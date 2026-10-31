Khơi thông nguồn lực, tạo đà bứt phá kinh tế tư nhân tại Hưng Yên

CTCP May Hưng Long 2, Hưng Yên. (Ảnh: Hoàng Giáp)

Những kết quả đạt được trong 9 tháng năm 2026 đang cho thấy sức bật của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, đồng thời phản ánh sức hấp dẫn của môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Động lực từ cộng đồng doanh nghiệp

Tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân tháng 10/2026, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên Đỗ Văn Vẻ nhấn mạnh, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong tỉnh đã tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, 9 tháng năm 2026, GRDP của tỉnh tăng 11,22%, đưa Hưng Yên vào nhóm 7 địa phương dẫn đầu cả nước và là một trong 12 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng hai con số. Công nghiệp tăng 14,84%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 15,7%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 19,7 tỷ USD, tăng 29,61%.

Hoạt động thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp cũng ghi nhận những chuyển biến tích cực. Trong 9 tháng, toàn tỉnh thu hút 238 dự án mới và 154 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn, với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm 68,18 nghìn tỷ đồng và 1,905 tỷ USD. Cùng với đó, có 4.008 doanh nghiệp thành lập mới, tổng vốn đăng ký đạt 44.212 tỷ đồng. Đến nay, toàn tỉnh có 38.260 doanh nghiệp.

Những con số này cho thấy, khu vực doanh nghiệp đang tiếp tục mở rộng quy mô, gia tăng năng lực sản xuất và đóng góp ngày càng rõ nét vào nền kinh tế địa phương. Đáng chú ý, sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp không chỉ thể hiện ở số lượng doanh nghiệp thành lập mới hay quy mô vốn đăng ký, mà còn ở khả năng thích ứng, mở rộng thị trường, tham gia hoạt động xuất nhập khẩu và từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh.

Bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên cũng phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền.

Thông qua việc nắm bắt tình hình thực tiễn, tổng hợp kiến nghị, phối hợp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh kết nối giao thương, xúc tiến thương mại, hỗ trợ ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, đào tạo và tư vấn pháp luật, Hiệp hội góp phần tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển ổn định. Cộng đồng doanh nghiệp cũng tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện, nhân đạo.

Ghi nhận những đóng góp đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền khẳng định, kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Hưng Yên trong 9 tháng năm 2026 có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân.

Tỉnh xác định chính quyền và doanh nghiệp phải đồng hành, cùng tạo dựng môi trường phát triển; trong đó, chính quyền có trách nhiệm kiến tạo, tháo gỡ khó khăn, tạo cơ hội, còn doanh nghiệp cần chủ động nắm bắt và chuyển hóa cơ hội thành giá trị, hiệu quả sản xuất, kinh doanh và đóng góp cho xã hội.

Tỉnh Hưng Yên nhanh chóng triển khai Kế hoạch số 434-KH/TU thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị đề ra mục tiêu rõ ràng và các giải pháp cụ thể theo cách làm có trọng tâm - trọng điểm - trọng kết quả.

Hưng Yên tập trung cắt giảm 30-40% thời gian xử lý hồ sơ đầu tư, đất đai, cấp phép. Tỷ lệ giải quyết thủ tục đúng hạn đạt 98,5%, trong đó nhiều thủ tục rút ngắn thời gian xử lý từ 15 ngày xuống còn 5-7 ngày làm việc.

Một trong những điểm nhấn đầu tiên trong triển khai Nghị quyết 68 là tái thiết quy trình hành chính phục vụ doanh nghiệp. Hưng Yên xác định: Cải cách hành chính không chỉ là giảm giấy tờ, mà là thay đổi tư duy phục vụ. Áp dụng công nghệ số để xử lý nhanh, minh bạch hồ sơ đầu tư, đăng ký kinh doanh, đất đai, môi trường, quản lý quy hoạch và giải phóng mặt bằng, giúp doanh nghiệp tiếp cận đất đai thuận tiện hơn.

Khơi thông nguồn lực

Xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của tăng trưởng, Hưng Yên đang hướng tới xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch, đồng thời mở rộng không gian phát triển để doanh nghiệp có thêm cơ hội đầu tư, sản xuất và kinh doanh.

Tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 (VPSF 2026) - Vòng đối thoại địa phương tỉnh Hưng Yên, diễn ra tháng 8/2026 với chủ đề “Kinh tế tư nhân Việt Nam: Đột phá thể chế - Hợp lực công tư”, ông Nguyễn Lê Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hưng Yên đã đưa ra những cam kết mạnh mẽ về đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp.

Hưng Yên đặt mục tiêu đến năm 2030 có 45.000 doanh nghiệp và khoảng 200 doanh nghiệp lớn có khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Tỉnh cũng xác định tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới không thể chỉ dựa vào khai thác tài nguyên hay lợi thế lao động, mà cần được thúc đẩy bằng năng suất, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

KCN Yên Mỹ II Hưng Yên. (Ảnh: Hòa Phát)

Để hiện thực hóa mục tiêu, Hưng Yên xác định 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm: Hoàn thiện hạ tầng đồng bộ; xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch; hỗ trợ chuyển đổi xanh; nuôi dưỡng doanh nghiệp nội địa lớn mạnh; sử dụng ngân sách Nhà nước làm “vốn mồi” để kích hoạt sức sáng tạo và nguồn lực đầu tư từ khu vực tư nhân.

Quy hoạch tỉnh Hưng Yên theo hướng hình thành các cực tăng trưởng, trục phát triển và hệ thống kết nối đồng bộ được kỳ vọng mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng, tạo thêm cơ hội đầu tư, kinh doanh. Tỉnh định hướng phát huy vị trí trung tâm trong vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và vùng Thủ đô; tập trung phát triển hạ tầng giao thông, khu kinh tế, các khu công nghiệp và khu công nghệ cao.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Quyền đề nghị cộng đồng doanh nghiệp chủ động nghiên cứu, nắm bắt cơ hội từ quy hoạch và định hướng phát triển mới; từng bước chuyển hoạt động sản xuất vào các khu, cụm công nghiệp phù hợp với quy hoạch, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, xử lý các vấn đề môi trường, an ninh, trật tự và hướng tới phát triển bền vững.

Tạo lực đẩy cho doanh nghiệp vươn tầm

Mục tiêu 45.000 doanh nghiệp vào năm 2030, cùng khoảng 200 doanh nghiệp lớn có khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của Hưng Yên đặt ra yêu cầu không nhỏ về chất lượng môi trường kinh doanh, khả năng tiếp cận nguồn lực và năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp.

Trong đó, việc hình thành những doanh nghiệp nội địa có quy mô lớn, đủ sức dẫn dắt chuỗi cung ứng và tham gia sâu hơn vào thị trường quốc tế có ý nghĩa quan trọng. Đây cũng là hướng đi để khu vực kinh tế tư nhân nâng cao giá trị đóng góp, tăng khả năng liên kết với các thành phần kinh tế và củng cố sức cạnh tranh của nền kinh tế địa phương.

Để đồng hành với doanh nghiệp, Hưng Yên xác định, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, thường xuyên tổng hợp những khó khăn, vướng mắc; phối hợp với các sở, ngành tổ chức làm việc, đối thoại và phân loại từng nhóm vấn đề để giải quyết theo thẩm quyền. Những nội dung vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp, báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Về phía doanh nghiệp, lãnh đạo tỉnh mong muốn cộng đồng doanh nhân tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, mở rộng quy mô, nâng cao năng lực cạnh tranh; từng bước phát triển doanh nghiệp nhỏ thành doanh nghiệp vừa, doanh nghiệp vừa thành doanh nghiệp lớn, chú trọng xây dựng thương hiệu và nâng cao vị thế của khu vực kinh tế tư nhân.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Quyền khẳng định: “Chính quyền tỉnh luôn sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện để cộng đồng doanh nghiệp phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động nắm bắt cơ hội và cùng địa phương thực hiện các mục tiêu phát triển”.

Với nền tảng tăng trưởng tích cực, cộng đồng doanh nghiệp ngày càng mở rộng và những cam kết cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, Hưng Yên đang tạo thêm dư địa để kinh tế tư nhân phát triển.

Việc khơi thông nguồn lực, nâng cao chất lượng doanh nghiệp và thúc đẩy đổi mới sáng tạo sẽ là những yếu tố quan trọng để địa phương duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững trong những năm tới.