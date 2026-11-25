LTS: Khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường là nguồn lực quan trọng phục vụ phát triển hạ tầng, đầu tư công và đời sống dân sinh. Tuy nhiên, thực tế tại Đà Nẵng đang đặt ra nghịch lý: quy hoạch hàng trăm khu vực mỏ nhưng nguồn cung vẫn thiếu hụt; nhiều điểm mỏ đã đấu giá chưa thể đưa vào khai thác, trong khi hoạt động quản lý sau cấp phép còn bộc lộ những hạn chế về kiểm soát sản lượng, nghĩa vụ tài chính và phục hồi môi trường.

Qua giám sát chuyên đề, HĐND thành phố đã nhận diện những điểm nghẽn từ quy hoạch, đấu giá, cấp phép đến tổ chức khai thác; đồng thời kiến nghị các giải pháp cụ thể, xác định trách nhiệm và thời hạn khắc phục đối với từng cơ quan liên quan. Tuyến bài “Khơi thông nguồn lực khoáng sản từ giám sát của cơ quan dân cử” chỉ ra những bất cập trong quản lý nhà nước về khoáng sản, làm rõ vai trò giám sát, kiến nghị và đôn đốc thực hiện của HĐND thành phố. Qua đó, góp phần thúc đẩy quản lý, khai thác tài nguyên đúng quy định, bảo đảm nguồn cung vật liệu, chống thất thoát và gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, lợi ích chính đáng của người dân.

Khoảng cách lớn từ quy hoạch đến khả năng cung ứng thực tế

Theo Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được tích hợp tại Quyết định số 773/QĐ-UBND ngày 28/2/2026 của UBND thành phố Đà Nẵng, toàn địa bàn có 676 khu vực mỏ.

Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng tiến hành công tác giám sát về công tác quy hoạch, quản lý, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

Trong đó, có 148 khu vực mỏ đá xây dựng với trữ lượng dự kiến 259,7 triệu m3; 240 khu vực mỏ đất san lấp với trữ lượng dự kiến 229,7 triệu m3; 186 khu vực mỏ cát xây dựng với trữ lượng dự kiến 47,6 triệu m3 và 102 khu vực sét gạch nung với trữ lượng dự kiến 38.2 triệu m3.

Tiềm năng tài nguyên trên quy hoạch khá dồi dào, song khả năng chuyển hóa thành nguồn vật liệu phục vụ thi công thực tế lại chưa tương xứng. Theo Báo cáo số 7525/BC-SCT ngày 7/11/2026 của Sở Công Thương, nhu cầu vật liệu xây dựng thông thường phục vụ các dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030 lên tới: 41,4 triệu m3, gồm 5.6 triệu m3 đá xây dựng, hơn 9 triệu m3 cát xây dựng và 26,7 triệu m3 đất san lấp.

Đây mới là nhu cầu của các dự án sử dụng vốn ngân sách, chưa tính đến khối lượng lớn phục vụ các dự án ngoài ngân sách và nhu cầu xây dựng dân sinh.

Đối chiếu với khả năng khai thác hiện có, Đoàn giám sát đã chỉ ra sự chênh lệch đáng lo ngại. Tổng công suất của 13 giấy phép mỏ cát xây dựng đang hoạt động chỉ đạt 75.159 m3/năm, mới đáp ứng 14,8% nhu cầu năm 2026, giảm xuống còn 2,4% vào năm 2027 và chỉ đạt 7,2% nhu cầu cả giai đoạn 2026-2030.

Đối với đất san lấp, công suất khai thác hiện tại đạt khoảng 1,25 triệu m3/năm, đáp ứng 21,5% nhu cầu năm 2026; dự kiến năm 2027 giảm còn khoảng 0,7 triệu m3/năm (đáp ứng 8,4% nhu cầu) và cả giai đoạn 2026-2030 chỉ đáp ứng 30,8% nhu cầu.

Sự thiếu hụt nguồn cung khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường từng diễn ra trong năm 2025 đã kéo theo tình trạng giá vật liệu tăng cao bất thường, làm gia tăng chi phí đầu tư xây dựng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân cũng như tiến độ triển khai các công trình, dự án hạ tầng.

Đà Nẵng có tiềm năng về khoáng sản nhưng khả năng chuyển hóa thành nguồn vật liệu phục vụ thi công thực tế lại chưa tương xứng.

Qua giám sát thực tế tại các địa phương và làm việc với các sở, ngành liên quan, Đoàn giám sát nhận định công tác lập kế hoạch, dự báo nhu cầu và cân đối nguồn cung theo từng năm, từng giai đoạn chưa được quan tâm đúng mức.

Ngay từ giai đoạn lập dự án đầu tư và xây dựng hồ sơ mời thầu, việc khảo sát, đánh giá khả năng cung ứng nguồn vật liệu của một số chủ đầu tư thông qua đơn vị tư vấn thực hiện chưa đầy đủ, sát với thực tế.

Sự phối hợp giữa chủ đầu tư, cơ quan quản lý vật liệu xây dựng và cơ quan quản lý khoáng sản trong việc tìm kiếm nguồn vật liệu, đề xuất đấu giá hoặc khoanh định khu vực không đấu giá chưa đồng bộ. Bên cạnh đó, nhiều điểm mỏ có quy mô nhỏ, phân tán, trữ lượng và sản lượng thấp khiến hiệu quả khai thác chưa cao.

Gỡ vướng thủ tục đấu giá, cấp phép, không để tài nguyên nằm chờ

Theo báo cáo giám sát, một trong những nguyên nhân trực tiếp khiến nguồn cung chậm được bổ sung nằm ở khâu tổ chức đấu giá và giải quyết thủ tục cấp phép. Báo cáo số 449 của UBND thành phố, tính đến ngày 12/8/2026, thành phố đã phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 104 khu vực; đã tổ chức đấu giá và công nhận kết quả trúng đấu giá tại 90 khu vực (gồm 11 mỏ đá, 33 mỏ cát, 29 mỏ đất san lấp và 17 mỏ khoáng sản khác), hủy kết quả trúng đấu giá 1 khu vực và chưa tổ chức đấu giá 14 khu vực.

Tuy nhiên, trong số 90 khu vực trúng đấu giá mới chỉ có 30 khu vực được cấp phép khai thác, còn lại 59 khu vực vẫn đang trong quá trình lập thủ tục, thậm chí có 2 mỏ trúng đấu giá từ năm 2017 và năm 2019 đến nay vẫn chưa được cấp phép khai thác.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng Trần Phước Sơn cùng Đoàn giám sát đi thực tế.

Đáng chú ý, đối với cơ chế khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản phục vụ các công trình, dự án đầu tư công theo khoản 1a Điều 55 Luật Địa chất và khoáng sản năm 2024, UBND thành phố đã ban hành 7 quyết định phê duyệt tổng cộng 60 khu vực (gồm 15 mỏ đất san lấp, 22 mỏ cát lòng sông và 23 mỏ đá).

Thế nhưng, tính đến ngày 5/11/2026, toàn thành phố mới chỉ có duy nhất 1/60 khu vực được cấp phép khai thác là mỏ đá tại khối phố Tân Phú, xã Chiên Đàn (diện tích 1,92 ha) cấp cho Công ty Cổ phần Minh Đạt Quảng Nam; 59 khu vực còn lại chưa thể hoàn thiện thủ tục để đưa vào vận hành.

Quá trình giám sát cũng cho thấy sự thiếu chặt chẽ trong khâu xác định ranh giới một số điểm mỏ không đấu giá tại Quyết định số 990/QĐ-UBND ngày 20/3/2026 của UBND thành phố.

Cụ thể, điểm mỏ cát ký hiệu DX09 tại khu vực Nam Cầu Đen, xã Thu Bồn bị chồng lấn ranh giới với các điểm mỏ cát DX3B, DX4B; điểm mỏ đất san lấp PN-BS07 tại khu vực Hòn Dền nằm trên địa bàn 2 xã Chiên Đàn và Phú Ninh nhưng quyết định phê duyệt chỉ xác định địa điểm thuộc xã Chiên Đàn, gây lúng túng cho công tác quản lý và phối hợp giữa các địa phương.

Về phía doanh nghiệp, một số đơn vị sau khi trúng đấu giá chưa chủ động hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp phép, còn phụ thuộc nhiều vào đơn vị tư vấn. Ngoài ra, còn xuất hiện tình trạng một số doanh nghiệp trúng đấu giá nhiều điểm mỏ cùng loại khoáng sản trong cùng thời điểm, làm tập trung quyền khai thác và tiềm ẩn nguy cơ chậm triển khai hoặc bỏ cọc.

Bên cạnh đó, báo cáo giám sát cũng chỉ rõ việc giải quyết thủ tục gia hạn giấy phép và vướng mắc đất đai tại một số mỏ kéo dài qua nhiều năm gây lãng phí nguồn lực.

Khai thác cát trên hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn.

Trước thực trạng trên, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn đã ký công văn số 542/HĐND-ĐT, đề nghị UBND thành phố chỉ đạo nâng cao chất lượng dự báo nhu cầu cát, đá, đất san lấp cho cả dự án đầu tư công và ngoài ngân sách theo từng năm, từng giai đoạn, hoàn thành trong tháng 12/2026.

Đồng thời, hoàn thiện quy chế đấu giá theo hướng công khai, minh bạch; đối soát dữ liệu các pháp nhân tham gia đấu giá nhiều mỏ để kiểm soát thực chất năng lực tài chính, ngăn chặn tình trạng trúng đấu giá mang tính chất “xí phần”.

Thường trực HĐND thành phố cũng yêu cầu giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các Ban Quản lý dự án tháo gỡ vướng mắc, sớm đưa các điểm mỏ không đấu giá vào hoạt động trong quý I/2027; khẩn trương xem xét giải quyết thủ tục cấp phép đối với 103/104 khu vực mỏ cát, đá, đất san lấp.

Riêng các vướng mắc về ranh giới mỏ tại xã Thu Bồn, Chiên Đàn, phương án bồi thường cho 2 mỏ đá Hòa Thạch, Đồng Lâm và hướng xử lý các mỏ tạm dừng, hết hạn còn trữ lượng phải được tập trung giải quyết dứt điểm trong tháng 12/2026 nhằm khơi thông nguồn cung vật liệu cho thành phố.

(Còn nữa)