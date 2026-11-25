Xã Thư Lâm nhìn từ trên cao. Ảnh: Quang Thái

Gỡ điểm nghẽn quy hoạch, hoàn thiện hạ tầng

Trong định hướng phát triển Thủ đô, việc tổ chức không gian đô thị cần được đặt trên nền tảng quy hoạch đồng bộ, có tính kết nối và tầm nhìn dài hạn. Đặc biệt, tại những địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh, quy hoạch không chỉ định hình diện mạo đô thị mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thu hút đầu tư, phân bổ nguồn lực và cung ứng các dịch vụ thiết yếu.

Thực tiễn tại xã Thư Lâm cho thấy rõ yêu cầu này. Là địa bàn đang triển khai thí điểm mô hình xã XHCN theo Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 8-7-2026 của Thành ủy Hà Nội, địa phương đang phải đồng thời giải quyết những vấn đề về hạ tầng hiện hữu, môi trường, dịch vụ công và chuẩn bị không gian phát triển trong dài hạn.

Một trong những nhiệm vụ cụ thể đang được triển khai là đầu tư, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật tại các khu vực dân cư. Sáng 23-11, tại Nhà văn hóa thôn Vân Hà, Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Thư Lâm tổ chức hội nghị họp nhân dân triển khai công tác giải phóng mặt bằng thực hiện hai dự án trên địa bàn.

Dự án thứ nhất là xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất Vân Điềm, với tổng mức đầu tư dự kiến 288,256 tỷ đồng, diện tích giải phóng mặt bằng khoảng 15,2ha. Kinh phí dự kiến dành cho công tác giải phóng mặt bằng hơn 86,8 tỷ đồng. Dự án thứ hai là hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật khu vực Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Vân Hà theo quy hoạch, có tổng mức đầu tư dự kiến 46,957 tỷ đồng, diện tích nghiên cứu 13.610,2m2, kinh phí giải phóng mặt bằng hơn 14 tỷ đồng.

Đây là những công trình cụ thể nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng trên địa bàn. Tuy nhiên, để các dự án được triển khai đồng bộ, phát huy hiệu quả lâu dài, Thư Lâm vẫn cần tháo gỡ những vướng mắc từ quy hoạch tổng thể. Hiện quy hoạch phân khu phía Đông xã, quy mô khoảng 2.098ha, cùng việc điều chỉnh các phân khu E2-3, XB-4 với quy mô khoảng 2.200ha vẫn đang trong quá trình lập, chưa trình thẩm định. Phương án các tuyến giao thông khung LK49, LK51 cũng chưa được xác định. Việc chậm hoàn thiện các quy hoạch này ảnh hưởng đến xác lập danh mục dự án, thứ tự ưu tiên đầu tư và khả năng kết nối hạ tầng trên địa bàn.

Bên cạnh đó, những hạn chế của hạ tầng hiện hữu cũng đặt ra yêu cầu phải có kế hoạch đầu tư dài hạn. Thư Lâm hiện chưa có công trình xử lý nước thải tập trung, cùng với hệ thống giao thông khung theo quy hoạch mới; diện tích không gian xanh đạt khoảng 5,63m2/người; khoảng 12,91km đường ngõ, xóm xuống cấp và 2/9 trường công lập chưa đạt chuẩn quốc gia.

Trên địa bàn xã hiện có 14 dự án đầu tư ngoài ngân sách, tổng diện tích khoảng 1.276ha, trong đó có những dự án quy mô lớn như Khu đô thị đa mục tiêu, Khu đô thị Liên Hà và Khu công nghiệp Đông Anh. Đến nay, địa phương đã giải phóng mặt bằng, bàn giao gần 340ha tại Khu đô thị đa mục tiêu và 100/232,39ha tại Khu công nghiệp Đông Anh; đồng thời chuẩn bị giải phóng mặt bằng Khu đô thị Liên Hà với diện tích khoảng 474ha. Ngoài ra, 3 dự án nhà ở xã hội đã và đang được chuẩn bị khởi công.

Khơi thông nguồn lực, bảo đảm phát triển đồng bộ

Quy hoạch chỉ thực sự phát huy giá trị khi được cụ thể hóa bằng các dự án có nguồn lực và lộ trình triển khai rõ ràng. Với Thư Lâm, bài toán này càng trở nên cấp thiết khi nhu cầu đầu tư để thực hiện Đề án xây dựng xã XHCN giai đoạn 2026-2030 vượt đáng kể khả năng tự cân đối ngân sách địa phương.

Theo rà soát của xã, tổng nhu cầu nguồn lực thực hiện ước khoảng 59.630 tỷ đồng, trong khi khả năng tự cân đối khoảng 15.000 tỷ đồng. Riêng giai đoạn 2027-2030, phần nguồn lực vượt khả năng cân đối của ngân sách xã ước khoảng 42.449,9 tỷ đồng, trong đó 16.365 tỷ đồng thuộc nhiệm vụ chi ngân sách thành phố và 26.084,9 tỷ đồng thuộc nhiệm vụ chi cấp xã.

Bài toán nguồn lực là thách thức lớn đối với Thư Lâm. Ảnh: Quang Thái

Khó khăn còn xuất phát từ cơ cấu nguồn thu ngân sách địa phương chưa thực sự bền vững, chủ yếu phụ thuộc vào tiền sử dụng đất. Theo phân cấp hiện hành, ngân sách xã chưa được hưởng khoản thu từ tiền thuê đất nộp một lần; được hưởng 40% số thu đấu giá quyền sử dụng đất đối với tổ chức và 20% số thu từ giao đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất trên địa bàn. Đáng chú ý, Khu đô thị Liên Hà là dự án đối ứng BT nên ngân sách xã không được hưởng tiền sử dụng đất; nhà đầu tư Khu công nghiệp Đông Anh cũng không phải nộp khoản thu này theo quy định.

Trong khi đó, nhu cầu đầu tư hạ tầng giao thông, xử lý môi trường, giáo dục, y tế và các công trình công cộng đều đòi hỏi nguồn vốn lớn, có tính liên tục. Nếu không có cơ chế huy động và phân bổ nguồn lực phù hợp, việc triển khai các mục tiêu phát triển sẽ gặp khó khăn, nhất là đối với những nhiệm vụ vượt khả năng cân đối của ngân sách cấp xã.

Từ thực tế này, Thư Lâm kiến nghị thành phố nghiên cứu cơ chế tổng thể về huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực đối với các địa bàn thí điểm xây dựng mô hình xã XHCN. Trong đó, cần xác định rõ trách nhiệm đầu tư giữa ngân sách thành phố và ngân sách xã theo từng nhóm tiêu chí; ưu tiên các dự án hạ tầng khung, môi trường, giáo dục, y tế và những công trình có khả năng tác động đến nhiều mục tiêu phát triển.

Cùng với nguồn vốn ngân sách, việc phát huy trách nhiệm của các nhà đầu tư cũng là yếu tố quan trọng. Địa phương đề xuất rà soát tiến độ thực hiện nghĩa vụ tài chính, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và bàn giao công trình công cộng của từng dự án theo quy hoạch, hồ sơ được phê duyệt.

Để giải quyết những khó khăn vượt thẩm quyền, xã kiến nghị thành phố sớm hoàn thiện quy hoạch phân khu, thống nhất hướng dẫn đánh giá các tiêu chí và tăng cường cán bộ chuyên môn trong các lĩnh vực quy hoạch, đất đai, đầu tư, môi trường. Đồng thời, cần có đầu mối điều phối, theo dõi tiến độ những nhiệm vụ liên quan đến nhiều sở, ngành, bảo đảm rõ trách nhiệm, thời hạn và kết quả giải quyết.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thư Lâm Nguyễn Thị Thanh Tâm cho biết, thời gian tới, xã sẽ khẩn trương hoàn thiện Đề án xây dựng xã XHCN giai đoạn 2026-2030; cụ thể hóa 9 nhóm, 54 tiêu chí thành nhiệm vụ thường xuyên, đồng thời duy trì và nhân rộng các mô hình hiệu quả.

Với tinh thần “100 ngày hành động - Không dừng lại ở 100 ngày!”, Thư Lâm xác định chuyển quyết tâm thành hành động thường xuyên, đưa các mục tiêu xây dựng xã XHCN đi vào chiều sâu. Trong đó, hoàn thiện quy hoạch, đầu tư hạ tầng đồng bộ và khơi thông nguồn lực không chỉ là điều kiện để mở rộng không gian phát triển mà còn hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng sống, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân.