có thể đứng ngoài nhiệm vụ tăng tốc.

Đến ngày 16/10, giải ngân vốn đầu tư công toàn tỉnh đạt khoảng 12.440 tỷ đồng, tương đương 64,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong khi đó, mục tiêu quý IV là giải ngân 100% kế hoạch năm, bao gồm cả vốn kéo dài từ năm trước. Khoảng cách này đòi hỏi sự điều hành sát sao từng tuần, từng công trình, đồng thời bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả đầu tư, tránh tâm lý chạy theo tỷ lệ giải ngân bằng mọi giá.

Đối với các dự án gặp khó khăn, vướng mắc, yêu cầu xử lý cần gắn với từng hồ sơ và từng nguyên nhân. Tỉnh đặt mục tiêu tháo gỡ cho 129 trong tổng số 151 dự án thuộc diện cần tập trung giải quyết. Đây là khối lượng công việc lớn, liên quan đến nguồn vốn đầu tư, đất đai và quyền lợi của nhiều tổ chức, cá nhân. Việc rà soát phải bảo đảm đúng quy định pháp luật, phân định rõ trách nhiệm của nhà đầu tư và cơ quan quản lý, không hợp thức hóa sai phạm nhưng cũng không để những vấn đề có thể giải quyết tiếp tục kéo dài. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cho biết: Trong những tháng cuối năm, tỉnh tập trung chỉ đạo theo tinh thần rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm và rõ kết quả. Các nhiệm vụ trọng tâm, nhất là giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp được rà soát thường xuyên theo tuần để kịp thời xử lý những vướng mắc phát sinh. Người đứng đầu các sở, ngành, địa phương phải trực tiếp chịu trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao; đồng thời tăng cường phối hợp, không đùn đẩy, né tránh. Mục tiêu là khơi thông tối đa các nguồn lực, chuyển quyết tâm thành kết quả cụ thể, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội năm 2026.

Tạo điều kiện để doanh nghiệp phát huy năng lực

Doanh nghiệp là chủ thể trực tiếp tổ chức sản xuất, tạo việc làm, đóng góp ngân sách và đưa hàng hóa ra thị trường. Vì vậy, trong quá trình khơi thông nguồn lực, cần đặt hoạt động của doanh nghiệp ở vị trí trung tâm của các giải pháp hỗ trợ. Điều này không có nghĩa là hạ thấp yêu cầu quản lý, mà là tạo ra môi trường minh bạch, dễ dự đoán để doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư, kinh doanh.

Trong 10 tháng năm 2026, Phú Thọ thu hút khoảng 2,48 tỷ USD vốn FDI, tăng 84% so với cùng kỳ và vượt kế hoạch năm; vốn đầu tư trong nước ước đạt 61,3 nghìn tỷ đồng, gần gấp 3 lần cùng kỳ. Những kết quả này cho thấy sức hấp dẫn của môi trường đầu tư và kỳ vọng của nhà đầu tư đối với không gian phát triển của tỉnh. Nhiệm vụ tiếp theo là chuyển dòng vốn đăng ký thành năng lực sản xuất, việc làm và giá trị gia tăng, đồng thời nâng cao tỷ lệ dự án triển khai đúng tiến độ.

Thống kê cho thấy, trong số 81 dự án ngoài ngân sách dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2026, có 42 dự án đã vận hành, gồm 14 dự án FDI và 28 dự án đầu tư trong nước. Trong số 39 dự án chưa hoạt động, có 22 dự án đề nghị lùi thời gian do khó khăn về tuyển dụng lao động, điều chỉnh dây chuyền sản xuất, thiếu nguyên liệu hoặc chưa có mặt bằng; 15 dự án đang triển khai theo kế hoạch và 2 dự án đã chấm dứt. Những con số này cho thấy không thể áp dụng một giải pháp giống nhau cho mọi dự án.

Cải cách hành chính là một trong những điều kiện để nâng cao sức cạnh tranh. Nghị quyết số 35-NQ/TU của Tỉnh ủy về đột phá cải cách hành chính giai đoạn 2026-2030 đặt ra các mục tiêu nâng cao thứ hạng những chỉ số quan trọng về cải cách hành chính, sự hài lòng của người dân, hiệu quả quản trị và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Cùng với đó, Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 30/9/2026 của UBND tỉnh tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026-2030. Ông Đào Tuấn Hưng - Phó Giám đốc Công ty TNHH VPIC 1 (Khu công nghiệp Khai Quang) cho biết: “Để đẩy nhanh tiến độ đầu tư và mở rộng sản xuất, doanh nghiệp mong muốn các thủ tục về đất đai, xây dựng và môi trường được hướng dẫn thống nhất, giải quyết đúng thời hạn. Bên cạnh đó, việc bảo đảm mặt bằng, nguồn cung nguyên liệu và tuyển dụng lao động cũng rất quan trọng. Khi những vướng mắc này được tháo gỡ kịp thời, doanh nghiệp có thể chủ động kế hoạch sản xuất, sớm đưa dự án vào hoạt động, tạo thêm việc làm và đóng góp nhiều hơn cho ngân sách địa phương”.

Mục tiêu song hành với chất lượng tăng trưởng

Hoàn thành mục tiêu năm 2026 là nhiệm vụ cấp thiết, nhưng chất lượng tăng trưởng mới quyết định sức bền của nền kinh tế. Nếu chỉ tập trung vào con số ngắn hạn mà không quan tâm đến năng suất, công nghệ, chất lượng lao động và hiệu quả sử dụng tài nguyên, thành quả đạt được sẽ khó duy trì trong những năm tiếp theo. Đồng chí Nguyễn Thành Hưng - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hưng cho rằng, để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư phải gắn với giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của người dân. Địa phương tập trung rà soát quỹ đất, phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời chủ động nắm bắt vướng mắc về thủ tục, hạ tầng và điều kiện sản xuất để kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý. Mục tiêu là tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, khai thác hiệu quả nguồn lực tại chỗ, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Cuối năm là giai đoạn đòi hỏi sự quyết liệt cao nhất trong chỉ đạo, điều hành và thực hiện các mặt công tác để đạt được những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong cả năm, đồng thời củng cố nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững trong những năm tiếp theo.