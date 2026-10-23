Khơi thông nguồn lực, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách

Quy định rõ điều kiện gia hạn bố trí vốn, xử lý chuyển nguồn ngân sách

Góp ý về gia hạn thời gian bố trí vốn tại điểm g khoản 1 Điều 74, ĐBQH Vũ Thị Lan Anh (Nghệ An) đề nghị bổ sung ngay trong Luật các nguyên tắc gia hạn đối với những dự án ngoài chương trình mục tiêu quốc gia và dự án quan trọng quốc gia.

ĐBQH Vũ Thị Lan Anh (Nghệ An) phát biểu

Theo đại biểu, cần làm rõ điều kiện, nguyên nhân gia hạn, khả năng cân đối vốn, tiến độ hoàn thành dự án và trách nhiệm của cơ quan, cá nhân liên quan, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả khi thực hiện. Đồng thời, cần rà soát vai trò quyết định, giám sát của HĐND đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư.

Đối với quy định chuyển nguồn ngân sách tại khoản 4 và khoản 5 Điều 86, đại biểu Vũ Thị Lan Anh cơ bản thống nhất với thời hạn thực hiện đến hết ngày 31/12 năm sau, song đề nghị bảo đảm thống nhất với Điều 10 và Điều 41 về xử lý nguồn tăng thu và dự toán chi còn lại được chuyển nguồn.

Đại biểu đề nghị làm rõ việc xử lý kinh phí chuyển nguồn khi hết thời hạn nhưng chưa sử dụng hoặc chưa giải ngân; xác định trách nhiệm thu hồi, xử lý theo thẩm quyền nhằm hạn chế tình trạng chuyển nguồn kéo dài.

Các ĐBQH tỉnh Nghệ An dự phiên thảo luận tổ

Để tăng cường vai trò giám sát của cơ quan dân cử địa phương, đại biểu kiến nghị bổ sung quy định giao Thường trực HĐND xem xét, cho ý kiến và báo cáo HĐND về việc chuyển nguồn ngân sách. Theo đại biểu, cơ chế này vừa tạo thuận lợi cho công tác điều hành, vừa hỗ trợ hoạt động giám sát mà không phải chờ đến kỳ họp HĐND.

Cùng quan tâm đến việc hoàn thiện các quy định về chuyển nguồn, đại biểu Nguyễn Thị Minh Tú (Nghệ An) đề nghị làm rõ khái niệm “dự toán chi còn lại của cấp ngân sách” tại khoản 15 Điều 4. Trong đó, cần phân biệt phần dự toán chưa phân bổ với các khoản kinh phí đã giao cho đơn vị sử dụng ngân sách nhưng chưa sử dụng hết và được phép chuyển nguồn sang năm sau.

ĐBQH Nguyễn Thị Minh Tú (Nghệ An) phát biểu

Theo đại biểu, việc quy định rõ khái niệm này sẽ tránh những cách hiểu, cách thực hiện khác nhau giữa các địa phương trong xác định dự toán chi còn lại, chuyển nguồn và xử lý ngân sách cuối năm.

Liên quan đến xử lý thu, chi ngân sách cuối năm tại điểm l khoản 3 Điều 86, đại biểu đề nghị bổ sung cụm từ “ý kiến của cơ quan có thẩm quyền” bên cạnh kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm toán, làm căn cứ xác định các khoản kinh phí phải hoàn trả ngân sách cấp trên.

Phân cấp gắn với nguồn lực, nâng cao hiệu quả phân bổ vốn

Góp ý về nguồn thu của ngân sách địa phương tại khoản 1 Điều 38, đại biểu Nguyễn Thị Minh Tú đề nghị rà soát để bảo đảm tính thống nhất giữa Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản dưới luật có liên quan.

Đại biểu dẫn thực tế một số nguồn huy động, tài trợ hợp pháp được quy định không phải là nguồn thu ngân sách nhà nước, như nguồn tài trợ của đơn vị sự nghiệp công lập, tiền công đức và tài trợ cho di tích, hoạt động lễ hội. Vì vậy, cần làm rõ phạm vi các khoản thu, tránh thiếu thống nhất trong quá trình áp dụng.

ĐBQH Phạm Văn Hoà (Đồng Tháp) phát biểu

Từ thực tiễn quản lý, phân bổ và sử dụng ngân sách, ĐBQH Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) tán thành chủ trương hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công, đồng thời đề nghị hoàn thiện cơ chế quản lý ngân sách theo hướng linh hoạt, hiệu quả.

Đối với dự phòng ngân sách, đại biểu đề nghị nghiên cứu cơ chế cho phép địa phương chủ động sử dụng phần kinh phí dự phòng chưa sử dụng hết để bổ sung nguồn lực cho đầu tư phát triển và an sinh xã hội, tránh lãng phí nguồn lực.

Về phân cấp ngân sách, đại biểu cho rằng, việc giao nhiệm vụ cho chính quyền cấp xã cần đi đôi với thẩm quyền chi và nguồn lực tài chính tương ứng, nhất là tại những địa bàn có nguồn thu ngân sách hạn chế, tạo sự chủ động cho chính quyền cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ.

Các đại biểu dự phiên thảo luận Tổ 10.

Liên quan đến phân bổ và giải ngân vốn, đại biểu đề nghị quy định rõ thời hạn hoàn thành phân bổ chi tiết ngân sách hằng năm; đồng thời hạn chế bố trí vốn cho các dự án chưa hoàn thiện thủ tục cần thiết.

Đại biểu cũng kiến nghị có cơ chế thu hồi, điều chuyển vốn chậm phân bổ, chậm giải ngân sang những dự án đã hoàn thiện hồ sơ, đủ điều kiện triển khai và có nhu cầu sử dụng vốn, nhằm hạn chế tình trạng vốn đã bố trí nhưng không được giải ngân kịp thời, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước.

Góp ý về các quy định liên quan đến thuế thu nhập cá nhân trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân, ĐBQH Dương Trung Ý (Đồng Tháp) đề nghị hoàn thiện quy định về giảm trừ gia cảnh, bổ sung cơ chế giảm trừ đối với một số chi phí thiết yếu và điều chỉnh biểu thuế lũy tiến phù hợp với thực tiễn. Đại biểu cũng nêu quan điểm không nên thu thuế thu nhập cá nhân đối với các hoạt động khoa học, sáng tạo.

ĐBQH Dương Trung Ý (Đồng Tháp) phát biểu.

Về giảm trừ gia cảnh, đại biểu cho rằng mức 15,5 triệu đồng/tháng đối với người nộp thuế và 6,2 triệu đồng/tháng đối với mỗi người phụ thuộc được nêu trong dự thảo còn thấp so với thực tế. Vì vậy, đề nghị nâng mức giảm trừ đối với người nộp thuế lên 18 triệu đồng/tháng hoặc cao hơn, đối với mỗi người phụ thuộc lên 8 triệu đồng/tháng; đồng thời nghiên cứu cơ chế điều chỉnh định kỳ, chẳng hạn hai năm một lần, để phù hợp với biến động giá cả và chi phí sinh hoạt. Đại biểu cũng kiến nghị bổ sung cơ chế giảm trừ có giới hạn đối với các khoản chi phí y tế, bảo hiểm lớn phát sinh cho người phụ thuộc. Theo đó, có thể nghiên cứu mức trần giảm trừ 300 - 400 triệu đồng/năm đối với những trường hợp có chi phí thực tế lớn, kèm hóa đơn, chứng từ chứng minh. Liên quan đến biểu thuế lũy tiến, đại biểu đề nghị nâng ngưỡng thu nhập tính thuế khởi điểm lên 150 triệu đồng/năm, đồng thời chia nhỏ các bậc thuế với mức thuế suất 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30% và 35%... Theo đại biểu, việc điều chỉnh ngưỡng thu nhập và các bậc thuế sẽ góp phần bảo đảm tính hợp lý, công bằng hơn trong điều tiết thu nhập.