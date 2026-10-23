Khơi thông nguồn lực tài chính phục vụ tăng trưởng vùng Đông Nam Bộ

Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn phát biểu tại hội nghị - Ảnh: chinhphu.vn/LA

Chiều 23/10, tại TPHCM, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phối hợp với UBND TPHCM tổ chức Hội nghị “Ngành Ngân hàng đồng hành khơi thông nguồn lực tài chính - ngân hàng phục vụ tăng trưởng vùng Đông Nam Bộ giai đoạn 2026-2030”.

Hội nghị do Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được và Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Ngọc Cảnh đồng chủ trì, với sự tham dự của đại diện các địa phương trong vùng, tổ chức tín dụng, hiệp hội và doanh nghiệp.

Phát biểu khai mạc, Thống đốc Phạm Đức Ấn cho biết, năm 2026 mở đầu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030. Nhu cầu vốn cho tăng trưởng rất lớn, đòi hỏi vừa phát huy vai trò cung ứng vốn của ngành Ngân hàng, vừa khơi thông các kênh huy động tài chính khác.

Theo Thống đốc, Đông Nam Bộ là động lực tăng trưởng quan trọng, trung tâm công nghiệp công nghệ cao, công nghệ số và logistics quốc tế. Trong 9 tháng năm 2026, vùng đóng góp khoảng 31,4% vào tăng trưởng chung của nền kinh tế. Để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm từ 10% đến 10,04% theo chỉ tiêu được giao, các địa phương cần xác định nhu cầu vốn và đa dạng hóa nguồn lực cho sản xuất, kinh doanh.

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Xuân Bắc, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tín dụng, cho biết đến cuối tháng 9/2026, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đạt hơn 20,7 triệu tỷ đồng, tăng 11,7% so với cuối năm 2025. Dư nợ tại Đông Nam Bộ ước gần 6,8 triệu tỷ đồng, tăng 10,93%.

Đối với 35 công trình, dự án trọng điểm có tính liên kết, lan tỏa, NHNN đã triển khai cơ chế điều chỉnh hạn mức tăng trưởng tín dụng cho các ngân hàng thương mại tham gia tài trợ. Tổng nhu cầu vay vốn của các dự án khoảng 1,7 triệu tỷ đồng; riêng 15 dự án tại Đông Nam Bộ cần khoảng 757.000 tỷ đồng.

Tại vùng Đông Nam Bộ, dư nợ tín dụng 9 tháng năm 2026 ước đạt gần 6,8 triệu tỷ đồng, chiếm gần 35% tổng dư nợ toàn quốc - Ảnh: chinhphu.vn/LA

Theo ông Nguyễn Xuân Bắc, việc đáp ứng nhu cầu vốn đòi hỏi tháo gỡ vướng mắc pháp lý, thủ tục đầu tư, đất đai và phương án tài chính. Doanh nghiệp nhỏ và vừa còn gặp khó trong tiếp cận tín dụng do hạn chế về vốn chủ sở hữu, năng lực quản trị, tính minh bạch của báo cáo tài chính và tài sản bảo đảm.

Tại hội nghị, đại diện Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM, các hiệp hội, doanh nghiệp và ngân hàng thương mại trao đổi về trở ngại trong huy động vốn, đề xuất giải pháp phát triển nguồn lực tài chính cho vùng.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết, Thành phố công khai, cập nhật danh mục dự án trọng điểm, làm rõ quy mô, chủ đầu tư, tiến độ, nhu cầu và cơ cấu nguồn vốn để thuận lợi kết nối với các tổ chức tín dụng; đồng thời tập trung tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng.

Các ngân hàng và doanh nghiệp đã trao 18 thỏa thuận hợp tác về các dự án trọng điểm vùng Đông Nam Bộ - Ảnh: chinhphu.vn/LA

Trong khuôn khổ hội nghị, ngân hàng và doanh nghiệp trao 18 thỏa thuận hợp tác đối với các dự án, phương án kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp chế tạo, năng lượng, hạ tầng giao thông, khu công nghiệp và nhà ở xã hội.

Về phía ngành Ngân hàng, NHNN cho biết sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng, lãi suất phù hợp; hoàn thiện cơ chế tín dụng, phát triển chương trình, sản phẩm và gói vay có lãi suất phù hợp nhằm hỗ trợ sản xuất, kinh doanh.

Thống đốc Phạm Đức Ấn nhấn mạnh yêu cầu phối hợp thường xuyên giữa cơ quan quản lý, chính quyền địa phương, ngân hàng và doanh nghiệp. Các bộ, ngành, địa phương cần đẩy nhanh tháo gỡ thủ tục đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng; đối với dự án hạ tầng quy mô lớn, phải huy động thêm các nguồn vốn ngoài tín dụng ngân hàng.

Các hiệp hội cần tổng hợp khó khăn gắn với nhu cầu vay vốn cụ thể, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị tài chính và hoàn thiện hồ sơ. Doanh nghiệp, chủ đầu tư cần hoàn thiện pháp lý dự án, minh bạch thông tin tài chính, quản lý dòng tiền và phối hợp với ngân hàng để nâng cao khả năng tiếp cận, sử dụng vốn hiệu quả.