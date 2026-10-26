Khơi thông nguồn lực, phát triển bứt phá du lịch Việt Nam

Mở rộng tiêu chí thụ hưởng chính sách ưu đãi

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh, việc xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam nhằm cụ thể hóa các chủ trương, định hướng lớn của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 26-NQ/TW, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Trần Huấn

Dự thảo Nghị quyết gồm 12 điều, lựa chọn những chính sách then chốt, áp dụng có trọng tâm tại các trung tâm du lịch lớn, khu du lịch quốc gia, địa bàn du lịch cộng đồng và vùng khó khăn. Ưu đãi gắn với điều kiện, kết quả và cơ chế giám sát.

Đánh giá cao ý nghĩa của Dự thảo Nghị quyết đối với ngành du lịch Việt Nam, nhất là các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Hà Nội Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, về phân loại, điều kiện dự án du lịch được hưởng chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch nên cân nhắc hạ mức tối thiểu xuống khoảng 500 tỷ đồng (Điều 4, dự thảo Nghị quyết đang để với quy mô vốn từ 3.000 tỷ đồng trở lên).

"Điều này nhằm giúp các dự án tại nhiều địa phương tiềm năng cũng như các dự án du lịch công nghệ cao... có thể tiếp cận chính sách", ông Nguyễn Mạnh Hùng lý giải.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh chủ trì Hội nghị. Ảnh: Trần Huấn

Trưởng ban Chính sách đối ngoại, Tập đoàn SunGroup Nguyễn Văn Tuấn đồng tình, cho rằng việc áp dụng tiêu chí phân loại, trong đó có điều kiện về quy mô và tạo việc làm cho ít nhất 1.000 lao động, nên có sự tính toán phù hợp với bối cảnh hiện nay. Bởi lẽ, có những dự án nhỏ sử dụng lực lượng lao động lớn và ngược lại.

"Liên quan đến Điều 9, dự thảo Nghị quyết về chính sách thị thực đặc biệt tạo thuận lợi nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú đối với khách du lịch quốc tế, cần nghiên cứu tăng thời hạn tạm trú đối với khách du lịch trên những địa bàn trọng điểm, nhằm tăng lượng khách, kéo dài thời gian lưu trú", ông Nguyễn Văn Tuấn đề xuất.

Trưởng ban Chính sách đối ngoại, Tập đoàn SunGroup Nguyễn Văn Tuấn phát biểu. Ảnh: Trần Huấn

Theo Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines Nguyễn Quang Trung, việc miễn thị thực quá cảnh với khách quốc tế đi tiếp trong vòng 120 giờ cũng là chính sách nên được tính đến. Điều này gắn với định hướng phát triển Việt Nam thành điểm trung chuyển của khu vực và hiện phần lớn lượng khách quốc tế đến Việt Nam theo đường hàng không. "Thực tế nhiều quốc gia đã áp dụng chính sách này và thành công, đóng góp lớn cho ngành du lịch".

Chính sách mới, nguồn lực mới

Tại hội nghị, nhiều doanh nghiệp kiến nghị tháo gỡ gánh nặng chi phí vận hành, đặc biệt là giá điện và tiền thuê đất. Theo Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn BRG Hoàng Văn Quân, một trong những gánh nặng lớn nhất của các cơ sở lưu trú hiện nay là chi phí điện năng.

Đặc thù của cơ sở lưu trú là phải vận hành liên tục bất kể mùa du lịch cao điểm hay thấp điểm, việc áp dụng giá điện với chính sách hỗ trợ sẽ trực tiếp giúp doanh nghiệp giảm chi phí, tăng nguồn lực để đầu tư nâng cao chất lượng…

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn BRG Hoàng Văn Quân phát biểu. Ảnh: Trần Huấn

Tương tự đối với tiền thuê đất gắn với Khoản 1, Điều 6, dự thảo Nghị quyết, nhiều ý kiến cho rằng cần tính toán lại để có sự hỗ trợ tốt hơn dành cho doanh nghiệp. Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Hà NộiNguyễn Mạnh Hùng đề xuất giảm tối đa 30% tiền thuê đất hàng năm cho phần cảnh quan với khách sạn 5 sao và mật độ dưới 50% để khả thi với các khách sạn trong khu đô thị.

Ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ đón khoảng 45 - 50 triệu lượt khách quốc tế. Theo Tổng Giám đốc Furama Resort Danang Nguyễn Đức Quỳnh, trong vài năm tới, Việt Nam cần chuẩn bị cho điều này bằng cách dành sự quan tâm thỏa đáng hơn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tránh tình trạng quá tải tập trung ở một số điểm du lịch nhất định. Khi có những chính sách ưu đãi về đất đai, thuế, các chính sách hỗ trợ khác sẽ giúp phân bổ lượng khách tới các địa phương đồng đều hơn.

Tổng Giám đốc Furama Resort Danang Nguyễn Đức Quỳnh phát biểu. Ảnh: Trần Huấn

"Một vấn đề mà ngành du lịch cũng cần lưu ý bên cạnh cơ chế, chính sách mới là tăng cường hệ thống dữ liệu, mở ra các nền tảng giúp theo dõi nguyện vọng, thói quen về du lịch. Qua đó các địa phương, doanh nghiệp có thể dựa vào đó để xây dựng đường hướng phát triển", ông Nguyễn Đức Quỳnh góp ý.

Du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, đòi hỏi sự đồng bộ từ trung ương đến địa phương, từ cơ quan quản lý đến cộng đồng doanh nghiệp. Chỉ ra như vậy, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cho rằng, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam không chỉ nhằm cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng về phát triển du lịch mà còn thể hiện tư duy mới trong huy động và sử dụng các nguồn lực cho phát triển.

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vinpearl Ngô Thị Hương phát biểu. Ảnh: Trần Huấn

"Quan trọng là dự thảo Nghị quyết đạt được tính khả thi và hiệu quả trong thực tế, để khi được ban hành và triển khai, sẽ khơi thông nguồn lực, tạo ra giá trị mới, vừa thúc đẩy xã hội, doanh nghiệp tham gia phát triển du lịch theo đúng tinh thần Nghị quyết 26. Từ đó, thúc đẩy du lịch Việt Nam phát triển bền vững trong giai đoạn mới", Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh.