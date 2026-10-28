Khơi thông nguồn lực khoa học, công nghệ, tạo động lực tăng trưởng vùng trung du và miền núi phía Bắc

Buổi làm việc được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối Trụ sở Chính phủ với 9 tỉnh: Lào Cai, Phú Thọ, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Cao Bằng và Lạng Sơn.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà với 9 tỉnh vùng trung du và miền núi phía Bắc - Ảnh: KHCN.

Nội dung tập trung đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2026, mục tiêu tăng trưởng hai con số, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương hai cấp và triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Báo cáo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2026, việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW tại các địa phương đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các tỉnh đã cụ thể hóa Nghị quyết thành chương trình, kế hoạch, từng bước chuyển từ theo dõi tiến độ sang quản lý nhiệm vụ theo kết quả đầu ra.

Một số địa phương đạt kết quả nổi bật như: Sơn La đã đạt hoặc vượt 26/41 chỉ tiêu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Lào Cai có cáp quang đến 99% số thôn; Sơn La phủ cáp quang và sóng 4G tại 100% số xã.

Hoạt động khoa học, công nghệ từng bước gắn với nhu cầu thực tiễn, phát huy thế mạnh của từng địa phương trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp điện tử, truy xuất nguồn gốc, kinh tế cửa khẩu và logistics.

Tuy vậy, theo Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh, kết quả triển khai giữa các địa phương vẫn có sự chênh lệch. Tuyên Quang vẫn còn 57 thôn lõm sóng hoặc sóng yếu; tại Lai Châu, cáp quang mới đến 88,59% số thôn, bản. Dữ liệu và phần mềm chuyên ngành ở một số nơi chưa được kết nối, chia sẻ đồng bộ.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh lưu ý, giữa việc hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch và tạo ra chuyển biến thực chất về năng suất, chất lượng, hiệu quả vẫn còn khoảng cách. Đây là vấn đề các địa phương cần tiếp tục tập trung giải quyết.

Từ thực tiễn đó, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh chỉ ra 5 điểm nghẽn, gồm: Nguồn lực tài chính hạn chế, giải ngân chậm; Thiếu nhân lực chuyên trách công nghệ và dữ liệu, nhất là ở cấp xã; Hệ thống dữ liệu, phần mềm chưa đồng bộ; Năng lực tiếp nhận, thương mại hóa công nghệ của doanh nghiệp còn hạn chế; Liên kết vùng và liên kết viện, trường, doanh nghiệp chưa hiệu quả. Những khó khăn này càng rõ khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu chuyên môn tăng nhưng nhân lực kỹ thuật còn thiếu.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh báo cáo tại buổi làm việc - Ảnh: KHCN.

Về định hướng trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh đề xuất tập trung triển khai 4 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm.

Trước hết, cần tiếp tục rà soát và tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách. Dù nhiều quy định mới áp dụng từ năm 2026 đã cơ bản giải quyết được những khó khăn trước đây, một số địa phương vẫn giữ cách làm theo cơ chế cũ. Do đó, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục hướng dẫn thực thi quy định mới, trong đó xác định rõ nhiệm vụ, sản phẩm đầu ra và đánh giá dựa trên kết quả thực chất.

Song song với hoàn thiện thể chế, việc xử lý các điểm nghẽn về hạ tầng số và kết nối dữ liệu cũng cần được đẩy mạnh. Các địa phương phải phối hợp xóa vùng lõm sóng, mở rộng mạng cáp quang và nâng cao chất lượng kết nối tại cấp xã, đồng thời ưu tiên phát triển các nền tảng số dùng chung. Đặc biệt, yêu cầu về khai thác và liên thông dữ liệu phải được tính toán ngay từ khâu chuẩn bị đầu tư để tránh tình trạng phân tán, trùng lặp.

Để hạ tầng phát huy hiệu quả, công tác nâng cao năng lực triển khai tại cơ sở đóng vai trò then chốt. Trọng tâm là đào tạo thực hành cho đội ngũ cán bộ quản lý khoa học công nghệ, quản trị dữ liệu và vận hành nền tảng số, nhất là ở cấp xã. Bên cạnh đó, các địa phương có thể huy động thêm lực lượng sinh viên và người có chuyên môn công nghệ để hỗ trợ trực tiếp cho cơ sở trong quá trình chuyển đổi số.

Cuối cùng, cần thúc đẩy giải quyết các bài toán công nghệ có tính liên ngành, liên địa phương dựa trên thế mạnh từng khu vực. Cụ thể, Lào Cai và Lạng Sơn có thể hợp tác về công nghệ cửa khẩu và logistics thông minh; Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang tập trung vào công nghệ sinh học, giống và bảo quản nông sản; trong khi Thái Nguyên và Phú Thọ chú trọng công nghiệp điện tử cùng công nghệ phục vụ sản xuất. Mọi nhiệm vụ đều phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, gắn liền với khả năng tiếp nhận và ứng dụng nhằm tránh dàn trải nguồn lực.

Bộ Khoa học và Công nghệ cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, tư vấn và hỗ trợ các địa phương trong suốt quá trình triển khai, qua đó đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của toàn vùng.