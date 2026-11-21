Thời gian tới, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, tinh thần hành động, phối hợp chặt chẽ của doanh nghiệp là những yếu tố quyết định hiệu quả thực thi chính sách.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Thanh Khê (Đà Nẵng). Ảnh: Mỹ Hà/TTXVN

Rút ngắn thủ tục hành chính

Khi tháo gỡ khó khăn cho các dự án tại thành phố Đà Nẵng có 1.313 trường hợp phải điều chỉnh thời hạn sử dụng đất trên giấy chứng nhận từ lâu dài sang 50 năm. Các cơ quan chuyên môn của thành phố đã rút ngắn đáng kể thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên quan.

Trước đây, khi người sử dụng đất nộp hồ sơ, Văn phòng Đăng ký đất đai mới tiến hành sao lục hồ sơ để thực hiện điều chỉnh. Quá trình này có thể kéo dài từ 2-3 tháng. Hiện nay, sau khi có thông báo, người sử dụng đất chỉ cần nộp hồ sơ thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai, đầu tư, xây dựng. Văn phòng Đăng ký đất đai có thể hoàn thành việc điều chỉnh giấy chứng nhận trong vòng 1-2 ngày. Nhờ đó, người sử dụng đất nhanh chóng hoàn tất các giao dịch hoặc thủ tục đầu tư, cấp phép xây dựng, sớm đưa đất vào sử dụng.

Thông qua việc kiểm tra tiến độ sử dụng đất của 669 dự án, cơ quan chức năng phát hiện 383 trường hợp chưa có công trình xây dựng trên đất. Từ đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu UBND thành phố ban hành các quyết định gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng đối với 44 trường hợp. Trường hợp gia hạn tiến độ phải thực hiện thu ngân sách nhà nước, còn lại địa phương có chế tài yêu cầu người sử dụng đất đưa đất vào sử dụng tránh lãng phí nguồn lực đất đai. Cam kết của chủ sử dụng đất đưa đất vào sử dụng chính là cơ sở để tiếp tục đôn đốc, theo dõi.

UBND thành phố Đà Nẵng xác định nhà đầu tư là lực lượng quan trọng, là đối tác đồng hành trong quá trình xây dựng và phát triển địa phương. Việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án phải được thực hiện với tinh thần cầu thị, trách nhiệm, chủ động và quyết liệt. Cùng đó, những người thực thi công vụ phải bảo đảm tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật, công khai, minh bạch, khách quan và hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

UBND thành phố thường xuyên tổ chức các cuộc làm việc, đối thoại theo từng nhóm dự án, từng lĩnh vực và từng nhà đầu tư; kịp thời tiếp nhận phản ánh, kiến nghị; phân công cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn cụ thể về hồ sơ, thủ tục và căn cứ pháp lý. Thành phố cũng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ trong theo dõi tiến độ, nâng cao tính minh bạch và khả năng giám sát; từng bước hình thành cơ chế cảnh báo sớm đối với những hồ sơ có nguy cơ chậm trễ.

Vừa qua, phát biểu tại Lễ tái khởi động dự án Golden Hills, Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng còn tồn tại nhiều dự án phát sinh khó khăn, vướng mắc, bị ngưng trệ kéo dài, gây lãng phí nguồn lực đất đai, kìm hãm sự phát triển. Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng kéo dài, nhất là vấn đề liên quan đến đất đai.

Kết luận của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội và Nghị định của Chính phủ thể hiện tinh thần xuyên suốt là tích cực khắc phục tình trạng lãng phí nguồn lực, xử lý những tồn tại, vướng mắc. Quy định của pháp luật đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp, tạo điều kiện cho các nguồn lực từng bước trở lại phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, mục đích cuối cùng là chuyển những cơ chế, chính sách đặc thù của Trung ương thành những kết quả cụ thể, đưa các dự án vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhất quyết không để các cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn cho các dự án bị cản trở bởi các rào cản về quy định, thủ tục hành chính. Đồng thời, quá trình giải quyết tháo gỡ các dự án tồn đọng kéo dài phải đúng theo quy định của pháp luật hiện hành, không để hình thành những sai phạm mới.

Khơi dậy trách nhiệm của nhà đầu tư

Nút giao Ngọc Hội thi công dang dở. Ảnh: baokhanhhoa.vn

Theo Quyết định số 3347/QĐ -UBND, ngày 07/11/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Nút giao Ngọc Hội là Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn với số vốn 1.241 tỷ đồng (phần BT). Mục tiêu đầu tư nút giao Ngọc Hội nhằm giải quyết triệt để vấn đề ùn tắc giao thông tại vị trí giao cắt tại chắn đường sắt Ngọc Hội và đường 23/10. Dự án này còn tạo luồng lưu thông từ cửa ngõ phía Bắc để kết nối vào đại lộ Nguyễn Tất Thành, tạo nên tuyến giao thông mới từ hướng Bắc - Nam mà không đi vào trung tâm thành phố.

Mặc dù thời gian thực hiện dự án được quy định từ 2017-2019 nhưng đến nay chủ đầu tư mới cơ bản hoàn thành cầu vượt nhánh N1, N2, N3, vòng xuyến, Khu tái định cư số 1 và số 2. Việc di dời hệ thống cấp điện, viễn thông và thông tin tín hiệu đường sắt (nhánh N4) đang thi công dang dở… Sau khi kiểm tra, rà soát, đánh giá các vấn đề liên quan, Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn có văn bản báo cáo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh Khánh Hòa về kế hoạch triển khai thi công dự án Nút giao Ngọc Hội.

Theo ông Hoàng Quang Hùng, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn, việc tiếp tục triển khai thi công dự án Nút giao Ngọc Hội để đảm bảo thoát nước, an toàn giao thông, mỹ quan khu vực và giải quyết bức xúc của người dân sống hai bên đường gom tầng mặt đất nhánh N1, nhánh N3. Công ty cũng cam kết khi được tiếp nhận đủ mặt bằng thi công sẽ triển khai đẩy nhanh tiến độ thi công sớm bàn giao cho địa phương đưa các dự án vào sử dụng đạt hiệu quả.

Sở Tài chính Khánh Hòa đang tiếp tục chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh phương án xử lý đối với các dự án BT của Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn. Phương án xử lý, tháo gỡ sẽ được UBND tỉnh báo cáo Ban Chỉ đạo về giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng (thành lập theo Quyết định số 751/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ).

Thực hiện yêu cầu Trung ương về thành lập Tổ giám sát thường xuyên việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo rà soát, đẩy nhanh tiến độ tháo gỡ các dự án còn lại. So với kỳ báo cáo tháng 10/2026, Khánh Hòa đã hoàn thành tháo gỡ thêm 10 dự án (6 dự án theo Nghị quyết 29/2026/QH16 của Quốc hội; 3 dự án đất quốc phòng và 01 dự án BT). Bên cạnh đó, các cơ quan chuyên môn hoàn thành thẩm định rà soát đối với 62 dự án trước khi trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Tại hội nghị Tỉnh ủy Khánh Hòa lần thứ 6, ông Trần Phong - Bí thư Tỉnh ủy đã đặt ra yêu cầu, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương phải trực tiếp chỉ đạo, đối thoại, giải quyết các trường hợp khó; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. Các sở chuyên ngành phải tăng cường xuống cơ sở, cùng giải quyết vướng mắc về nguồn gốc đất, giá đất, di dời hạ tầng, vật liệu xây dựng. Với dự án đã có mặt bằng, chủ đầu tư phải kiểm tra năng lực tổ chức thi công của nhà thầu, yêu cầu bổ sung nhân lực, thiết bị, tăng khối lượng thực hiện và nghiệm thu.

Đối với các dự án tồn đọng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa lưu ý, cần tiếp tục đôn đốc hoàn thiện thủ tục, triển khai và đưa vào khai thác các dự án đủ điều kiện trong số dự án đã được tháo gỡ; tập trung xử lý dự án còn lại. Từng dự án phải làm rõ vướng mắc, thẩm quyền giải quyết, người chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành. Những vấn đề vượt thẩm quyền phải chủ động tổng hợp, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét; không để hồ sơ chuyển qua nhiều cơ quan mà vẫn chưa có hướng xử lý.

Từ thực tiễn tại Đà Nẵng và Khánh Hòa cho thấy, các dự án khó khăn, vướng mắc kéo dài nhiều năm đang được khẩn trương tập trung tháo gỡ bằng cơ chế đặc thù là nguồn lực bổ sung quan trọng vào dòng chảy tăng trưởng hai con số. Khi Trung ương đã ban hành cơ chế, chính quyền địa phương quyết liệt vào cuộc, doanh nghiệp cũng cần thể hiện rõ trách nhiệm, năng lực và cam kết bằng những hành động cụ thể. Sự phối hợp đồng bộ giữa các bên, cùng với việc xác định rõ trách nhiệm, tiến độ và thời hạn xử lý từng dự án góp phần tạo động lực tăng trưởng cho các địa phương trong giai đoạn mới.