Khơi thông nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi để thúc đẩy tăng trưởng

Đa dạng hóa nguồn vốn, tháo gỡ các dự án tồn đọng

Đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, Đại tướng Nguyễn Tân Cương cho rằng, những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm 2026 là rất đáng ghi nhận, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, các cuộc xung đột quân sự tác động đến chuỗi cung ứng, giá nhiên liệu và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

ĐBQH Nguyễn Tân Cương (Đồng Tháp) phát biểu

Theo đại biểu, giá nhiên liệu tăng ảnh hưởng đến đời sống người dân, hoạt động sản xuất hàng hóa trong nước cũng như sức cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu. Trong bối cảnh đó, Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, có những giải pháp, chính sách kịp thời, góp phần đạt được kết quả tích cực về phát triển kinh tế - xã hội.

Đại biểu dẫn số liệu trong báo cáo cho thấy, GDP quý III/2026 tăng 9,95%, tăng trưởng 9 tháng đạt 9,01%. Cùng với đó, việc củng cố, ổn định tổ chức chính quyền địa phương hai cấp tiếp tục được triển khai; quốc phòng, an ninh được tăng cường, chủ quyền quốc gia được giữ vững.

Đề cập nhiệm vụ thời gian tới, Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh yêu cầu đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư, trong đó có việc huy động nguồn lực trong nhân dân để phục vụ phát triển đất nước.

Theo đại biểu, cần đánh giá thực trạng huy động vốn, quan hệ giữa tiền gửi và nhu cầu vay vốn, làm rõ nguyên nhân những khó khăn, bất cập để có giải pháp phù hợp, thu hút nguồn tiền gửi trong nhân dân. Đồng thời, cần quan tâm tháo gỡ khó khăn trong tiếp cận vốn của doanh nghiệp, nhất là khi giá nguyên vật liệu, nhiên liệu tăng, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Các ĐBQH tỉnh Nghệ An dự phiên thảo luận tổ

Đại tướng Nguyễn Tân Cương cho rằng, khả năng tiếp cận nguồn vốn có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Doanh nghiệp phát triển sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của các địa phương.

Cùng với việc huy động vốn đầu tư, đại biểu đề nghị tập trung giải quyết các dự án tồn đọng nhằm khơi thông nguồn lực cho phát triển.

Theo đại biểu, chủ trương tháo gỡ các dự án tồn đọng đã có, song quá trình triển khai vẫn gặp nhiều khó khăn, kết quả chưa đạt như mong muốn... Từ thực tế đó, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị các bộ, ngành Trung ương, theo lĩnh vực quản lý chuyên ngành, có hướng dẫn cụ thể để địa phương triển khai thực hiện. Trên cơ sở hướng dẫn chung, các địa phương mới có căn cứ xem xét, áp dụng đối với từng dự án cụ thể.

Đại biểu nhấn mạnh, nếu chỉ dừng ở chủ trương chung mà thiếu hướng dẫn của các bộ chuyên ngành, địa phương sẽ gặp khó khăn trong quá trình thực hiện. Khi những dự án tồn đọng được tháo gỡ, nguồn lực đầu tư sẽ được khơi thông, tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Các ĐBQH tỉnh Đồng Tháp tham gia thảo luận tổ

Bồi dưỡng tại chỗ, nâng cao năng lực cán bộ cấp xã

Bên cạnh các kiến nghị về nguồn vốn và dự án tồn đọng, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị quan tâm nâng cao năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở các cấp, nhất là cấp xã trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Theo đại biểu, thời gian qua, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã phải đảm nhiệm khối lượng công việc lớn, trong khi yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ có nhiều thay đổi. Có những vị trí phải tiếp nhận, xử lý công việc thuộc nhiều lĩnh vực chuyên ngành, đòi hỏi kiến thức và kỹ năng khác so với trước đây.

Chia sẻ từ thực tế tìm hiểu tại địa phương, đại biểu cho biết, có cán bộ cấp xã làm việc đến 8 - 9 giờ tối mới rời trụ sở. Dù rất nỗ lực, một số cán bộ, công chức vẫn còn những mặt chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, nhất là khi được giao đảm nhiệm công việc mới.

Từ thực tế đó, Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ tại chỗ cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Các sở, ngành chuyên môn cấp tỉnh cần tăng cường hướng dẫn để cán bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu công việc, nhất là đối với những người trước đây phụ trách một lĩnh vực nhưng nay được giao nhiệm vụ khác.

Toàn cảnh phiên thảo luận Tổ 10 (gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh Nghệ An và Đồng Tháp)

Liên hệ với lĩnh vực quốc phòng, đại biểu cho rằng, đội ngũ cán bộ Ban chỉ huy quân sự cấp xã cũng cần tiếp tục được quan tâm bồi dưỡng, tập huấn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị lãnh đạo các địa phương quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện để Ban chỉ huy quân sự cấp xã hoạt động nền nếp, chính quy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự và góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của địa phương trong thời gian tới.