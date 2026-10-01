Khơi thông nguồn lực phi chính phủ nước ngoài trong giai đoạn phát triển mới

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: ĐÀM THANH)

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; lãnh đạo một số tỉnh, thành phố; cùng hơn 200 đại biểu đại diện các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam.

Thứ trưởng Ngoại giao Ngô Lê Văn phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: ĐÀM THANH)

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Ngoại giao Ngô Lê Văn khẳng định Việt Nam nhất quán coi trọng vai trò đồng hành của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trong công tác an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững; đồng thời cho biết các cơ quan chức năng đang tích cực tham mưu ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 58/2022/NĐ-CP theo hướng cắt giảm, đơn giản hóa tối đa thủ tục hành chính, tăng cường công khai, minh bạch nhằm tạo hành lang pháp lý thông thoáng nhất cho các tổ chức hoạt động.

Trong thời gian tới, mối quan hệ hợp tác cần chuyển dịch mạnh mẽ từ phương thức viện trợ đơn thuần sang hợp tác chia sẻ tri thức, chuyển giao công nghệ, gắn kết chặt chẽ với nhu cầu và năng lực hấp thụ thực tế của từng địa phương.

Hội nghị đã dành phần lớn thời gian cho phiên thảo luận với hai chuyên đề trọng tâm: hợp tác phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; và hợp tác phát triển bền vững kinh tế-môi trường, văn hóa-xã hội.

Lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương cùng đại diện các tổ chức quốc tế tiêu biểu như: Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV), Quỹ châu Á (TAF), Plan International, ActionAid đã thẳng thắn chỉ ra các nút thắt trong thủ tục phê duyệt dự án, đồng thời đề xuất giải pháp linh hoạt giữa thế mạnh chuyên môn của từng tổ chức với nhu cầu cấp thiết của cơ sở.

Trọng tâm ưu tiên được định hình rõ nét vào việc chuyển giao công nghệ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), nâng cao kỹ năng số cho lao động địa phương, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ, trẻ em vùng khó khăn.

Trong khuôn khổ hội nghị đã diễn ra lễ ký kết 3 thỏa thuận hợp tác. (Ảnh: ĐÀM THANH)

Trong khuôn khổ hội nghị diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển giai đoạn 2026-2031 giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang với Tổ chức Plan International tại Việt Nam về cải thiện điều kiện sống cho trẻ em khó khăn và thanh niên; cùng 2 thỏa thuận giữa các xã vùng sâu của tỉnh Lâm Đồng với Tổ chức ActionAid tại Việt Nam nhằm hỗ trợ phát triển cộng đồng bền vững.

Theo Cục trưởng Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa (Bộ Ngoại giao) Lê Thị Hồng Vân, hội nghị diễn ra với tinh thần đối thoại cởi mở, trách nhiệm của các đại biểu, hoàn thành toàn bộ mục tiêu đề ra, làm rõ những yêu cầu mới trong quản lý viện trợ và mở ra không gian kết nối thực chất giữa các tổ chức quốc tế với nhu cầu của địa phương.

Các kiến nghị, đề xuất tại hội nghị sẽ được Bộ Ngoại giao tiếp thu tối đa trong quá trình hoàn thiện nghị định mới thay thế Nghị định số 58/2022/NĐ-CP của Chính phủ.