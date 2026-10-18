Khơi thông nguồn lực, tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế

Mô hình trồng nho công nghệ cao tại xã Yên Trường, tỉnh Thanh Hoá.

Tại xã Yên Trường, kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2026 tiếp tục khởi sắc. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 78,2 triệu đồng, tăng 14,2% so với cùng kỳ; công nghiệp, xây dựng và dịch vụ duy trì đà tăng trưởng lần lượt 18,4%, 12,5% và 13,8%.

Thu ngân sách nhà nước đạt 136,18 tỷ đồng, bằng 108,97% dự toán tỉnh giao; tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt 275,9 tỷ đồng. Toàn xã thành lập mới 28 doanh nghiệp, đạt 200% kế hoạch năm; khởi công 20 dự án và nghiệm thu hoàn thành 5 dự án.

Từ thực tiễn xã Yên Trường cho thấy, khi chính quyền chủ động đổi mới phương thức điều hành, xác định rõ trọng tâm phát triển và tổ chức thực hiện quyết liệt, những nguồn lực sẵn có sẽ được phát huy hiệu quả hơn.

Theo ông Vũ Hồng Quân, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Trường, kết quả phát triển kinh tế không chỉ thể hiện qua các chỉ tiêu tăng trưởng mà còn ở việc làm, thu nhập và chất lượng cuộc sống của người dân. Trong 9 tháng, xã đã giải quyết việc làm mới cho 1.248 lao động.

Công ty TNHH Zhong Xin Việt Nam, xã Yên Trường tạo việc làm cho lao động địa phương.

Đối với xã Đồng Tiến, phát triển doanh nghiệp được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo động lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Trong 9 tháng qua, toàn xã đã có 16 doanh nghiệp được thành lập mới, vượt chỉ tiêu tỉnh giao 12 doanh nghiệp; tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn đạt 63 doanh nghiệp. Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn của môi trường kinh doanh tại địa phương, đồng thời phản ánh sự chuyển biến trong tư duy phát triển kinh tế, từ khai thác lợi thế sẵn có sang chủ động tạo lập những động lực tăng trưởng mới.

Bà Lí Huệ, Phó Hiệp lý, Công ty TNHH Giày Venus, xã Đồng Tiến cho biết, địa phương đã đồng hành cùng doanh nghiệp trong giải quyết khó khăn về mặt bằng, lao động. Từ khi khởi động, đi vào hoạt động công ty giày Venus đã thu hút được 3.700 lao động, theo kế hoạch sẽ thu hút lên 5.000 lao động trong thời gian tới.

Công nhân làm việc tại Công ty TNHH Giày Venus, xã Đồng Tiến.

Tại xã Tân Ninh, tinh thần chủ động trong thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp cũng tạo nên những chuyển biến tích cực. Trong 9 tháng, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 277,48 tỷ đồng, vượt dự toán tỉnh giao. Xã thu hút 5 dự án đầu tư với tổng vốn khoảng 615 tỷ đồng, thành lập mới 26 doanh nghiệp và 183 hộ kinh doanh. Những kết quả này cho thấy nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khơi thông nguồn lực và tạo động lực cho các thành phần kinh tế phát triển.

Đáng chú ý, công tác giải phóng mặt bằng được tập trung thực hiện, hoàn thành 4/4 dự án với tổng diện tích 74,73 ha, trong đó có dự án đường nối trung tâm thành phố Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, đoạn từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 đi qua địa bàn xã. Việc bàn giao mặt bằng đúng tiến độ góp phần tạo điều kiện triển khai các công trình giao thông trọng điểm, tăng khả năng kết nối và mở rộng không gian phát triển kinh tế.

Mặt bằng dự án đường nối trung tâm thành phố Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân đi qua địa bàn xã Tân Ninh.

Trên phạm vi toàn tỉnh, tinh thần chủ động, quyết tâm đổi mới tại cơ sở đang góp phần tạo nên bức tranh kinh tế năng động. Theo số liệu được tổng hợp trong 9 tháng năm 2026, Thanh Hóa có 3.052 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 5,1% so với cùng kỳ; tổng vốn đăng ký đạt hơn 27.136 tỷ đồng, tăng 7,4%. Số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động đạt 3.757, tăng 5,5%.

Từ quyết tâm trong lãnh đạo, điều hành đến sự chuyển biến trong từng lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, sức bật tăng trưởng của các địa phương Thanh Hóa đang được hình thành từ những hành động cụ thể. Mỗi doanh nghiệp được thành lập, mỗi công trình được triển khai đúng tiến độ và mỗi thủ tục hành chính được giải quyết thuận lợi đều góp phần bồi đắp nguồn lực phát triển.

Tuy nhiên, để chuyển những kết quả bước đầu thành sức bật tăng trưởng bền vững, các địa phương cần tiếp tục nâng cao chất lượng điều hành, chủ động tháo gỡ những điểm nghẽn về thủ tục đầu tư, mặt bằng sản xuất, hạ tầng và nguồn nhân lực. Khi quyết tâm được cụ thể hóa bằng hành động thiết thực, tiềm năng được đánh thức và các nguồn lực được khơi thông, sức bật tăng trưởng sẽ không chỉ thể hiện ở những con số trước mắt mà còn tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển nhanh, toàn diện và bền vững của tỉnh trong những năm tiếp theo.