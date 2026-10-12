Khơi thông nguồn lực, đưa văn hóa thành động lực phát triển đất nước

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Sáng 10/10 tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội chủ trì, phối hợp với Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Phát huy giá trị văn hoá Việt Nam thành một động lực quan trọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Triệu Thế Hùng cho biết hội thảo lần này nhằm làm rõ những quan điểm, mục tiêu, định hướng mới về phát triển văn hóa; trọng tâm là định hình tư duy mới về hoàn thiện thể chế văn hóa và siết chặt kỷ luật thực thi nhằm khơi thông nguồn lực nội sinh trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Trình bày tham luận, Ths. Phạm Cao Thái - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh trải qua các giai đoạn lịch sử, Đảng và Nhà nước luôn khẳng định văn hóa là động lực phát triển kinh tế - xã hội. Thuật ngữ "công nghiệp văn hóa" chính thức được đưa vào Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và tiếp tục được khẳng định trong nhiều văn kiện quan trọng.

Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy việc thể chế hóa chủ trương còn chậm, thiếu đồng bộ và chưa có cơ chế đủ mạnh để giải phóng sức sáng tạo. Do đó, việc xây dựng dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa là bước đi đột phá nhằm hoàn thiện thể chế kiến tạo, tháo gỡ các “điểm nghẽn” và khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển.

Tham luận chỉ rõ, thực tiễn về tài nguyên văn hóa và cơ hội phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam đang có nhiều cơ hội thuận lợi để khai thác các nguồn lực và điều kiện để bứt phá, phát triển trở thành một trung tâm công nghiệp văn hóa trong khu vực châu Á.

Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phạm Cao Thái trình bày tham luận tại hội thảo. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Để thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, cần hành lang pháp lý đủ mạnh để bảo vệ các nhà sản xuất nội dung trong nước trước sự cạnh tranh từ nước ngoài, đồng thời định hướng phát triển các nền tảng phân phối nội dung số nội địa, một khung khổ pháp lý đủ sức “kiến tạo” và “bảo vệ”.

Ông Phạm Cao Thái nhấn mạnh Luật về phát triển công nghiệp văn hóa phải khơi thông nguồn lực, giải phóng sức sáng tạo, gia tăng hàm lượng văn hóa trong các sản phẩm, dịch vụ, bảo vệ thị trường nội địa và tạo đòn bẩy đưa công nghiệp văn hóa trở thành động lực tăng trưởng bứt phá của đất nước.

Trong đó, các nhóm chính sách bao gồm phát triển hệ sinh thái công nghiệp văn hóa; khai thác tài sản trí tuệ trong các ngành công nghiệp văn hóa; xây dựng và phát triển nguồn nhân lực công nghiệp văn hóa; hạ tầng công nghiệp văn hóa; cơ chế phát triển thị trường công nghiệp văn hóa.

Ths. Phạm Cao Thái cho biết việc đề xuất các chính sách trong Luật Phát triển công nghiệp văn hóa đang hướng tới và bảo đảm nguyên tắc nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về nguồn lực tài chính; đa dạng hóa các nguồn ngân sách nhà nước, vốn vay, đóng góp, tài trợ và các quỹ hợp pháp...

Phát biểu tổng kết hội thảo, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh 5 định hướng chỉ đạo, đồng thời là 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm được thống nhất cao, nhằm đưa văn hóa thực sự trở thành động lực phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Thứ nhất, tiếp tục thống nhất nhận thức, làm sâu sắc hệ giá trị văn hóa và hệ giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thứ hai, nhận diện rõ mối quan hệ biện chứng giữa văn hóa, con người, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ an ninh, trật tự.

Thứ ba, khẩn trương hoàn thiện thể chế, chính sách, khơi thông các nguồn lực, tạo điều kiện để văn hóa phát triển.

Thứ tư, xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế, phát huy năng lực nội sinh, đồng thời tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

Thứ năm, thống nhất nhận thức và giải pháp xây dựng kỷ luật thực thi trong lĩnh vực văn hóa.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng cho rằng trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của kỷ nguyên số và hội nhập quốc tế sâu rộng, hội thảo đã khẳng định một tư duy chiến lược quan trọng: Văn hóa không chỉ đồng hành với phát triển mà phải đứng ở vị trí dẫn đường, là nền tảng định hình chất lượng con người và chất lượng quốc gia.

Kết quả của hội thảo không chỉ dừng lại ở các báo cáo khoa học mà cần được chuyển hóa thành những kiến nghị chính sách và giải pháp có giá trị thực tiễn.