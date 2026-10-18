Khơi thông nguồn lực, nâng cao chất lượng tăng trưởng

Quang cảnh thảo luận tại Tổ 6. Ảnh: Đắc Trường

Thảo luận tại tổ, các đại biểu kiến nghị Chính phủ tập trung khơi thông nguồn lực, nâng cao hiệu quả điều hành và bảo đảm các mục tiêu phát triển có tính khả thi.

Cụ thể, ĐBQH Nguyễn Thị Thanh Bình (Hưng Yên) đánh giá cao sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ trong bảo đảm an ninh năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng xanh. Tuy nhiên, tiến độ các dự án nguồn điện còn chậm, tiềm ẩn nguy cơ thiếu điện khi nhu cầu gia tăng do phát triển công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và thu hút đầu tư vào các ngành công nghệ cao.

ĐBQH Nguyễn Thị Thanh Bình (Hưng Yên) phát biểu. Ảnh: Đắc Trường

Đại biểu đề nghị sớm hoàn thiện khung giá phát điện đối với điện gió, điện mặt trời, bảo đảm phương pháp tính giá khách quan, minh bạch, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người dân, đồng thời tính đủ các chi phí đầu tư hợp lý, trong đó có chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đối với điện khí LNG, cần tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, chính sách và hợp đồng mua bán điện để tạo điều kiện thu xếp vốn, đẩy nhanh tiến độ dự án. Đồng thời, cần đồng bộ quy hoạch nguồn điện với lưới điện, xử lý vướng mắc về đấu nối, giải tỏa công suất và kịp thời điều chỉnh những dự án chậm tiến độ, thiếu tính khả thi.

ĐBQH Chu Mạnh Hùng (Tây Ninh) đề nghị kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quan tâm toàn diện hơn đến văn hóa, du lịch, giáo dục và y tế, với các chỉ tiêu cụ thể, phản ánh thực chất hiệu quả phát triển. Trong lĩnh vực văn hóa, cần làm rõ phương pháp tính tăng trưởng công nghiệp văn hóa phù hợp với điều kiện từng địa phương. Đối với du lịch, bên cạnh lượng khách quốc tế, cần chú trọng mức chi tiêu, thời gian lưu trú và giá trị kinh tế mà du khách mang lại.

ĐBQH Chu Mạnh Hùng (Tây Ninh) phát biểu. Ảnh: Đắc Trường

Về giáo dục, đại biểu đề nghị giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, bảo đảm nguồn cung và chất lượng sách giáo khoa, phát triển đồng bộ các cấp học và thực hiện đúng định hướng về tỷ trọng chi ngân sách cho giáo dục theo Nghị quyết số 71. Đối với y tế, cần ưu tiên củng cố hệ thống y tế cơ sở sau sắp xếp, bảo đảm nhân lực, cơ sở vật chất và năng lực quản lý, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Đại biểu cũng nhấn mạnh việc tháo gỡ vướng mắc về đất đai, nhà ở, bất động sản; phát huy hiệu quả hệ thống giao thông và tạo điều kiện huy động nguồn lực xã hội, nhất là khu vực kinh tế tư nhân, qua đó mở rộng dư địa tăng trưởng.

ĐBQH Nguyễn Đại Thắng (Hưng Yên) phát biểu. Ảnh: Đắc Trường

ĐBQH Nguyễn Đại Thắng (Hưng Yên) đề nghị tiếp tục phối hợp linh hoạt chính sách tài khóa, tiền tệ, kiểm soát lạm phát và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Về đầu tư công, cần gắn trách nhiệm người đứng đầu với tiến độ, chất lượng và hiệu quả dự án; tháo gỡ vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, xây dựng, đồng thời xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, kéo dài để tránh lãng phí nguồn lực.

Đại biểu cũng đề nghị tiếp tục hoàn thiện thể chế, tập trung nguồn lực cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Làm rõ nguyên nhân giải ngân vốn cho các lĩnh vực này còn chậm, gắn nghiên cứu với ứng dụng thực tiễn và nhu cầu doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả đầu tư.

Các đại biểu thảo luận tại Tổ 6. Ảnh: Đắc Trường

Nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng tăng trưởng, đại biểu cho rằng, phát triển kinh tế phải gắn với cải thiện đời sống nhân dân. Bên cạnh đó, cần tăng cường bảo vệ môi trường, kiểm soát hàng giả, hàng kém chất lượng, nhất là thực phẩm, đồng thời nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và giải quyết những vấn đề bức xúc trong xã hội.