Khơi thông nguồn lực kinh tế, đẩy mạnh chỉ tiêu nhà ở xã hội

Trưa 4/11, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo thường kỳ tháng 10/2026. Đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, người phát ngôn của Chính phủ chủ trì họp báo

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, người phát ngôn của Chính phủ Đặng Xuân Phong chủ trì họp báo.

Tại buổi họp báo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đã thông tin về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2026 diễn ra sáng cùng ngày dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2026; việc phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công và công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực

Theo đó, tại phiên họp, Chính phủ thống nhất đánh giá, trong tháng 10 và 10 tháng đầu năm, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ theo nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt và của Quốc hội; đã đạt nhiều kết quả tích cực về kinh tế - xã hội, hoàn thiện thể chế, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Việc tổ chức thực hiện các chủ trương, định hướng, chỉ đạo của Trung ương được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tập trung chỉ đạo quyết liệt gắn với tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển. Các nhiệm vụ trọng tâm được đôn đốc đồng bộ. Những chủ trương mới được kịp thời cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động để các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong thông tin về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2026.

Công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế tiếp tục có chuyển biến tích cực. Nhiều văn bản quan trọng được ban hành, góp phần tháo gỡ vướng mắc, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh. Tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết đã được khắc phục. Các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội được tập trung hoàn thiện, chú trọng về chất lượng và tính khả thi.

Chính sách tài khóa, tiền tệ và chính sách về kinh tế vĩ mô tiếp tục được điều hành chủ động, linh hoạt nhằm kiểm soát lạm phát, giảm chi phí đầu vào và hỗ trợ sản xuất kinh doanh. Đến nay, đã có 22 ngân hàng giảm lãi suất cho vay. Các giải pháp về quản lý giá, bảo đảm nguồn cung hàng hóa, hạn chế nhập siêu được triển khai đồng bộ.

Chính phủ đã chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam rà soát, tiết kiệm chi phí để giảm 2% giá bán lẻ điện bình quân. Đồng thời, giảm thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại về 0%, áp dụng từ 1/11/2026 đến hết 31/3/2027.

Các nguồn lực cho phát triển tiếp tục được khơi thông. Giải ngân vốn đầu tư công 10 tháng đạt 708.567 tỷ, bằng 75,4%, cao hơn 20% so với cùng kỳ của năm 2025. Kế hoạch hạ tầng kỹ thuật được đẩy nhanh. Trong tháng 10 đã xử lý vướng mắc thêm cho 104 dự án, nâng tổng số dự án được tháo gỡ khó khăn trong năm lên 3.661 trên 4.963 dự án; góp phần đưa vào sử dụng gần 146.000 ha đất, khơi thông nguồn lực vốn đầu tư dự kiến khoảng 2,64 triệu tỷ đồng.

Thủ tục hành chính, các điều kiện kinh doanh tiếp tục được cắt giảm theo hướng thực chất. Các nhiệm vụ về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được đẩy mạnh, tạo chuyển biến cụ thể trong việc kết nối, chia sẻ dữ liệu. Đến nay, đã kết nối đồng bộ 9/12 cơ sở dữ liệu trọng yếu và 75/104 cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Trung tâm Dữ liệu quốc gia.

Các đại biểu dự họp báo.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục, an sinh tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, được dư luận, đồng tình đánh giá cao. Phát triển nhà ở xã hội cho thuê tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Các dự án được tập trung đôn đốc đẩy nhanh tiến độ. Số lượng nhà ở hoàn thành tiếp tục tăng, góp phần đáp ứng nhu cầu về nhà ở, cải thiện đời sống của người dân, nhất là người có thu nhập thấp.

Quốc phòng, an ninh được giữ vững; chủ quyền, lợi ích quốc gia được bảo vệ; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; đối ngoại, hội nhập quốc tế được triển khai chủ động và thực chất.

Trợ lực chính sách giúp người thu nhập thấp tiếp cận nhà ở xã hội

Trả lời câu hỏi của phóng viên về tiến độ hoàn thành chỉ tiêu nhà ở xã hội năm 2026 và những giải pháp cụ thể để bảo đảm người thu nhập thấp, công nhân tiếp cận được nhà ở, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Hồng Vinh cho biết, hiện cả nước đang triển khai xây dựng 293 dự án nhà ở xã hội với quy mô 363.065 căn.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Hồng Vinh trả lời câu hỏi của phóng viên báo chí.

Trong số đó, có 128 dự án khởi công mới với quy mô 183.293 căn, gồm 140.492 căn nhà ở xã hội và 42.801 căn hộ cho thuê. Lũy kế đến nay, 170 dự án đã hoàn thành với quy mô 46.962/97.271 căn, đạt 48% kế hoạch. Dự kiến đến hết năm 2026, cả nước hoàn thành 87.601 căn, tương đương 90% chỉ tiêu.

Đối với phân khúc nhà ở cho thuê, cả nước hiện có 114 dự án nhà ở xã hội có nhà cho thuê đang triển khai, với tổng quy mô 63.970 căn. Đáng chú ý, từ khi Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đẩy mạnh phát triển phân khúc nhà ở cho thuê vào tháng 6/2026 đến nay, cả nước có thêm 29 dự án khởi công mới, quy mô khoảng 85.594 căn, trong đó 33.886 căn cho thuê, chiếm 40%.

Đến nay, cả nước đã hoàn thành 8.314/17.176 căn nhà ở cho thuê, đạt 48% kế hoạch. Dự kiến cả năm 2026 hoàn thành 18.049 căn, đạt 105% chỉ tiêu được giao.

Trả lời câu hỏi về giải pháp bảo đảm người thu nhập thấp, công nhân có thể tiếp cận nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê dài hạn với giá phù hợp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết đã hoàn thiện dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi trình Quốc hội khóa XVI xem xét, thông qua.

Dự thảo luật tập trung hoàn thiện các nhóm chính sách về đối tượng, điều kiện thụ hưởng; nguyên tắc hỗ trợ và phát triển quỹ nhà ở; ưu đãi đối với chủ đầu tư và phương pháp xác định giá, quản lý giao dịch. Dự thảo luật quy định rõ các nhóm đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, nhà lưu trú công nhân; đồng thời xác định điều kiện về nhà ở, thu nhập và thứ tự ưu tiên xét duyệt đối với từng loại hình.

Về nguồn lực phát triển, dự thảo luật quy định nguyên tắc hỗ trợ công khai, minh bạch, đúng đối tượng, ưu tiên người có công, người khuyết tật, hộ nghèo và hỗ trợ vay vốn ưu đãi. Đồng thời, bổ sung cơ chế tạo lập nguồn vốn thông qua Quỹ nhà ở hoạt động không vì lợi nhuận và tài chính công đoàn; quy hoạch, bố trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội, nhà cho thuê và nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp.

Quang cảnh buổi họp báo.

Để kéo giảm giá thành, dự thảo đề xuất các chính sách ưu đãi về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế, tín dụng đối với chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và nhà lưu trú công nhân. Chủ đầu tư cũng được hạch toán chi phí đầu tư hạ tầng, xây dựng vào chi phí hợp lý và dành một tỷ lệ diện tích đất hoặc diện tích sàn để kinh doanh dịch vụ, thương mại nhằm bù đắp chi phí.

Đáng chú ý, dự thảo quy định nguyên tắc xác định giá bán, giá thuê, giá thuê mua theo hướng tính đúng, tính đủ các chi phí hợp lý, hợp lệ và lợi nhuận định mức, không tính các khoản ưu đãi của Nhà nước vào giá nhà.

Cùng với đó, các quy định quản lý giao dịch được siết chặt nhằm hạn chế đầu cơ, bảo đảm đúng mục đích an sinh xã hội. Theo đó, mỗi đối tượng chỉ được mua hoặc thuê mua một căn nhà ở xã hội và bị hạn chế chuyển nhượng trong 5 năm đầu.