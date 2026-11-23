Hoàn thiện cơ chế quản lý, khai thác và sử dụng không gian biển

Ngày 21-11, tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI đã biểu quyết thông qua Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi). Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2027.

Việc sửa đổi Luật được thực hiện trong bối cảnh yêu cầu quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên biển ngày càng cao. Sau hơn 10 năm triển khai Luật năm 2015, một số quy định đã bộc lộ bất cập, nhất là trong điều phối sử dụng không gian biển, xác lập quyền sử dụng khu vực biển, xử lý các hoạt động chồng lấn và huy động nguồn lực phát triển kinh tế biển.

Một trong những điểm mới quan trọng là hoàn thiện cơ chế quản lý tổng hợp và điều phối sử dụng không gian biển. Theo đó, quy hoạch không gian biển quốc gia được xác định là công cụ quản lý tổng hợp, điều phối phát triển thống nhất giữa các ngành, các vùng. Luật bổ sung định hướng tổ chức không gian biển đa tầng, đa ngành; làm rõ trách nhiệm điều phối của Chính phủ và UBND cấp tỉnh có biển. Cách tiếp cận này nhằm khắc phục tình trạng các hoạt động khai thác, sử dụng biển chồng lấn về không gian hoặc phát sinh mâu thuẫn trong quá trình triển khai.

Đây là nội dung có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển các ngành kinh tế biển như vận tải hàng hải, logistics, du lịch, nuôi trồng thủy sản, năng lượng tái tạo. Việc phân bổ không gian biển theo quy hoạch, gắn với điều kiện tự nhiên và khả năng chịu tải của môi trường sẽ tạo cơ sở khai thác hợp lý nguồn lực, hạn chế xung đột lợi ích giữa các chủ thể sử dụng.

Đáng chú ý, Luật hoàn thiện các quy định về giao, cho thuê, đăng ký và đấu giá quyền sử dụng khu vực biển. Việc xác lập quyền sử dụng khu vực biển không đồng nghĩa với xác lập quyền sở hữu đối với khu vực biển, tài nguyên biển và không thay thế các giấy phép chuyên ngành.

Một điểm mới khác là hoàn thiện cơ chế giao dịch liên quan đến quyền sử dụng khu vực biển. Theo đó, các quyền chuyển nhượng, cho thuê lại, góp vốn, thế chấp bằng quyền sử dụng khu vực biển được phân định theo hình thức sử dụng, nghĩa vụ tài chính và điều kiện tương ứng.

Những giao dịch này chỉ được thực hiện khi đáp ứng điều kiện luật định và phải phân biệt với giao dịch tài sản gắn liền với khu vực biển. Đặc biệt, Luật bổ sung cơ chế kiểm soát việc chuyển nhượng dự án, cổ phần, phần góp vốn và thay đổi quyền kiểm soát đối với những dự án có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, đối ngoại, chủ quyền và lợi ích quốc gia trên biển.

Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi) với những điểm mới mở ra cho phát triển kinh tế biển bền vững. Ảnh: Phan Phượng

Như vậy, việc mở rộng cơ chế khai thác giá trị kinh tế của quyền sử dụng khu vực biển luôn gắn với yêu cầu quản lý chặt chẽ, bảo đảm chủ quyền quốc gia, tạo điều kiện phát huy nguồn lực biển cho phát triển kinh tế - xã hội.

Thúc đẩy kinh tế biển xanh, bảo vệ môi trường và sinh kế người dân

Cùng với đổi mới cơ chế quản lý không gian biển, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi) bổ sung chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế biển dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Luật khuyến khích phát triển tài chính xanh, tăng cường liên kết giữa các cơ sở nghiên cứu, đào tạo và doanh nghiệp; thúc đẩy hình thành hạ tầng thử nghiệm công nghệ biển dùng chung.

Đối với các mô hình, công nghệ mới, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát phải xác định rõ phạm vi, thời gian, rủi ro và phương án giám sát. Định hướng này tạo cơ sở ứng dụng khoa học, công nghệ vào các lĩnh vực có tiềm năng như năng lượng tái tạo ngoài khơi, nuôi biển công nghệ cao, công nghệ môi trường và các hoạt động kinh tế biển có giá trị gia tăng lớn.

Bên cạnh đó, việc phát triển hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung và bản sao số biển quốc gia được đặt ra nhằm phục vụ quản lý, dự báo và cảnh báo. Khi dữ liệu về tài nguyên, môi trường và không gian biển được kết nối, chia sẻ, công tác quy hoạch, quản lý và khai thác có điều kiện nâng cao hiệu quả.

Một nội dung quan trọng khác là tăng cường quản lý vùng bờ và bảo vệ môi trường biển, hải đảo. Theo đó, hoạt động khai thác, sử dụng biển phải gắn với khả năng chịu tải của môi trường, yêu cầu bảo tồn và phục hồi hệ sinh thái.

Các quy định về hành lang bảo vệ bờ biển và khoảng lùi xây dựng được hoàn thiện trên cơ sở điều kiện tự nhiên, diễn biến xói lở, sạt lở, giá trị sinh thái và các kịch bản biến đổi khí hậu. Đây là vấn đề có ý nghĩa thiết thực khi các khu vực ven biển đang chịu sức ép từ hoạt động xây dựng, phát triển đô thị, du lịch và biến đổi khí hậu.

Cùng với đó, các quy định về kiểm soát nguồn thải từ đất liền và hoạt động trên biển, thu gom, xử lý chất thải, giảm thiểu rác thải nhựa, ứng phó sự cố môi trường và phục hồi hệ sinh thái tiếp tục được hoàn thiện. Yêu cầu đặt ra là gắn trách nhiệm bảo vệ môi trường với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên, thay vì chỉ tập trung xử lý hậu quả ô nhiễm. Đặc biệt, điểm mới mang ý nghĩa xã hội là tăng cường bảo đảm quyền lợi của người dân và cộng đồng dân cư ven biển.

Đối với những dự án có ảnh hưởng đến đời sống, việc làm của cộng đồng dân cư ven biển, chủ dự án có trách nhiệm giảm thiểu tác động đến sinh kế, phối hợp triển khai đào tạo nghề, chuyển đổi nghề và tạo việc làm. Chính sách hỗ trợ phải căn cứ mức độ ảnh hưởng thực tế, trong đó ưu tiên các nhóm dân cư dễ bị tổn thương.

Đối với những cá nhân nuôi trồng thủy, hải sản từ trước ngày 30-3-2021 nhưng chưa được giao khu vực biển, quá trình xây dựng Luật đã đặt ra cơ chế rà soát, sắp xếp tại chỗ, di dời hoặc hỗ trợ chuyển đổi sinh kế theo đề án của địa phương, phù hợp điều kiện thực tế và khả năng bố trí không gian biển. Những nội dung này hướng tới giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát triển các dự án kinh tế biển với bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, nhất là những cộng đồng có sinh kế gắn bó lâu dài với biển.

Với các quy định mới về quản lý tổng hợp không gian biển, xác lập quyền sử dụng khu vực biển, thúc đẩy kinh tế biển xanh và bảo vệ môi trường, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi) tạo cơ sở pháp lý để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế biển, đảo của đất nước. Quan trọng hơn, quá trình triển khai phải bảo đảm phát triển kinh tế đi đôi với gìn giữ tài nguyên, bảo vệ chủ quyền và nâng cao đời sống cộng đồng dân cư ven biển, hướng tới phát triển kinh tế biển bền vững.