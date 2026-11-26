Những khoảng trống trong giám sát sản lượng, ranh giới và nghĩa vụ tài chính

Theo báo cáo giám sát, giai đoạn 2024-2025, tổng số tiền nộp ngân sách nhà nước từ hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành phố đạt hơn 585 tỷ đồng (trong đó thuế tài nguyên là 300,6 tỷ đồng, phí bảo vệ môi trường là 73 tỷ đồng và tiền cấp quyền khai thác khoáng sản là 113,1 tỷ đồng). Từ ngày 1/1/2024 đến ngày 1/6/2025, Ủy ban nhân dân thành phố cũng đã ban hành quyết định xử phạt hành chính 696 triệu đồng và truy thu số lợi bất hợp pháp hơn 25 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng Trần Phước Sơn cũng Đoàn giám sát tại một khu vực mỏ đá.

Dù đạt được những kết quả nhất định, qua khảo sát thực tế tại các điểm mỏ trên địa bàn 5 xã Núi Thành, Tam Anh, Chiên Đàn, Hà Nha, Phú Thuận và xem xét báo cáo của 15 cơ quan, địa phương, Đoàn giám sát Ban Đô thị HĐND thành phố nhận định công tác kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác của một số sở, ngành và địa phương còn mang tính thủ công, chưa thường xuyên. Vẫn còn tình trạng doanh nghiệp khai thác chưa đúng thiết kế được phê duyệt, thậm chí khai thác vượt ra ngoài phạm vi cấp phép.

Công tác kiểm soát sản lượng đầu ra và hóa đơn, chứng từ mua bán tại một số mỏ cũng chưa chặt chẽ. Việc kê khai sản lượng nộp thuế hiện vẫn phụ thuộc nhiều vào tính tự giác, trung thực của doanh nghiệp do việc đối chiếu với số liệu vận chuyển, tiêu thụ chưa hiệu quả. Việc lắp đặt trạm cân, camera giám sát tại một số mỏ, kho chứa chưa đáp ứng yêu cầu; có trường hợp đã lắp đặt nhưng chưa lưu trữ đầy đủ dữ liệu phương tiện vận chuyển qua trạm cân, gây khó khăn cho công tác hậu kiểm.

Trong lĩnh vực thuế và nghĩa vụ tài chính, báo cáo giám sát chỉ rõ: việc chưa có hướng dẫn thống nhất về xác định giá tính thuế đối với khoáng sản qua sơ chế, chế biến dẫn đến cách hiểu và áp dụng khác nhau. Bên cạnh đó, tình trạng kê khai thiếu doanh thu, tính thuế sai quy định vẫn xảy ra tại một số doanh nghiệp.

Thời gian qua, UBND thành phố Đà Nẵng đã xử lý nhiều mỏ khoáng sản để xảy ra vi phạm.

Theo báo cáo giám sát, có một bất cập khác tác động trực tiếp đến thị trường và chi phí xây dựng là sự chênh lệch đơn giá tính thuế tài nguyên. Theo Quyết định số 3034/QĐ-UBND ngày 17/12/2025 của UBND thành phố, giá tính thuế tài nguyên đối với đất san lấp tại Đà Nẵng là 70.000 đồng/m3 (trong khi thành phố Huế là 45.000 đồng/m3, tỉnh Quảng Ngãi là 49.000 đồng/m3); giá tính thuế cát xây dựng tại Đà Nẵng là 130.000 đồng/m3 (trong khi thành phố Huế và tỉnh Quảng Ngãi cùng ở mức 70.000 đồng/m3). Chênh lệch này làm tăng giá thành sản phẩm và giá bán vật liệu trên địa bàn thành phố.

Kiên quyết xử lý tình trạng chậm đóng cửa mỏ

Cùng với quản lý trong quá trình khai thác, trách nhiệm sau khai thác và bảo đảm môi trường dân sinh tại các khu vực mỏ cũng là vấn đề được cử tri và Đoàn giám sát đặc biệt quan tâm.

Tính đến ngày 25/6/2026, trên địa bàn thành phố có 170 trường hợp đã hết thời hạn giấy phép khai thác phải thực hiện thủ tục đóng cửa mỏ. Tuy nhiên, mới chỉ có 80 mỏ hoàn thành đóng cửa mỏ; 32 mỏ đã được phê duyệt đề án và đang triển khai; 29 mỏ đang làm thủ tục đề nghị phê duyệt đề án và còn tới 29 mỏ chưa nộp hồ sơ đề nghị phê duyệt.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng Trần Phước Sơn chủ trì buổi họp của Đoàn giám sát.

Việc chậm hoàn thổ, cải tạo phục hồi môi trường và bàn giao đất không chỉ gây khó khăn cho công tác quản lý địa bàn mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân xung quanh khu vực mỏ. Bên cạnh đó, một số đơn vị khai thác chưa chấp hành nghiêm thời gian hoạt động, chưa bảo đảm an toàn vận chuyển và chưa tích cực phối hợp duy tu hạ tầng giao thông tại địa phương.

Để lập lại kỷ cương trong lĩnh vực khoáng sản, tại Báo cáo số 296/BC-ĐGS và Công văn số 542/HĐND-ĐT ngày 18/11/2026, HĐND thành phố đã kiến nghị đồng bộ các giải pháp từ Trung ương đến cơ sở.

Đối với Trung ương, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố kiến nghị hoàn thiện hành lang pháp lý, sửa đổi quy định xác định giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản qua sơ chế, chế biến; sớm ban hành nghị định thay thế Nghị định số 36/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản cho phù hợp với Luật Địa chất và khoáng sản năm 2024; đồng thời kiến nghị Bộ Công Thương và Bộ Tài chính thống nhất quy định về thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đối với khai thác khoáng sản nhóm III, nhóm IV phục vụ công trình đầu tư công.

Đối với UBND thành phố, Thường trực HĐND phố đề nghị chỉ đạo xử phạt vi phạm hành chính hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử phạt đối với hành vi khai thác vượt phạm vi cấp phép của Công ty Cổ phần Wei Xern Sin Việt Nam tại xã Núi Thành, hoàn thành trong tháng 12/2026.

Các cơ quan chức năng phải tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất công tác cắm mốc giới, thiết kế, trữ lượng và độ sâu khai thác; kiên quyết dừng hoạt động đối với các mỏ không đủ hồ sơ pháp lý hoặc không xuất hóa đơn khi mua bán khoáng sản.

Đặc biệt, HĐND thành phố nhấn mạnh giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số, nghiên cứu kết nối trực tuyến dữ liệu, hình ảnh từ hệ thống camera giám sát tại các trạm cân của mỏ đến cơ quan quản lý nhà nước và chính quyền địa phương để đối chiếu sản lượng thực tế; xây dựng cơ sở dữ liệu số tập trung, liên thông về tài nguyên, trữ lượng, giấy phép và nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp. Đồng thời, nghiên cứu phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xã thẩm định, phê duyệt hồ sơ khai thác tận thu khoáng sản đối với các điểm mỏ quy mô nhỏ (trữ lượng dưới 10.000 m3, diện tích dưới 1 ha) nhằm chủ động nguồn vật liệu tại chỗ.

Song song với việc rà soát, điều chỉnh đơn giá tính thuế tài nguyên và kiểm soát chặt giá bán vật liệu xây dựng để chống tình trạng lợi dụng khan hiếm nâng giá bất hợp lý, thành phố cần áp dụng biện pháp cưỡng chế thuế đối với các đơn vị nợ đọng kéo dài; đôn đốc, xử lý nghiêm các trường hợp chậm thực hiện đề án đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường đã được phê duyệt.

Việc công khai thông tin các tổ chức, cá nhân vi phạm sau khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền cũng được yêu cầu thực hiện nghiêm túc nhằm tăng tính răn đe và phát huy vai trò giám sát của nhân dân.