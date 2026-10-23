Khơi thông nguồn lực tài chính - ngân hàng phục vụ tăng trưởng vùng Đông Nam Bộ

Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn phát biểu kết luận tại hội nghị. Ảnh: Hải Quân

Tham dự và chủ trì hội nghị có: Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc NHNN Việt Nam Phạm Đức Ấn; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được; Phó Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Ngọc Cảnh; Giám đốc NHNN chi nhánh khu vực 2 Võ Minh Tuấn.

Đoàn Đồng Nai tham dự hội nghị có Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hoàng cùng đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp trên địa bàn.

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng tham dự hội nghị. Ảnh: Hải Quân

Vùng Đông Nam Bộ là vùng động lực tăng trưởng, tập trung nhiều hoạt động công nghiệp, thương mại, dịch vụ và xuất nhập khẩu của cả nước. Yêu cầu phát triển trong giai đoạn 2026-2030 đặt ra nhu cầu rất lớn về nguồn vốn, đồng thời đòi hỏi nâng cao hiệu quả đầu tư và khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp.

Theo báo cáo của NHNN Việt Nam, tính đến cuối tháng 9-2026, dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng tại khu vực Đông Nam Bộ ước đạt gần 6,8 triệu tỷ đồng, chiếm khoảng 35% tổng dư nợ trên toàn quốc, tăng hơn 10,9% so với cuối năm 2025.

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2 Võ Minh Tuấn điều hành phần trao đổi, thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Hải Quân

Hội nghị được tổ chức để kịp thời nắm bắt tình hình huy động nguồn lực tài chính nói chung và tình hình hoạt động ngân hàng trên địa bàn nói riêng, đánh giá thực trạng, nhận diện thuận lợi, cơ hội cũng như khó khăn, thách thức, nguyên nhân còn tồn tại. Từ đó, đề ra các giải pháp khơi thông dòng vốn phục vụ phát triển kinh tế vùng theo các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, góp phần phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026-2030.

Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp thành phố Đồng Nai Đặng Văn Điềm trình bày tham luận tại hội nghị. Ảnh: Hải Quân

Tại hội nghị, đại diện Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo các hiệp hội, doanh nghiệp, ngân hàng thương mại đã chia sẻ những nội dung, tham luận liên quan đến nhu cầu về nguồn vốn đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là đối với những lĩnh vực ưu tiên; nâng cao hiệu quả kết nối giữa ngân hàng - doanh nghiệp; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về huy động nguồn lực tài chính, đáp ứng nhu cầu phát triển vùng Đông Nam Bộ…

Chủ tịch Hiệp hội Logistics Đồng Nai Phan Đình Cảnh chia sẻ tham luận tại hội nghị. Ảnh: Hải Quân

Trong đó, đại diện Liên đoàn Doanh nghiệp thành phố Đồng Nai và Hiệp hội Logistics thành phố Đồng Nai đã trình bày các tham luận, nội dung về những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quan hệ tín dụng ngân hàng; khó khăn, vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của doanh nghiệp logistics và những kiến nghị, đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Đại diện doanh nghiệp của Đồng Nai phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Hải Quân

Phát biểu tại hội nghị, Thống đốc NHNN Việt Nam Phạm Đức Ấn chia sẻ: NHNN Việt Nam xây dựng chương trình làm việc chuyên đề tại các vùng kinh tế trọng điểm, trong đó Đông Nam Bộ là địa bàn trọng tâm hàng đầu. Hội nghị được tổ chức để nắm bắt kịp thời tình hình huy động nguồn lực tài chính nói chung và tình hình hoạt động ngân hàng trên địa bàn nói riêng, nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông dòng vốn phục vụ phát triển kinh tế vùng theo các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước.

Trong thời gian tới, NHNN Việt Nam sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, bảo đảm thanh khoản hệ thống, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và tạo điều kiện để các tổ chức tín dụng hỗ trợ nền kinh tế. Vùng Đông Nam Bộ là khu vực có đóng góp lớn vào tăng trưởng cả nước, vì vậy cần được quan tâm trong triển khai những chính sách tín dụng. Các tổ chức tín dụng cần xây dựng chương trình cho vay có lãi suất phù hợp, tăng cường kết nối với doanh nghiệp và các hiệp hội trên địa bàn để nắm bắt nhu cầu thực tế…

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các địa phương chứng kiến các ngân hàng và doanh nghiệp trao các thỏa thuận hợp tác cho những dự án, phương án kinh doanh tại hội nghị. Ảnh: Hải Quân

Cũng tại hội nghị, các ngân hàng và doanh nghiệp đã trao 18 thỏa thuận hợp tác cho các dự án, phương án kinh doanh thuộc các lĩnh vực: công nghiệp chế tạo, năng lượng, hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, nhà ở xã hội... có vai trò quan trọng đối với kinh tế vùng Đông Nam Bộ.