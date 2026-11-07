Khơi thông nguồn lực giúp phụ nữ tự tin khởi nghiệp

Vì vậy, cần những cơ chế hỗ trợ thiết thực, tháo gỡ các rào cản để phụ nữ có thêm cơ hội khởi nghiệp và phát triển bền vững.

Từ những rào cản trong thực tế

Gần 10 năm gây dựng Xưởng may gia công thời trang Thanh Nhã tại tổ 6, phường Phúc Lợi (Hà Nội), chị Nguyễn Thanh Nhàn cùng người thân trong gia đình đã từng bước phát triển cơ sở, tạo việc làm cho khoảng 30 lao động. Sản phẩm chủ yếu là đồng phục cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và các đơn hàng gia công theo yêu cầu.

Xưởng may gia công thời trang Thanh Nhã của chị Nguyễn Thanh Nhàn hiện đang tạo việc làm cho 30 lao động địa phương. Ảnh: PV

Dù duy trì hoạt động nhiều năm, cơ sở của chị Nhàn vẫn gặp không ít khó khăn do quy mô nhỏ, phụ thuộc vào đơn đặt hàng, đặc biệt là nguồn vốn. Để mua nguyên phụ liệu, thanh toán tiền công cho người lao động trong thời gian chờ đối tác nghiệm thu, thanh toán sản phẩm, chị thường phải xoay xở từ nhiều nguồn. Trong khi đó, việc tiếp cận vốn vay phục vụ sản xuất không dễ dàng do yêu cầu về tài sản bảo đảm.

“Nhiều khi phải ứng tiền mua nguyên liệu, trả công thợ trước, nhưng giao hàng xong còn phải chờ nghiệm thu mới được thanh toán. Nếu được tiếp cận nguồn vốn vay phù hợp với hộ kinh doanh, hạn mức cao hơn, chúng tôi sẽ chủ động hơn trong sản xuất, có điều kiện nhận thêm đơn hàng và phát triển cơ sở”, chị Nhàn chia sẻ.

Không chỉ thiếu vốn, đầu ra sản phẩm và khả năng tiếp cận thị trường cũng là bài toán đối với nhiều phụ nữ khởi nghiệp. Chị Đặng Thị Thu Thủy (tổ dân phố Việt Hưng 4, phường Việt Hưng, Hà Nội) mới bắt đầu nghề đan túi thủ công khoảng 3 tháng nay. Tuy nhiên, do chưa có kênh tiêu thụ ổn định, sản phẩm làm ra chủ yếu chị tự mang ra chợ bán, lượng khách đặt hàng chưa đều, nguồn nguyên liệu đôi khi còn phụ thuộc vào các mối cung cấp trung gian.

“Điều tôi băn khoăn nhất hiện nay là đầu ra cho sản phẩm chưa ổn định. Nếu được hỗ trợ quảng bá, tiếp cận các kênh bán hàng trực tuyến và kết nối với khách hàng, sản phẩm sẽ có thêm cơ hội tiêu thụ, giúp tôi yên tâm duy trì và phát triển nghề”, chị Thủy chia sẻ.

Sản phẩm túi đan thủ công của chị Thủy (giữa ảnh) được Hội Liên hiệp phụ nữ phường Việt Hưng hỗ trợ bán hàng qua phiên livestream. Ảnh: PV

Từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của chị Nhàn và chị Thủy có thể thấy, nhu cầu khởi nghiệp, phát triển kinh tế của phụ nữ rất đa dạng, song những điểm nghẽn về vốn, thị trường, kỹ năng và công nghệ vẫn hiện hữu. Nếu không được tháo gỡ, những ý tưởng kinh doanh dù thiết thực cũng khó phát triển thành mô hình có sức cạnh tranh, tạo sinh kế ổn định và mở rộng quy mô.

Tạo cơ chế để phụ nữ phát huy nội lực

Mới đây, thảo luận tại tổ, góp ý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bình đẳng giới, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Thị Tuyến, đại biểu Quốc hội (Đoàn Hà Nội) nhận định, phụ nữ ngày càng tích cực tham gia sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp và quản lý doanh nghiệp. Tuy nhiên, phụ nữ ở nông thôn, chủ các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ và doanh nghiệp mới thành lập vẫn gặp nhiều trở ngại khi tiếp cận vốn, kỹ thuật, thông tin thị trường và các nguồn lực phát triển.

Từ thực tế đó, đại biểu Nguyễn Thị Tuyến đề nghị hoàn thiện chính sách hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; tăng khả năng tiếp cận tín dụng, đào tạo kỹ năng quản trị, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và mở rộng thị trường. Trong đó, cần nghiên cứu cơ chế hỗ trợ phụ nữ tiếp cận nguồn vốn từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ngân hàng Chính sách xã hội.

Bên cạnh những khó khăn về nguồn lực, rào cản về thời gian và trách nhiệm chăm sóc gia đình cũng ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội học tập, việc làm và phát triển kinh tế của phụ nữ. Vì vậy, theo đại biểu Nguyễn Thị Tuyến, chính sách hỗ trợ cần xác định rõ đối tượng, điều kiện thụ hưởng, có giải pháp phù hợp với từng nhóm, ưu tiên phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ miền núi và những đối tượng còn hạn chế về điều kiện tiếp cận nguồn lực; đồng thời xây dựng cơ chế kiểm tra, đánh giá hiệu quả thực hiện.

Thực tiễn đặt ra yêu cầu cần hoàn thiện chính sách hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Ảnh: PV

Yêu cầu này càng trở nên cấp thiết trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế tư nhân. Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia cùng Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4-5-2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đã mở ra những định hướng quan trọng để phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của các chủ thể trong nền kinh tế, trong đó có phụ nữ.

Cụ thể hóa các định hướng này, ngày 31-10-2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2415/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035”. Đề án xác định phụ nữ là trung tâm, đổi mới sáng tạo là động lực, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là phương thức chủ đạo, qua đó mở rộng cơ hội để phụ nữ phát triển ý tưởng, hình thành mô hình kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026, Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ hai và phát động Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt” năm 2027 diễn ra ngày 16-10-2026, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh yêu cầu xây dựng nền tảng, tạo điều kiện để phụ nữ thực sự trở thành chủ thể khởi nghiệp.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, phụ nữ chiếm hơn một nửa dân số và gần một nửa lực lượng lao động xã hội; tỷ lệ doanh nhân, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và quản lý thuộc nhóm cao trên thế giới. Thực tiễn đó khẳng định phụ nữ không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn là nguồn lực, động lực quan trọng của phát triển.

Trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đang làm thay đổi sâu sắc phương thức sản xuất, kinh doanh, phụ nữ cần được mở rộng cơ hội tham gia vào những lĩnh vực mới, nâng cao năng lực quản trị và khả năng thích ứng với thị trường.

Để tạo điều kiện tốt nhất cho phụ nữ khởi nghiệp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cho rằng, cần có những giải pháp tháo gỡ thực chất về vốn, đất đai, công nghệ, thị trường và kỹ năng quản trị; khuyến khích phụ nữ tham gia khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, gắn hoạt động khởi nghiệp với phát triển kinh tế tư nhân và nâng cao năng suất lao động.

Cùng với cơ chế, chính sách hỗ trợ từ Nhà nước và sự đồng hành của các tổ chức, đoàn thể, bản thân phụ nữ cũng cần phát huy nội lực, tinh thần tự chủ, khát vọng vươn lên; không ngừng trau dồi tri thức, bản lĩnh, kỷ luật và tinh thần học hỏi.

Để phụ nữ thực sự trở thành chủ thể khởi nghiệp, điều quan trọng là tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách theo hướng đồng bộ, thiết thực và phù hợp với nhu cầu của từng nhóm đối tượng. Đây chính là nền tảng để khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp và đóng góp ngày càng tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội.