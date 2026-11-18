Sự kiện có sự đồng hành của Chính phủ Canada thông qua Bộ Các vấn đề Toàn cầu Canada (GAC) và Dự án “Sẵn sàng cho đầu tư tác động tại Việt Nam” (IIRV) giai đoạn 2022 - 2027. Diễn đàn có sự tham dự của Lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh, Đại sứ Canada tại Việt Nam, các cơ quan quản lý, tổ chức tài chính quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp nhằm gắn kết nguồn vốn đầu tư tác động với mục tiêu phát triển sản xuất bền vững.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đang tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng theo hướng kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn.

Phát biểu khai mạc tại diễn đàn, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, với vai trò đầu tàu kinh tế cả nước, thành phố đang tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng theo hướng kinh tế xanh, kinh tế số và kinh tế tuần hoàn. Trong đó, đầu tư tác động đóng vai trò là kênh huy động nguồn lực bổ trợ hiệu quả, kết nối tài chính với các giá trị tích cực cho xã hội và môi trường.

Tính đến tháng 11/2026, Dự án IIRV đã hỗ trợ khoảng 250 doanh nghiệp Việt Nam, bao gồm 77 doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh thuộc các lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ, công nghiệp nhẹ, giáo dục, y tế, du lịch và môi trường. Để đáp ứng các yêu cầu khắt khe về giảm phát thải, truy xuất nguồn gốc và minh bạch, ông Nguyễn Lộc Hà đề nghị Diễn đàn tập trung làm rõ ba trọng tâm lớn: Điều kiện tiếp cận nguồn vốn phù hợp cho doanh nghiệp; Năng lực cần nâng cao đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo và doanh nghiệp ứng phó với biến đổi khí hậu; Các giải pháp thúc đẩy hợp tác thiết thực ngay sau diễn đàn.

Các đại biểu trong nước và quốc tế tham dự diễn đàn.

Cũng tại sự kiện, Ngài Jim Nickel, Đại sứ Canada tại Việt Nam đánh giá sự kiện diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Canada vừa nâng cấp lên Đối tác chiến lược, tạo động lực mạnh mẽ mở rộng hợp tác song phương về thương mại, đầu tư và đổi mới sáng tạo. Theo Đại sứ, khoảng trống tài chính hằng năm của khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam ước tính lên tới 24 tỷ USD, đòi hỏi phải phát huy vai trò xúc tác của nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức và đầu tư tác động để thu hút vốn tư nhân.

Đồng quan điểm trên, ông Phạm Quang Nhật, Giám đốc ITPC thông tin về những bước phát triển vượt bậc của TP Hồ Chí Minh khi kim ngạch xuất khẩu 10 tháng đầu năm 2026 đạt 84,87 tỷ USD (tăng 10,93%), vốn FDI đăng ký vượt 19,13 tỷ USD. ITPC đề xuất ba hướng hợp tác trọng tâm với đối tác Canada gồm: đầu tư nâng cao năng lực sản xuất nông sản - thực phẩm - gỗ, gắn kết nguồn vốn với chuỗi cung ứng theo đơn hàng, và hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn hóa chứng nhận, quy tắc xuất xứ cùng dữ liệu ESG.

Phân tích từ góc độ tài chính quốc tế, ông Robert Kraybill, Giám đốc đầu tư, Quỹ đầu tư tác động Impact Investment Exchange (IIX) chỉ ra rằng, tỷ trọng xuất khẩu của khối doanh nghiệp nội địa giảm liên tiếp qua các năm (chỉ còn 19,3% trong 9 tháng đầu năm 2026), trong khi áp lực tuân thủ các quy định mới từ thị trường quốc tế như cơ chế CBAM hay Quy định chống phá rừng (EUDR) của Liên minh châu Âu ngày càng gay gắt. Ông đề xuất thiết kế các gói giải pháp kết hợp tài chính hỗn hợp, bảo lãnh tín dụng chia sẻ rủi ro và tài trợ theo đơn đặt hàng để đồng hành cùng doanh nghiệp.

Đại diện cho khối doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, ông Trịnh Công Qui - CEO BioWraps và ông Jack Nguyễn - Tổng Giám đốc Ascentium Vietnam nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hoàn thiện hồ sơ minh bạch, quản trị ESG và xây dựng chiến lược chuyển đổi dài hạn từ 18 đến 36 tháng để đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe từ các nhãn hàng toàn cầu.

Diễn đàn khép lại bằng phiên thảo luận chuyên đề chuyên sâu do ông Laurence Newman (CanCham) điều phối, mở ra mạng lưới kết nối đa chiều giữa cơ quan quản lý, quỹ đầu tư, tổ chức tài chính và cộng đồng doanh nghiệp, từng bước tháo gỡ điểm nghẽn về vốn và kỹ thuật giúp doanh nghiệp Việt vươn xa trong chuỗi giá trị toàn cầu.