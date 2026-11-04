Khơi thông nguồn lực phát triển du lịch

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh chủ trì phiên họp

Theo đó, Ủy ban nhất trí với sự cần thiết ban hành Nghị quyết nhằm tạo khung khổ pháp lý, huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội, thúc đẩy du lịch phát triển.

Theo Phó Chủ nhiệm Tạ Văn Hạ, việc ban hành Nghị quyết là cần thiết nhằm kịp thời thể chế hóa, triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22.8.2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.

Ủy ban đánh giá, việc ban hành Nghị quyết có đầy đủ cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn, góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn, tạo cơ chế, chính sách đột phá để khơi thông, huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội đầu tư cho phát triển du lịch.

Về hồ sơ dự án Nghị quyết, Ủy ban nhận thấy hồ sơ đã được chuẩn bị đầy đủ theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đồng thời tán thành đề nghị của Chính phủ về việc trình Quốc hội xem xét, ban hành Nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn. Chính phủ chịu trách nhiệm về nội dung, số liệu, các đề xuất và kiến nghị trong hồ sơ dự án Nghị quyết.

Qua thẩm tra, Ủy ban nhận thấy dự thảo Nghị quyết cơ bản bám sát, thể chế hóa những chủ trương, định hướng lớn của Nghị quyết số 26-NQ/TW; lựa chọn các cơ chế, chính sách đặc thù, đột phá thuộc thẩm quyền Quốc hội, tập trung vào những dự án có khả năng dẫn dắt, tạo sức lan tỏa và các địa bàn theo định hướng phát triển.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá và Xã hội của Quốc hội Tạ Văn Hạ cho biết, Ủy ban nhất trí với sự cần thiết ban hành Nghị quyết

Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của Chính phủ, dự thảo giao Chính phủ chủ động tổ chức thực hiện; các vấn đề cần nghiên cứu, đánh giá toàn diện sẽ tiếp tục được xem xét trong quá trình xây dựng Luật Du lịch (sửa đổi).

Về tính hợp hiến, Ủy ban đánh giá dự thảo Nghị quyết không có quy định trái với Hiến pháp năm 2013, được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 203/2025/QH15 ngày 16.6.2025 của Quốc hội.

Đối với tính hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật, Ủy ban cho rằng việc ban hành những cơ chế, chính sách đặc thù, khác với quy định hiện hành nhằm thúc đẩy phát triển du lịch là cần thiết. Tuy nhiên, do các chính sách liên quan đến nhiều văn bản quy phạm pháp luật và một số dự án luật đang được Quốc hội xem xét, cơ quan chủ trì soạn thảo cần tiếp tục rà soát, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất.

Đặc biệt, cần đối chiếu với dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi), tránh chồng lấn về phạm vi ưu đãi, đồng thời bảo đảm tính đặc thù và khả thi của các chính sách khi triển khai trong thực tiễn. Cùng với đó, cần hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành để bảo đảm tổ chức thực hiện thống nhất, hiệu quả.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng giải trình, làm rõ một số ý kiến của các đại biểu

Về tính tương thích với điều ước quốc tế, qua rà soát, Ủy ban chưa phát hiện nội dung nào của dự thảo Nghị quyết không tương thích với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Đối với yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh, cơ quan chủ trì soạn thảo đã cơ bản tiếp thu, khắc phục những vấn đề được nêu tại Báo cáo thẩm tra sơ bộ.

Liên quan đến nguồn lực thực hiện, Ủy ban nhất trí với phương án của Chính phủ về việc sử dụng ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn hợp pháp khác. Trong đó, ngân sách nhà nước giữ vai trò dẫn dắt, tạo động lực huy động nguồn lực xã hội và đầu tư của doanh nghiệp.

Ủy ban ghi nhận cơ quan soạn thảo đã tiếp thu, chỉnh lý theo hướng chặt chẽ, linh hoạt hơn đối với các chính sách tác động đến thu, chi ngân sách. Dự thảo Nghị quyết không quy định ưu đãi thuế thu nhập cá nhân, không làm phát sinh biên chế, tổ chức bộ máy.

Tuy nhiên, đánh giá tác động ngân sách vẫn là nội dung cần tiếp tục hoàn thiện. Ủy ban đề nghị Chính phủ báo cáo Quốc hội về dự kiến số giảm thu ngân sách từ các chính sách ưu đãi thuế, tiền thuê đất theo từng nhóm dự án; nhu cầu chi ngân sách trung ương, địa phương cho từng nhóm chính sách hỗ trợ và phương án cân đối nguồn lực.

Việc xây dựng các chính sách phải bảo đảm không gây áp lực đột biến lên ngân sách nhà nước, đồng thời tránh tình trạng cạnh tranh ưu đãi giữa các địa phương.

Toàn cảnh phiên họp

Về thủ tục hành chính, Ủy ban đánh giá dự thảo Nghị quyết không đặt ra thủ tục mới. Việc xác định dự án đủ điều kiện hưởng ưu đãi, hỗ trợ được lồng ghép trong thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật.

Cách thiết kế này phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính, không làm phát sinh đầu mối thủ tục mới. Tuy nhiên, Ủy ban đề nghị các quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự xác nhận điều kiện, giám sát, hậu kiểm, cơ chế thủ tục rút gọn và cấp phép một lần phải bảo đảm công khai, minh bạch, đơn giản, thuận lợi cho tổ chức, cá nhân.

Đặc biệt, yêu cầu về hồ sơ đối với các dự án du lịch cộng đồng, hợp tác xã, hộ gia đình cần phù hợp với điều kiện và năng lực thực tế của từng chủ thể. Chính phủ cần ban hành nghị định hướng dẫn có hiệu lực đồng thời với Nghị quyết để bảo đảm tính khả thi khi triển khai.

Đối với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Ủy ban tán thành việc lồng ghép các yêu cầu ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong điều kiện thực hiện dự án và phát triển các mô hình kinh doanh du lịch mới.

Đồng thời, Ủy ban thống nhất với chính sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nhân lực chất lượng cao, nhân lực chuyên sâu về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và sáng tạo nội dung số trong lĩnh vực du lịch, phù hợp với chủ trương, định hướng của Đảng.

Về bình đẳng giới và chính sách dân tộc, Ủy ban nhận thấy dự thảo Nghị quyết không đặt ra các điều kiện phân biệt giới, không làm phát sinh vấn đề bất bình đẳng giới mới.

Tuy nhiên, cần tiếp tục quan tâm đến các nhóm lao động đặc thù, nhất là lao động nữ, phụ nữ dân tộc thiểu số, lao động nông thôn và người dân tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Ủy ban đề nghị Chính phủ nghiên cứu lồng ghép tiêu chí ưu tiên đối với lao động nữ, phụ nữ dân tộc thiểu số trong các nghị định hướng dẫn, gắn với chính sách hỗ trợ đào tạo, nâng cao kỹ năng và tạo việc làm. Đồng thời, bảo đảm tính nhất quán, khả thi của các chính sách phát triển du lịch tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới và hải đảo.

Tại phiên họp, các thành viên Ủy ban đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến nhằm tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, bảo đảm các cơ chế, chính sách đặc thù được xây dựng phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Đại diện cơ quan chủ trì soạn thảo, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng đã giải trình, làm rõ các vấn đề đại biểu quan tâm.

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh, du lịch đã được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn, vì vậy, việc xây dựng và ban hành Nghị quyết có ý nghĩa quan trọng trong việc cụ thể hóa chủ trương của Đảng, tạo cơ sở đưa các định hướng phát triển du lịch vào thực tiễn.

Chủ nhiệm Nguyễn Đắc Vinh ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Bộ VHTTDL và cơ quan chủ trì soạn thảo trong việc khẩn trương chuẩn bị hồ sơ dự án Nghị quyết trong thời gian ngắn, đặc biệt là việc kịp thời tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 8 ngày 2.11 để chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban Văn hóa và Xã hội thẩm tra.

Đồng thời, Chủ nhiệm Ủy ban cũng đóng góp một số ý kiến cụ thể đối với nội dung dự thảo, đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến thẩm tra của Ủy ban Văn hóa và Xã hội cùng ý kiến tham gia thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội.