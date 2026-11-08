Khơi thông nguồn lực sáng tạo, thu hút và trọng dụng nhân tài

Quang cảnh Kỳ họp thứ Sáu, HĐND thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoa Lê

Đưa hoạt động văn hóa đến gần hơn với người dân

7 nghị quyết thuộc lĩnh vực văn hóa cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị được thông qua hướng đến mục tiêu vừa gìn giữ, phát huy các giá trị di sản, vừa tạo thêm nguồn lực và không gian cho văn hóa phát triển. Điểm đáng chú ý là cách tiếp cận không chỉ dừng ở bảo tồn mà còn đề cao vai trò của cộng đồng, chủ sở hữu và khu vực tư nhân trong gìn giữ, trao truyền di sản. Bên cạnh cơ chế khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia tôn tạo di tích, thành phố chú trọng hỗ trợ những người trực tiếp thực hành di sản văn hóa phi vật thể. Cùng với đó, chính sách hỗ trợ các thiết chế văn hóa, thể thao ngoài công lập tại 54 xã và đặc khu Côn Đảo mở thêm dư địa xã hội hóa, góp phần đưa hoạt động văn hóa đến gần hơn với người dân.

Từ bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, thảo luận tại kỳ họp cũng mở rộng sang yêu cầu khai thác tiềm năng sáng tạo, phát triển công nghiệp văn hóa. Đại biểu Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố cho rằng, cần nhìn nhận văn hóa không chỉ ở góc độ bảo tồn, phục vụ đời sống tinh thần mà còn là lĩnh vực có khả năng tạo ra giá trị kinh tế.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thanh Thúy phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Hoa Lê

Đại biểu đề nghị xác lập công nghiệp văn hóa là ngành kinh tế mũi nhọn trong quy hoạch, gắn với đầu tư không gian sáng tạo và xây dựng cơ chế huy động nguồn lực phù hợp. Thực tế, sức lan tỏa từ các chương trình như “Anh trai say hi”, “Anh trai vượt ngàn chông gai” hay lễ hội âm nhạc quốc tế Hò Dô cho thấy tiềm năng lớn của lĩnh vực này. Do đó, cần chú trọng phát triển các sản phẩm văn hóa có giá trị, góp phần hình thành thương hiệu, tài sản trí tuệ và mở rộng dư địa cho kinh tế sáng tạo.

Để những định hướng đó đi vào thực tiễn, nguồn nhân lực sáng tạo cũng là yếu tố không thể thiếu. Nghị quyết về đào tạo, bồi dưỡng và trọng dụng người có năng khiếu nghệ thuật, thể thao hướng đến phát hiện, tuyển chọn, đào tạo và xây dựng lực lượng kế thừa. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ, phát huy hiệu quả đầu tư cho cơ sở vật chất, thiết chế và môi trường hoạt động nghệ thuật, thể thao, tạo ra những sản phẩm và thành tựu có giá trị.

Trọng dụng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Không chỉ tập trung vào những lĩnh vực đặc thù như nghệ thuật, thể thao, chính sách nhân lực của thành phố còn hướng đến thu hút, trọng dụng đội ngũ có trình độ cao trên nhiều lĩnh vực then chốt. Nghị quyết về cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, người có tài năng mở ra cách tiếp cận linh hoạt hơn trong thu hút chuyên gia, tuyển dụng nhân lực trình độ cao và trọng dụng cán bộ có thành tích xuất sắc. Các lĩnh vực ưu tiên được xác định gắn với định hướng phát triển của thành phố, từ khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, chuyển đổi số, tài chính quốc tế đến quy hoạch đô thị, y tế, giáo dục, văn hóa và quản lý nhà nước.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Tăng Hữu Phong phát biểu. Ảnh: Hoa Lê

Đáng chú ý, việc đánh giá và sử dụng nhân lực không chỉ căn cứ vào bằng cấp mà còn chú trọng năng lực thực tiễn, khả năng giải quyết nhiệm vụ, sản phẩm cụ thể. Cùng với đó, cơ chế thuê, tuyển dụng, bổ nhiệm người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập và người quản lý doanh nghiệp nhà nước mở thêm phương thức lựa chọn nhân sự có năng lực điều hành, góp phần đổi mới quản trị, nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị.

Đại biểu Tăng Hữu Phong - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố cho rằng, cần rà soát kỹ thực tiễn, dự liệu các tình huống có thể phát sinh để bảo đảm tính khả thi. Đặc biệt, quy định rõ mối quan hệ giữa tổ chức Đảng với người đứng đầu được thuê, tuyển dụng, bổ nhiệm, nhất là trường hợp người đứng đầu không phải là đảng viên. Theo đại biểu, đây là điều kiện để vừa phát huy năng lực quản trị, vừa bảo đảm sự lãnh đạo và phối hợp trong hoạt động của đơn vị.

Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Tăng Chí Thượng phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Hoa Lê

Nếu chính sách thu hút nhân tài hướng đến các lĩnh vực chiến lược, nghị quyết về nhân lực y tế tập trung giải quyết bài toán thu hút, giữ chân đội ngũ tại những địa bàn, vị trí còn khó khăn như trạm y tế xã, phường, đặc khu và cơ sở y tế công lập tại Côn Đảo.

Theo Giám đốc Sở Y tế Tăng Chí Thượng, cần chính sách hỗ trợ các trạm y tế chưa tuyển đủ bác sĩ, đồng thời quan tâm đến đội ngũ nhân viên y tế đang công tác tại trạm. Bên cạnh bổ sung bác sĩ, cần bảo đảm cơ sở hạ tầng, trang thiết bị thiết yếu và tăng cường phối hợp giữa chính quyền địa phương, ngành y tế với các trạm, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động và tạo niềm tin cho người dân. Nhiều ý kiến cũng nhấn mạnh, thu hút bác sĩ về cơ sở không thể chỉ dựa vào đãi ngộ mà cần kết hợp luân chuyển từ bệnh viện công lập, đào tạo và hỗ trợ chuyên môn từ tuyến trên.

Các đại biểu HĐND thành phố Hồ Chí Minh biểu quyết thông qua các nghị quyết. Ảnh: Hoa Lê

Nhấn mạnh yêu cầu phát triển nguồn nhân lực gắn với đặc thù từng lĩnh vực, địa bàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Võ Văn Minh đề nghị chính sách thu hút nhân lực y tế cần ưu tiên cao hơn cho những địa bàn xa, đặc thù như Cần Giờ, Côn Đảo; đồng thời, nghiên cứu chính sách đồng bộ đối với các lực lượng y tế tại trạm. Trong định hướng phát triển dài hạn, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh nguồn nhân lực chất lượng cao, cùng với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, là những động lực mới tạo bứt phá của thành phố.